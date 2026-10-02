Finlandia tiene una solución para los residuos nucleares

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Tras cuatro décadas y media de planificación, solo se necesitaron diez horas para perforar la roca madre de 1900 millones de años de antigüedad. La excavación final comenzó el mes pasado en Onkalo, una instalación de almacenamiento geológico (GDF) en Finlandia. Será el lugar de descanso de 6500 toneladas de residuos nucleares peligrosos. Sellada a 400 metros bajo tierra, su radiación permanecerá contenida durante más de 100 000 años.

Desde los inicios de la energía nuclear, los científicos han debatido sobre cómo gestionar de forma segura sus residuos. Los depósitos geotérmicos de destilación (GDF) son el modelo de referencia, y Onkalo será el primero en la Tierra. Posiva, la empresa que lo gestiona, tiene previsto que esté listo para finales de año. Esto ocurre en un momento de renovado entusiasmo por la industria nuclear, impulsado por el deseo de obtener electricidad libre de carbono y por las guerras que han interrumpido el suministro de combustibles fósiles. La producción mundial de energía nuclear se duplicará para 2050, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Francia, Suecia y Eslovaquia están construyendo reactores. Bélgica, Italia y Polonia también tienen previsto hacerlo.

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Aproximadamente el 70% de los residuos nucleares del mundo se almacenan actualmente en piscinas de refrigeración o en seco. Estos son vulnerables a la degradación y a las condiciones climáticas inestables. El volumen de residuos generados es pequeño: un reactor típico produce entre 25 y 30 toneladas de combustible gastado al año, aproximadamente el 0,5 % de la capacidad de Onkalo. Para Europa, la solución más eficiente sería agrupar los residuos en un número reducido de depósitos de combustible gastado compartidos . Sin embargo, la normativa de la mayoría de los países lo imposibilita. La legislación finlandesa prohíbe a Onkalo recibir residuos de centrales nucleares fuera de Finlandia. En su lugar, 14 países europeos están planificando actualmente la construcción de sus propios depósitos de combustible gastado.

Esto es una tontería. Transportar residuos nucleares no es particularmente peligroso; ya se transportan por carretera y ferrocarril. El problema radica en las limitaciones políticas, no técnicas, afirma Sergey Churakov, experto en residuos del Instituto Paul Scherrer en Suiza. Una vez dentro de un depósito geológico profundo (GDF) , la seguridad es aún mayor; en Onkalo, al menos hasta la próxima era glacial. En el peor de los casos, podría haber fugas apenas detectables “durante el próximo período glacial, que se estima que comenzará en aproximadamente 60.000 años”, declara Antti Tynkkynen, del regulador nuclear de Finlandia. Los GDF son costosos: Onkalo está costando 6.000 millones de dólares. Es mejor y más barato concentrar el riesgo que dispersarlo.

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