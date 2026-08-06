Se está produciendo un auge de la inversión en oleoductos a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Entre los legados de las décadas de conflicto en Oriente Medio se encuentra una red de oleoductos que busca desviar el petróleo de la región hacia puertos más seguros. En 1968, tras el cierre del Canal de Suez durante la Guerra de los Seis Días, Egipto y los estados del Golfo concibieron un plan para construir un oleoducto de 320 km (200 millas) que conectaría el Mar Rojo con el Mediterráneo. Sin embargo, no fue hasta 1974, después del embargo petrolero provocado por la Guerra de Yom Kippur, que comenzó la construcción del oleoducto Suez-Mediterráneo (Sumed). En 1977, año en que Sumed entró en funcionamiento, Mobil, una gigante petrolera estadounidense, anunció planes para construir un oleoducto de 1200 km a través de Arabia Saudí, desde los gigantescos yacimientos petrolíferos de Ghawar, cerca del Golfo Pérsico, hasta el Mar Rojo. La construcción del oleoducto Este-Oeste, finalizada en 1981, se aceleró debido al estallido de la guerra Irán-Irak el año anterior.

Hoy, con el estrecho de Ormuz bloqueado, los diversos oleoductos que atraviesan la región revisten una importancia vital. El 4 de agosto, Aramco, el gigante petrolero de Arabia Saudita, señaló que la “infraestructura estratégica”, incluido el oleoducto Este-Oeste, había amortiguado el impacto de la guerra con Irán. Su beneficio operativo en el segundo trimestre aumentó un 29% interanual, ya que los precios más altos compensaron con creces la reducción de volúmenes.

PUBLICIDAD

Ahora, los gobernantes de la región ansían más oleoductos. Los Emiratos Árabes Unidos buscan construir uno que discurra junto a su oleoducto Habshan-Fujairah, duplicando así su capacidad. El mes pasado, Estados Unidos, Irak y Qatar anunciaron planes para modernizar un oleoducto que conecta Irak con Siria. Chevron, una importante petrolera estadounidense, está considerando la construcción de una serie de oleoductos desde Irak hasta Siria y Turquía. Aramco también está explorando inversiones.

Todo esto contribuirá al auge de la construcción de oleoductos que se está produciendo en todo el mundo. Según Global Energy Monitor, una empresa de investigación, actualmente hay unos 12.300 km de oleoductos en construcción, con otros 20.100 km propuestos, lo que representa una expansión significativa de los 350.000 km de oleoductos que actualmente forman parte de la red mundial (véase el mapa).

PUBLICIDAD

Algunos de estos oleoductos tienen como objetivo mejorar la seguridad del suministro energético sorteando puntos críticos. Otros son necesarios para acceder a fuentes de suministro nuevas o en expansión. En Argentina, donde la producción petrolera está en auge, se está construyendo un oleoducto de 440 km para conectar los campos petrolíferos de Vaca Muerta, en el oeste del país, con el Atlántico. En África oriental, un oleoducto de 1440 km, actualmente en construcción, transportará petróleo desde el interior de Uganda hasta la costa de Tanzania para su exportación.

El coste total de estos proyectos será considerable. Afortunadamente, el creciente interés de los inversores por los activos de infraestructura proporciona una fuente de capital disponible. La construcción de oleoductos no es para cualquiera, ya que suele verse afectada por retrasos regulatorios y está sujeta a la volatilidad geopolítica. Sin embargo, la guerra con Irán ha incrementado la necesidad de este tipo de inversiones.

PUBLICIDAD

Un oleoducto de gran diámetro con capacidad para transportar aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo al día (b/d) tiene un coste medio de construcción de unos 5 millones de dólares por kilómetro, o alrededor de 5.000 millones de dólares para un oleoducto de 1.000 km. Sin embargo, si atraviesa montañas y otros terrenos accidentados, el coste del proyecto puede multiplicarse considerablemente.

Sin embargo, rara vez existen buenas alternativas. Transportar petróleo a 1000 km por tierra mediante camiones o ferrocarril (cuando es posible) suele ser aproximadamente cinco veces más costoso. (La ruta de transporte de petróleo por carretera de Siria solo ha prosperado porque su red de oleoductos está en mal estado). El transporte marítimo es mucho más barato que los oleoductos, pero no siempre está disponible ni es seguro, y las interrupciones en el suministro pueden resultar enormemente costosas. «El petróleo varado no tiene valor», señala Rob West, de Thunder Said Energy, otra empresa de investigación. Una interrupción de 1 millón de barriles diarios durante un año podría costar quizás 30.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Construir un oleoducto más ancho suele ser más rentable, pero deja a quienes lo financian en una situación difícil si los volúmenes disminuyen. Por ello, es fundamental que los oleoductos transporten de forma constante la cantidad de petróleo para la que fueron diseñados. Así, los oleoductos suelen operar mediante acuerdos de “compra o pago”. Los clientes compran una cantidad mínima del oleoducto o pagan una tarifa fija, a menudo indexada al precio del petróleo durante una década aproximadamente. Este acuerdo garantiza un flujo constante de efectivo, como un bono.

Esto ha convertido a los oleoductos en un activo atractivo para los inversores externos, con quienes las compañías petroleras del Golfo han cerrado varios acuerdos de venta y posterior arrendamiento en los últimos años. Las compañías ceden una participación en un oleoducto a cambio de un pago inicial, sin renunciar al control operativo. Estos acuerdos alivian la presión sobre sus balances y liberan capital para otras inversiones. Aramco busca concretar más acuerdos, tras haber obtenido casi 40.000 millones de dólares en los últimos cinco años.

PUBLICIDAD

Los inversores externos disfrutan de una rentabilidad anual fiable del 6-8%. Como resultado, los oleoductos han tenido una gran demanda entre el creciente número de fondos de infraestructura privada, cuyos activos gestionados combinados se cuadruplicaron hasta alcanzar los 1,6 billones de dólares en la década que finaliza en 2025, según McKinsey, una consultora. El 3 de agosto, KKR, un gigante estadounidense de activos privados, finalizó la captación de su mayor fondo de infraestructura hasta la fecha, con un valor total de 19.000 millones de dólares. El mes pasado, junto con Blackstone y Brookfield, dos de sus competidores, la firma firmó un acuerdo de 16.000 millones de dólares con la petrolera kuwaití para adquirir una participación en la red de oleoductos del país.

Los riesgos son “menos graves” que para otros activos, afirma el director de un fondo de infraestructura. Compara una avería en un oleoducto, que se puede reparar rápidamente, con una en una instalación de almacenamiento o terminal, cuya reparación lleva mucho más tiempo. El seguro ofrece una forma de protegerse contra conflictos y otras fuentes de interrupción. Los gobiernos que buscan atraer inversiones también están dispuestos, en ocasiones, a cubrir estos riesgos, señala el inversor.

PUBLICIDAD

Líneas de falla

Sin embargo, la construcción de nuevos oleoductos sigue siendo una tarea compleja. Goldman Sachs, un banco de inversión, señala que, en una muestra de nueve oleoductos, el tiempo promedio de construcción fue de aproximadamente 2,5 años. Los oleoductos más largos, sin embargo, requieren muchos más permisos, lo que puede retrasar el desarrollo. Los que cruzan fronteras son aún más difíciles. En los últimos siete años, se han paralizado proyectos de oleoductos por un valor aproximado de 35.000 km, según Global Energy Monitor. Esto incluye el gigantesco oleoducto Keystone XL, que conecta Canadá con Estados Unidos y que fue cancelado por la administración Biden debido a preocupaciones ambientales. En la década de 1990, Irán, Pakistán e India acordaron construir un gasoducto que uniera los tres países. India se retiró del acuerdo en 2009, y aunque la construcción de la conexión Irán-Pakistán comenzó en 2013, aún no se ha completado.

Incluso cuando se construyen, los oleoductos transfronterizos están expuestos a disputas entre países vecinos. Un oleoducto iraquí que atravesaba Arabia Saudí, por ejemplo, fue clausurado en 1990 durante la primera guerra del Golfo. Otro que pasaba por Siria fue cerrado en 1982 cuando el país se puso del lado de Irán en la guerra Irán-Irak.

PUBLICIDAD

No obstante, es probable que los oleoductos desempeñen un papel cada vez más vital en el transporte mundial de hidrocarburos. El 20 de julio, los hutíes, un grupo rebelde aliado de Irán en Yemen, declararon el bloqueo del estrecho de Bab al-Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo, por donde suelen pasar los buques cisterna que transportan petróleo saudí desde el oleoducto Este-Oeste. Aramco comenzó entonces a utilizar buques cisterna para transportar el petróleo procedente del este del país a través del Mar Rojo, hasta el oleoducto Sumed. Sin embargo, incluso este oleoducto opera prácticamente a plena capacidad. Es improbable que la demanda de más oleoductos disminuya.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.