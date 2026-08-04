¿Cuánto tiempo podrá Irán utilizar el foso de Ormuz como arma? (AP)

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Durante años, el mundo temió que Irán estuviera desarrollando armas nucleares. Cinco meses de guerra les demostraron a los gobernantes del país que ya poseían un arma formidable. Su geografía y potencia de fuego les otorgan el control de facto del estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado ( GNL ) del mundo. Bloquear esa vía marítima les ha dado a los líderes iraníes una enorme ventaja sobre sus adversarios.

Los adversarios de Irán esperan que el estrecho de Ormuz resulte ser un recurso inútil. Cerrarlo es “una carta que solo se puede jugar una vez”, declaró Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, en mayo. Los estados del Golfo buscan activamente rutas de exportación alternativas. Tom Barrack, enviado de Donald Trump para Irak y Siria, cree que el estrecho será “un asunto secundario en dos años”.

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The Economist ha entrevistado a expertos y analizado datos para crear un “panel de control de la dependencia del estrecho de Ormuz” que pone a prueba estas afirmaciones. El informe señala tres conclusiones. Primero, la persistencia de la amenaza iraní varía según el producto y el país. Segundo, la capacidad de Irán para sacar provecho del estrecho disminuirá, pero quizás nunca desaparezca. Tercero, incluso si las tarifas que Irán puede cobrar disminuyen con el tiempo, su influencia estratégica no necesariamente se desvanecerá en la misma proporción. De hecho, podría incluso profundizarse a medida que el régimen institucionaliza su influencia regional.

Comencemos con cuánto tráfico del estrecho de Ormuz podría simplemente evitarlo. Unos 16 millones de barriles de petróleo crudo cruzaban el estrecho diariamente antes de la guerra. Eso parece lo más fácil de desviar. El oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que evita el estrecho cruzando la península hasta Yanbu en el Mar Rojo, transportaba solo 1 millón de barriles al día (b/d) para exportación antes de la guerra. Hoy está operando a su capacidad máxima de 7 millones de b/d. Casi 5 millones de b/d de eso se exportan; el resto alimenta refinerías costeras. Los Emiratos Árabes Unidos ( EAU ) han alcanzado su capacidad máxima en el oleoducto Habshan-Fujairah, que transporta 1,8 millones de barriles al día, frente a 1 millón de b/d antes de la guerra. Unos 200.000 b/d fluyen a través de un oleoducto iraquí más pequeño, antes inactivo, hacia Turquía.

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Eso reduce el déficit de exportación de crudo a 10 millones de barriles diarios. Ahora hay que añadir los nuevos oleoductos que probablemente se construyan como consecuencia de la guerra. La adquisición de terrenos no supone ningún problema en las economías de mando y control del Golfo, según un abogado experto en la materia. El más avanzado, en los Emiratos Árabes Unidos , discurriría en paralelo al oleoducto existente, añadiendo 1,8 millones de barriles diarios para finales de 2027.

Irak aspira a aumentar la capacidad de su oleoducto a 1 millón de barriles diarios en el plazo de un año. También planea construir uno nuevo para conectar sus yacimientos del sur con las rutas existentes hacia Jordania, Siria y Turquía. Se están adjudicando los contratos para el proyecto de 2,5 millones de barriles diarios, que debería estar finalizado en cuatro años, según Rahul Choudhary, de Rystad Energy, una consultora. De este modo, para 2030, otros 5 millones de barriles diarios de crudo podrían evitar el paso por el estrecho de Ormuz.

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Pero aun así, queda la misma cantidad sin una ruta alternativa. Y ninguna de estas soluciones es infalible. Los proyectos iraquíes podrían verse frustrados por riesgos de seguridad y conflictos fronterizos. Muchos oleoductos proyectados nunca llegan a construirse. Los buques cisterna que salen de Yanbu hacia Asia suelen navegar por el estrecho de Bab al-Mandab, donde son vulnerables a los ataques de los rebeldes hutíes, aliados de Irán. El crudo saudí podría viajar a través del canal de Suez o del oleoducto Sumed de Egipto. Pero incluso esa ruta podría no ser segura: el 29 de julio, un dron impactó contra un buque cisterna en Damietta, un puerto cercano a Suez.

Irán —o sus aliados— podría atacar cualquier nueva infraestructura que, según teme, debilite el poder de Ormuz. Barbara Leaf, quien trabajó en política de Oriente Medio durante la administración Biden, considera que Irán sería menos propenso a atacar tales instalaciones si el conflicto termina con una solución negociada. Sin embargo, el riesgo persistente de ataques aún podría elevar los costos de los seguros y la financiación de dichos proyectos.

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Redirigir los productos refinados es aún más difícil. Los países del Golfo transportaron casi 5 millones de barriles diarios de gasolina, diésel y otros combustibles a través del estrecho de Ormuz el año pasado. No existen alternativas de oleoductos terrestres para estos productos. Arabia Saudita tiene planes para construir uno como parte de una expansión de 2 millones de barriles diarios en su corredor Este-Oeste. Pero esto aún está en una etapa temprana y requeriría un aumento similar en la capacidad de Yanbu. Irak está enviando 1000 camiones de fueloil a Siria diariamente, en comparación con los diez que enviaba antes de la guerra. Pero esto es lento y costoso. Siria ha obtenido entre 15 y 20 millones de dólares en ingresos por tránsito solo por este tráfico desde que comenzó el conflicto. La construcción de nuevas refinerías fuera del Golfo llevaría aún más tiempo que la de oleoductos y costaría miles de millones de dólares.

El problema es más acuciante para el GNL , exportado casi exclusivamente por Qatar. No hay ningún gasoducto en construcción y no se han publicado estudios de viabilidad. En teoría, Qatar podría instalar gasoductos más sencillos hasta Omán, pero estos tendrían que transportar tanto gas como los gasoductos Nord Stream de Rusia una vez que llegaran a Europa. Aún más improbable sería que todo el complejo de licuefacción de Qatar tuviera que recrearse en la costa del mar Arábigo.

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Aún hay motivos para la esperanza. La mayoría de los importadores podrán, con el tiempo, reducir su dependencia del gas de Ormuz. Unos años de precios elevados podrían generar un aumento de 2 a 3 millones de barriles diarios procedentes de América y otras regiones. Las refinerías chinas todavía cuentan con una amplia capacidad ociosa. El gas natural licuado (GNL) está experimentando la mayor expansión de su historia. Por lo tanto, la influencia de Irán sobre los precios mundiales se debilitará antes de que termine la década.

Lo mismo no se aplica a su influencia sobre sus vecinos del Golfo, y no solo porque una parte considerable de sus exportaciones de energía seguirá necesitando el estrecho de Ormuz durante años. Muchos también dependen del estrecho para sus importaciones. Los estados árabes del Golfo dependen de proveedores externos para el 95 % de sus cereales, pero solo Arabia Saudí cuenta con terminales de carga a granel adecuadas, y estas no son lo suficientemente grandes como para abastecer a toda la región. Tampoco es viable transportar grandes cantidades de cereales, mineral de hierro o bauxita por tierra: un solo buque Panamax transporta 60 000 toneladas de cereales, suficiente para llenar 2000 camiones.

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Una solución obvia sería la construcción de más ferrocarriles regionales, pero su construcción también sería lenta y costosa. Proyectos anteriores de ferrocarriles mineros en Australia, construidos a través de terrenos desérticos similares, han costado entre 12 y 15 millones de dólares por kilómetro. Por lo tanto, una línea que conecte el Mar Rojo con Qatar podría costar 25.000 millones de dólares o más.

Cuentan con reservas estratégicas de cereales que suelen cubrir la demanda de cuatro a seis meses. Sin embargo, no existe un equivalente para productos en contenedores como alimentos frescos, medicamentos y electrodomésticos. El puerto de contenedores más grande de la región, Jebel Ali, con una capacidad de casi 20 millones de TEU (unidades equivalentes a 20 pies ) al año, se encuentra dentro del Golfo. Fuera del estrecho, el puerto más grande es Yeda, con capacidad para 7,5 millones de TEU . Ya operaba casi a plena capacidad antes de la guerra, según Alexis Ellender, de Kpler, una empresa de análisis de datos.

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Nuestro análisis sugiere que Irán podrá utilizar el estrecho de Ormuz como arma durante un tiempo y sacar provecho económico de ello. La diferente exposición de los estados del Golfo podría implicar divergencias en cuanto a lo que están dispuestos a tolerar para que sus barcos puedan operar. Catar ha sugerido que podría aceptar tasas temporales; otros han mantenido una postura más inflexible. Pero ahora incluso los Emiratos Árabes Unidos, de línea dura , se han suavizado: están retomando el comercio con Irán y sus diplomáticos están dialogando.

Suponiendo que Irán conserve el control del estrecho de Ormuz, ¿cuánto puede esperar ganar con él? Un diputado iraní afirmó en junio que el país recaudaba entre 1,5 y 2 millones de dólares por cada buque que transitaba por el estrecho. Esto implica ingresos de más de 35.000 millones de dólares al año, suponiendo que el tráfico se mantenga en torno al 70% de los niveles anteriores a la guerra.

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No puedes hablar en serio

Esa cifra es asombrosa e inverosímil. Las tarifas impuestas a punta de pistola, en un mercado sin otra alternativa, no sobrevivirán a un acuerdo que permita la reanudación de flujos casi normales. El proyecto de ley presentado al parlamento iraní en junio contempla tarifas basadas en el volumen de carga, el valor y el tipo de buque, con una restricción: el precio debe mantenerse por debajo del costo de la siguiente mejor alternativa. Los precios también podrían variar según la nacionalidad del armador o fletador.

Shahin Iraninejad, de gssi, una consultora de riesgo soberano, señala que otra propuesta legislativa plantea una tasa promedio de 3 € por tonelada en aguas iraníes y de 2 € en aguas internacionales. Estima unos ingresos futuros más modestos, de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales. A medida que aumente la capacidad de desvío, esta cifra disminuirá, pero no de forma uniforme. Los petroleros pueden esperar una reducción pronto; los buques de productos petrolíferos, GNL y graneleros podrían enfrentarse a tasas más elevadas durante años.

La sostenibilidad de estos flujos de ingresos depende de la capacidad y la voluntad de pago de las navieras. Mientras las tarifas sean predecibles, fáciles de liquidar y inferiores a las primas por riesgo de guerra, muchas probablemente lo harán, afirma Richard Meade, de Lloyd’s List, una revista especializada en transporte marítimo. Sin embargo, esto cambiaría si los buques lograran atravesar el estrecho repetidamente sin pagar a Irán. Surge una tensión: Irán necesita la paz con Estados Unidos para que su régimen de tarifas funcione. Pero tendrá que mantener los ataques contra los petroleros que desobedezcan para garantizar el pago de las tarifas, lo que podría dificultar el mantenimiento de la paz.

Por el lado positivo, Irán podría reducir sus tarifas más rápido de lo necesario. Su objetivo estratégico, según el Sr. Meade, parece ser mantener la participación en el mercado y reforzar su papel de guardián, en lugar de maximizar los ingresos. De forma más pesimista, busca algo más duradero: un sistema de gobernanza, ya sea un marco bilateral con Omán, una arquitectura de servicios marítimos o un régimen de permisos. La facilidad con la que Irán se apoderó de su nueva arma sorprendió a sus adversarios. Su control sobre Ormuz parece destinado a perdurar más allá de la guerra.

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