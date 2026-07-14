¿Ha muerto Aung San Suu Kyi?

(REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Tauchito había seguido a Aung San Suu Kyi a todas partes. Pero al perro no se le permitió acompañar a la líder de Myanmar a prisión después de que una junta militar derrocara a su gobierno hace cinco años. El mes pasado, el perro mestizo de orejas caídas murió en su casa en Yangon, la antigua capital, a los 15 años, mientras aún esperaba su regreso. Había sido un regalo de Kim Aris, su hijo, cuando ella salió de prisión en 2010. “Creo que fue lo mejor que le he dado. Le fue muy fiel”, dice el Sr. Aris en una entrevista en Londres.

El señor Aris tiene una preocupación aún mayor: su anciana madre ha desaparecido. En los últimos meses, ha viajado por el mundo presionando a presidentes y ministros para que exijan al gobierno militar de Myanmar que presente pruebas de que sigue viva. La última aparición pública de Aung San Suu Kyi, que ahora tendría 81 años, tuvo lugar al concluir su juicio farsa a finales de 2022. Desde entonces, el ejército se ha negado a las peticiones de sus abogados para verla. En los últimos años, han surgido informes de avistamientos en el sistema penitenciario de Myanmar, un país devastado por la guerra, pero son imposibles de verificar.

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Aung San Suu Kyi es una de las prisioneras políticas más famosas del mundo. Pasó muchos años bajo arresto domiciliario mientras lideraba protestas democráticas pacíficas contra el régimen militar de Myanmar entre las décadas de 1980 y 2010, y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991. Sin embargo, tras la llegada al poder de su partido en 2015, su reputación se vio perjudicada por su defensa del trato que las fuerzas armadas daban a los rohinyás, una minoría musulmana perseguida. En 2021, un golpe militar la derrocó del poder y la envió a prisión.

El gobierno militar afirmó en abril que había puesto a Aung San Suu Kyi bajo arresto domiciliario, pero ha rechazado reiteradas solicitudes de visita de diplomáticos. Ante la insistencia de los diplomáticos sobre su estado de salud, los funcionarios del régimen responden invariablemente que goza de buena salud, pero no ofrecen más detalles. Una fotografía publicada en el momento de su supuesto arresto domiciliario la mostraba conversando con un policía y un oficial del ejército dentro de un edificio no identificado. Sin embargo, no hay indicios de que sea reciente, y el Sr. Aris duda de su autenticidad. Afirma que, si efectivamente se encuentra bajo arresto domiciliario, no es en su casa de Yangon y que su casa en Naypyidaw, la nueva capital, ha sido demolida.

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(Equipo de Información Militar de Myanmar/AFP)

El general Min Aung Hlaing, el hombre que lideró el golpe militar contra ella, se autoproclamó presidente en marzo. Recientemente, se le ha preguntado por Aung San Suu Kyi al menos dos veces. Narendra Modi, primer ministro de la India, la mencionó en una reunión que mantuvieron en Delhi el mes pasado. Y en mayo, Julie Bishop, enviada especial de la ONU para Myanmar, solicitó ver a Aung San Suu Kyi durante su encuentro con el general. Diplomáticos que estuvieron al tanto de esas conversaciones afirman que él reaccionó con enojo al oír su nombre.

Algunos de los informados sobre estas conversaciones temen que la reacción del líder golpista indique que no puede presentar la prueba de vida solicitada, ya sea porque ella está muerta o en mal estado. Otros se muestran escépticos. «Mantenerlo en secreto sería imposible», afirma Morgan Michaels, experto en Myanmar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de investigación con sede en Londres. Es posible que la profunda aversión del general hacia su rival política, como señala un embajador, explique por qué la mantiene aislada.

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Los ministros de Asuntos Exteriores de otros miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han planteado repetidamente la cuestión del bienestar de la Sra. Aung San Suu Kyi a su homólogo en la junta militar, incluso en una reunión en Bangkok el 12 de julio. (Sus fracasos durante su mandato, incluyendo su negativa a condenar la violencia militar contra la etnia rohingya, han disminuido el apoyo internacional a su causa, pero no lo han extinguido). El gobierno militar desea reincorporarse plenamente a la ASEAN, que suspendió a Myanmar de las reuniones de alto nivel tras el golpe de Estado. Los generales también aspiran a recuperar su asiento en la ONU. Desde el golpe, Myanmar ha estado representado en Nueva York por un representante del gobierno civil derrocado. Los diplomáticos afirman que la liberación de la Sra. Aung San Suu Kyi, o simplemente el acceso a ella, contribuiría a mejorar las relaciones en ambas instituciones.

Cualquiera de las dos opciones tendría consecuencias menos predecibles dentro de Myanmar. Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, ha sido una defensora constante de la resistencia no violenta. Desde el golpe de Estado, una campaña nacional de grupos armados que representan a las minorías étnicas se ha alzado para desafiar el régimen militar y, por primera vez, ha unido fuerzas con revolucionarios de la mayoría étnica birmana. Sin embargo, Aung San Suu Kyi, una nacionalista birmana que durante su mandato restó importancia a las minorías, carece del apoyo de muchos grupos armados. Liberarla sería «la forma más fácil de romper» la unidad entre ellos, afirma un diplomático extranjero que ha estado trabajando para reconciliarlos.

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El Sr. Michaels considera que las fuerzas armadas están menos preocupadas por el levantamiento armado que por los movimientos no violentos como los que Aung San Suu Kyi ha defendido desde 1988. Esto, según él, «supondría una amenaza mayor que la resistencia violenta». Ella conserva un poder casi mágico sobre muchos miembros de la mayoría birmana, quienes siguen arriesgándose personalmente para demostrarle su lealtad. El 19 de junio, día de su 81 cumpleaños, sus seguidores celebraron la ocasión discretamente. La policía arrestó a un miembro de su Liga Nacional para la Democracia que había dado limosna a monjes budistas en su nombre.

La atención diplomática centrada en la difícil situación de la Sra. Aung San Suu Kyi corre el riesgo de eclipsar la de los 55 millones de habitantes de Myanmar, que siguen sufriendo bajo el régimen de la junta militar. Ella es solo una de las 14.517 prisioneras políticas que, según datos de la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), siguen detenidas por el gobierno militar de Myanmar. La atención médica en prisión es deficiente y no hay aire acondicionado durante la sofocante temporada de calor. (Según se informa, la Sra. Aung San Suu Kyi rechazó una celda con aire acondicionado porque otros presos no tienen derecho a ella). Solo este año, la AAPP confirmó la muerte de más de 60 prisioneros políticos bajo custodia. El Sr. Aris afirma que, aunque busca noticias de su propia madre, ella no querría que su difícil situación cayera en el olvido.

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