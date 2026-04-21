Anduril, Palantir y SpaceX están cambiando la forma en que Estados Unidos conduce sus operaciones militares

Un dron FURY en el interior de la planta de fabricación Arsenal-1, gestionada por Anduril, en Ashville, Ohio (REUTERS/Megan Jelinger)

La guerra con Irán podría dejarle muchas lecciones a Estados Unidos. Una de ellas, que ha aprendido a la fuerza, es la lamentable rentabilidad de usar armamento tradicional contra drones iraníes baratos. “La dinámica mundial ha cambiado”, afirma Emil Michael, exejecutivo de Silicon Valley y actual alto funcionario del Pentágono. “Ya no conviene gastar un millón de dólares en un misil para derribar un dron de 50.000 dólares”.

Esa es una de las razones por las que la administración Trump está recurriendo a un nuevo grupo de empresas emergentes de defensa que están reinventando la forma de librar la guerra. Estas empresas están lideradas por Palantir, un gigante del software que proporciona sistemas de inteligencia; SpaceX, cuya red de satélites Starshield ofrece reconocimiento y conectividad; y Anduril, una empresa prometedora que fabrica drones aéreos y marítimos, además de armamento antidrones. Este trío de las llamadas “neo-principales” tiene estrechos vínculos con figuras clave de la administración Trump. Y están generando una creciente inquietud entre los gigantes del complejo militar-industrial.

Según el gobierno, los contratistas principales tradicionales de Estados Unidos se han vuelto rígidos, caros y reacios al riesgo como resultado de sus lucrativos puestos. “Si los recién llegados son buenos y se adaptan bien, conseguirán parte de esos contratos que de otro modo habrían pasado por un contratista principal tradicional”, afirma el Sr. Michael.

Este año, los aspirantes han obtenido importantes respaldos. En enero, Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, utilizó la base de SpaceX en Texas como escenario para presentar una nueva estrategia de inteligencia artificial, prometiendo que el Departamento de Guerra (DoW) se inspiraría en el enfoque de gestión de Elon Musk y “aceleraría a toda velocidad”. En marzo, anunció que el sistema de mando y control con IA de Palantir, llamado Maven, se convertiría en un “programa oficial”, asegurando así la financiación para los próximos años (aunque con bastante burocracia). Ese mismo mes, el ejército estadounidense unificó a varios contratistas, incluido Anduril, en uno solo por un valor de hasta 20.000 millones de dólares a lo largo de diez años.

Estos compromisos pueden parecer insignificantes en comparación con, por ejemplo, el programa del avión furtivo F -35, liderado por Lockheed Martin. El F -35 podría costarle al gobierno más de 2 billones de dólares a lo largo de varias décadas. El año pasado, las tres principales empresas constructoras estadounidenses tradicionales —Lockheed Martin, RTX y Northrop Grumman— generaron en conjunto alrededor de ocho veces las ventas combinadas de las tres empresas emergentes (y SpaceX y Palantir obtienen gran parte de sus ingresos de clientes distintos al Pentágono).

Aun así, los inversores se muestran optimistas. El trío emergente vale más del triple que los tres contratistas tradicionales más grandes, lo que refleja, entre otras cosas, el optimismo sobre su capacidad para revolucionar la industria armamentística. En los próximos meses, se espera que SpaceX cotice sus acciones en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Se dice que Anduril, que obtiene casi todos sus ingresos de contratos de defensa, está recaudando fondos con una valoración de 60.000 millones de dólares, a pesar de haber generado solo 2.000 millones de dólares en ventas el año pasado y haber registrado pérdidas.

El precio de la empresa refleja en parte las cantidades récord de capital de riesgo que están llegando a las startups de defensa en Estados Unidos. En los últimos meses también se han realizado importantes inversiones en un segundo nivel de startups que aspiran a entrar en las grandes ligas, como Shield AI, que desarrolla pilotos autónomos para el combate aéreo, y Saronic, que fabrica drones marítimos.

El revuelo se ve impulsado por la quijotesca iniciativa del presidente Donald Trump de lograr que el Congreso aumente el presupuesto de defensa del próximo año fiscal en más de dos quintas partes con respecto a su nivel actual, hasta alcanzar los 1,5 billones de dólares. Estos planes incluyen un mayor gasto en, entre otras cosas, drones, sistemas antidrones e inteligencia artificial. Si bien las principales empresas contratistas tradicionales seguirán recibiendo la mayor parte del presupuesto de adquisiciones, el Sr. Michael espera que el 1-2% asignado a empresas innovadoras que buscan desafiar el mercado aumente en puntos porcentuales anualmente durante los próximos años para generar mayor competencia.

Desde la perspectiva del Pentágono, uno de los mayores atractivos de los nuevos contratistas es que, a diferencia de los contratistas tradicionales, evitan en gran medida los contratos de coste más margen, mediante los cuales el gobierno reembolsa todos los gastos y añade un margen de beneficio. Este modelo puede ser adecuado para programas grandes y complejos cuyo coste es difícil de estimar de antemano, pero suele ser una receta para la ineficiencia. En cambio, los nuevos contratistas suelen preferir contratos de precio fijo en los que cubren el coste inicial de investigación y desarrollo y obtienen amplios márgenes si cumplen con los plazos y el presupuesto.

La estructura contractual les ayuda a mantener una estructura ágil y les incentiva a iterar rápidamente, en lugar de construir armas y sistemas desde cero cada vez. Anduril, por ejemplo, quiere usar un motor de cohete común con propelentes sólidos en diversos sistemas de lanzamiento para reducir costos. En cuanto a la velocidad, ocho meses después de que SpektreWorks, una empresa emergente de Arizona, presentara el prototipo de un dron suicida llamado LUCAS, las fuerzas estadounidenses lo desplegaron en Irán. (El LUCAS es, irónicamente, una copia de ingeniería inversa del Shahed iraní).

El entusiasmo por el cambio de enfoque del Pentágono es palpable. “Es algo enorme”, afirma Matthew Steckman, quien supervisa una parte importante del negocio de Anduril. “Cada día llego y estoy reaccionando a la nueva versión de cómo el Departamento de Guerra quiere actuar con rapidez”. La burocracia en torno a las adquisiciones de defensa se está reduciendo drásticamente. ”Están eliminando el papeleo a pasos agigantados”, comenta Steve Blank, de la Universidad de Stanford.

Sin embargo, existe la preocupación de que la precipitación pueda tener consecuencias negativas de diversas maneras. Para los nuevos competidores, el riesgo radica en asumir demasiados proyectos demasiado pronto y no poder gestionarlos a medida que los contratos se vuelven más grandes. Esto representa un mayor problema para Anduril que para SpaceX y Palantir, ambas con grandes contratos con clientes comerciales y otros departamentos gubernamentales, lo que les otorga una mayor escala. El enfoque de Palantir en el software también le permite expandir su negocio con relativa rapidez. Pero para Anduril, al igual que para muchos de los aspirantes a nuevos líderes tecnológicos, aumentar la producción podría ser un desafío. Anduril apenas ha comenzado a construir grandes instalaciones de producción (recientemente inauguró una fábrica en Ohio en la que invirtió mil millones de dólares). El fabricante de drones promete mucho, pero su capacidad para aumentar la producción hasta alcanzar un nivel similar al de los líderes tecnológicos tradicionales aún no se ha puesto a prueba.

También existen peligros para el gobierno. El Pentágono busca avanzar hacia sistemas de armas interoperables, en lugar de las plataformas independientes que tradicionalmente ofrecen las principales empresas constructoras. Sin embargo, a algunos les preocupa que pueda quedar vinculado a los servicios de lanzamiento y satélites de SpaceX o a los sistemas de gestión del campo de batalla proporcionados por Palantir y Anduril.

De hecho, aunque el Pentágono afirma querer fomentar una mayor competencia en la industria de defensa, hay indicios de que entrar en ella sigue siendo tan difícil como siempre. Anduril, por ejemplo, es una empresa que adquiere sistemáticamente compañías más pequeñas, como Blue Force Technologies, fabricante del avión de combate no tripulado Fury, que compró en 2023. Scott Bledsoe, inventor del Fury, afirma que vendió su startup tras darse cuenta de que era demasiado pequeña para conseguir un gran contrato de defensa. Pero desearía que hubiera sido diferente. "Existe el peligro de que lo único que estemos haciendo sea crear una nueva generación de grandes contratistas tradicionales", se preocupa Bledsoe. Un informante de una de las nuevas grandes contratistas, al ser preguntado si su empresa podría desarrollar estrategias de cabildeo estado por estado similares a las de las grandes contratistas tradicionales, exclamó: “¡Por supuesto!“.

Otro riesgo es que, al dejarse llevar demasiado por las ventajas de los drones y similares, el Departamento de Guerra podría restar prioridad a los sistemas de armas tradicionales que serían vitales en un futuro conflicto con China, debido a su capacidad para recorrer largas distancias y penetrar defensas avanzadas.

Para la sociedad en general, las relaciones cada vez más estrechas entre la familia Trump y las nuevas grandes firmas de capital riesgo también son motivo de preocupación. Cuando las acciones de Palantir sufrieron un ataque de vendedores en corto este mes, el presidente ofreció una defensa inesperada de la compañía, incluyendo su símbolo bursátil: “Palantir Technologies ( PLTR ) ha demostrado tener grandes capacidades y equipamiento bélico. ¡Pregúntenles a nuestros enemigos!“, escribió en Truth Social. Donald Trump Jr., su hijo, es socio de 1789 Capital, una firma de capital riesgo que ha invertido en Anduril.

“Todo inversor del planeta es inversor en Anduril”, replica el Sr. Steckman. Sin embargo, cualquier percepción de parcialidad podría poner en peligro el sólido apoyo que, por lo demás, reciben las empresas emergentes de defensa por parte de muchos políticos demócratas, lo que podría poner en riesgo a estas compañías si los republicanos pierden el control del gobierno federal. La reestructuración que se está produciendo en el complejo militar-industrial estadounidense era necesaria desde hace tiempo. Sería una lástima que fracasara.

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