Cómo Pakistán se convirtió en un improbable mediador de paz en el Golfo

Una banda toca mientras los trabajadores del Sindicato Awami de Rickshaw celebran sosteniendo carteles del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y del político Bilawal Bhutto Zardari, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán, en Lahore (Pakistán), el 8 de abril de 2026. REUTERS/Murtaza Ali

El apoyo financiero de los beligerantes fue generoso. A primera hora del 8 de abril, Donald Trump anunció que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán tras conversaciones con Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, y Asim Munir, el líder militar del país (cuya imagen aparece en los carteles). Más tarde ese mismo día, la tregua ya parecía estar en entredicho, pues ambas partes discrepaban sobre si abarcaba los combates de Israel en el Líbano.

Pero sí coincidieron en que el mariscal de campo Munir, en palabras de un diplomático en Islamabad, había protagonizado una jugada maestra. Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, afirmó que la tregua se había logrado gracias a los incansables esfuerzos de Sharif y Munir. Tras cinco semanas de combates que han sacudido la economía mundial, y a pocas horas del plazo límite fijado por el Sr. Trump para hacer retroceder a Irán a la Edad de Piedra, las delegaciones de ambos países acordaron reunirse cara a cara el 11 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán.

Fue una hazaña notable para un país que, incluso para sus propios estándares, ha atravesado unos años turbulentos. En 2022, las inundaciones y el aumento del precio del combustible llevaron a Pakistán al borde del colapso financiero. Evitó por poco la cesación de pagos tras obtener préstamos del FMI (por vigésimo quinta vez, un récord mundial), China y los países del Golfo. En mayo pasado, libró una guerra aérea de cuatro días con la India. Y este año ha estado luchando contra los talibanes en Afganistán, a quienes acusa de atentados terroristas, incluido un atentado con bomba en Islamabad en noviembre. Sin embargo, Pakistán ha emergido en el escenario mundial como un artífice de la paz.

Esto se debe en parte a un proceso de eliminación. Irán consideró que otras opciones, como Turquía o Egipto, estaban demasiado cerca de Washington. Pakistán se convirtió en la opción preferida del Sr. Trump, una elección lógica en cierto modo, ya que no solo comparte una frontera de 900 km con Irán, sino que además ha representado los intereses del país en Washington durante casi 50 años (Irán no ha tenido embajada en Estados Unidos).

Esa confianza se ha cultivado recientemente. Hace apenas dos años, Irán y Pakistán intercambiaron ataques con misiles, cada uno contra grupos insurgentes que se refugiaban al otro lado de la frontera. Pero tras ese conflicto, el mariscal de campo Munir restableció la comunicación con la Guardia Revolucionaria iraní. Y el Sr. Sharif recibió a Ebrahim Raisi, entonces presidente de Irán, en Islamabad. Después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán en junio de 2025, Pakistán expresó abiertamente su apoyo a su país hermano de mayoría musulmana. Maleeha Lodhi, exembajadora en Estados Unidos, afirma que esto fue fundamental para reconstruir la confianza.

El mariscal de campo también ha transformado las relaciones de Pakistán con Estados Unidos. En 2018, Trump se quejó de que Estados Unidos había dado a Pakistán miles de millones de dólares en ayuda a cambio de “nada más que mentiras y engaños, considerando a nuestros líderes como tontos”. Sin embargo, siente debilidad por los militares y se ha dejado seducir por su “mariscal de campo favorito”. El año pasado, tras atribuirle a Trump la negociación de un alto el fuego entre Pakistán e India (para gran disgusto de esta última), Pakistán lo nominó para el Premio Nobel de la Paz. Además, ha estrechado lazos con el círculo íntimo de Trump al posicionar a Pakistán como un centro neurálgico para las criptomonedas y los minerales críticos.

En las últimas semanas, el mariscal de campo Munir ha mantenido numerosas conversaciones telefónicas con el Sr. Trump y su adjunto, JD Vance, con llamadas que se prolongaron durante toda la noche, según el ejército pakistaní. El servicio de inteligencia de Pakistán ha coordinado el contacto con Irán. Su función principal ha sido transmitir mensajes, pero, según diplomáticos en Islamabad, también facilitar el entendimiento mutuo entre ambas partes, en particular explicando la postura de Irán a una Casa Blanca que la comprende con dificultad. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha llevado a cabo una intensa labor diplomática, recibiendo visitas de los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto, y viajando a China. Sin embargo, el mariscal de campo Munir ha liderado estos esfuerzos.

Además de la aspiración del país a desempeñar un papel más importante en el escenario mundial, Pakistán tiene un gran interés propio en poner fin a la guerra. Es uno de los países más expuestos al aumento de los precios de la energía, y un conflicto prolongado pondría en peligro su recuperación económica. Sin embargo, sus esfuerzos de mediación tienen un costo. Molestos por el acercamiento de Pakistán a un régimen que le lanzaba misiles, los Emiratos Árabes Unidos decidieron el 4 de abril no renovar un préstamo de 3.500 millones de dólares, lo que obligó al Ministerio de Finanzas a buscar otras fuentes de financiación.

Pakistán se ha esforzado por evitar que la guerra se intensifique e involucre a Arabia Saudita, con la que firmó un pacto de defensa el año pasado. El mariscal de campo Munir instó a los saudíes a actuar con moderación y, el 7 de abril, criticó a Irán por atacarlos con misiles. La Sra. Lodhi afirma que, si la guerra se hubiera prolongado mucho más, tales tensiones podrían haberse vuelto inmanejables para Pakistán. De hecho, según Khurram Husain, analista radicado en Karachi, desde hace tiempo existe la preocupación de que mantener relaciones con Estados Unidos, China, Arabia Saudita e Irán pudiera generar conflictos internos en Pakistán. Sin embargo, por ahora, Pakistán parece haber logrado tender puentes entre ellos.

En los últimos días, ha presionado a Estados Unidos e Irán para que acuerden un proceso en dos fases, que incluye un alto el fuego seguido de conversaciones cara a cara. Si las primeras conversaciones se llevan a cabo, la delegación iraní en Islamabad estará encabezada por Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní. La delegación estadounidense estará encabezada por el Sr. Vance. A pesar de la profunda división entre ambas partes, los diplomáticos en Pakistán perciben cierto impulso, ya que ambos bandos se encuentran debilitados por seis semanas de guerra. “Tenemos la impresión de que existe voluntad de llegar a un acuerdo”, afirma Jalil Abbas Jilani, exministro de Asuntos Exteriores pakistaní. El resto del mundo solo puede esperar.

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