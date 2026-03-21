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¿Qué país es el más perjudicado por la crisis energética?

Clasificamos la exposición y las medidas de protección del mundo pobre

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La Organización Marítima Internacional pide
La Organización Marítima Internacional pide un corredor marítimo "seguro" en el estrecho de Ormuz

En todo el mundo pobre, la tercera guerra del Golfo ha desatado una carrera por la energía. En Nepal, las largas colas para conseguir gas para cocinar han obligado al racionamiento. En Sri Lanka, se ha instado a las empresas a cerrar los miércoles para ahorrar combustible. En Pakistán, las escuelas han cerrado y las universidades han pasado a la enseñanza en línea. Los hogares y los gobiernos se preparan para lo que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha llamado “lo impensable”.

Lo impensable, de hecho, ya ha ocurrido antes. Cuando se reduce el suministro mundial de energía, los más pobres son los que más sufren. El patrón quedó claro tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Mientras Europa subvencionaba la energía para proteger a los hogares, la demanda se mantuvo y los precios permanecieron altos durante más tiempo, trasladando la carga a los importadores con menos reservas y menos margen fiscal. El resultado fue una crisis. Sri Lanka, que ya sufría graves dificultades financieras, agotó sus reservas de divisas y entró en impago. Pakistán, ante una situación similar, cayó en una crisis de balanza de pagos, recurrió al FMI y redujo drásticamente las importaciones.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, el último golpe podría ser aún peor. ¿Qué países son más vulnerables a una crisis macroeconómica? Para responder a esta pregunta, hemos recopilado datos sobre dos dimensiones: la exposición al impacto y la capacidad para absorberlo. La primera refleja la dependencia de los países de la energía importada y los flujos vinculados al Golfo; la segunda, sus reservas financieras. La combinación de ambas genera una clasificación de los mercados emergentes con mayor riesgo.

Jordania está muy expuesta y cuenta con escasas reservas, aunque sus vínculos con aliados occidentales y donantes del Golfo la convierten en candidata a recibir ayuda de emergencia. Pakistán y Egipto también figuran en los primeros puestos de ambas listas. Pakistán gasta alrededor del 4% de su PIB en importaciones de petróleo y gas, obteniendo casi el 90% de Oriente Medio; Egipto gasta aproximadamente el 3% de su PIB y obtiene casi la mitad de sus suministros de la región. Ambos países también dependen en gran medida de las remesas del Golfo, que representan entre el 5% y el 6% de su PIB, las cuales podrían disminuir si la guerra perturba los mercados laborales u obliga a los trabajadores a regresar a sus hogares.

A medida que suben los precios de la energía, las facturas de importación se disparan justo cuando las remesas se ven presionadas, lo que amplía los déficits por cuenta corriente y ejerce presión sobre las monedas. Una moneda más débil, a su vez, encarece aún más el petróleo denominado en dólares. Los dólares para cubrir esos déficits crecientes deben provenir de alguna parte: reservas, préstamos externos o recortes en otras importaciones. Sin embargo, en Pakistán y Egipto, las reservas son limitadas.

Las reservas de Pakistán cubren menos de tres meses de importaciones, por debajo del mínimo recomendado por el FMI. Egipto, a pesar del reciente apoyo externo, aún soporta una enorme carga de deuda externa. Este año vencen alrededor de 29.000 millones de dólares, más de la mitad de sus reservas de divisas. Esto limita su capacidad para absorber otro impacto. A medida que las condiciones de financiación se endurecen y los flujos de capital se revierten —los inversores globales ya están retirando fondos de los fondos de deuda de mercados emergentes—, un aumento en la factura del combustible puede desencadenar rápidamente una crisis de balanza de pagos.

Bangladesh y Sri Lanka también parecen vulnerables a pesar de su exposición moderada. Las reservas de Bangladesh apenas cubren tres meses de importaciones y ya se encuentra bajo un programa del FMI. Sus fábricas textiles, pilar de su economía exportadora, funcionan con combustible importado, por lo que el aumento de los costos energéticos empeora la balanza comercial para ambas partes. Sri Lanka se encuentra en una situación similar. Recientemente salió de su cesación de pagos en 2022, provocada en parte por la crisis energética anterior, y sus reservas siguen siendo escasas.

Otros países están muy expuestos, pero mejor preparados para afrontar la crisis. Tailandia gasta alrededor del 7% de su PIB en importaciones de petróleo y gas —más que cualquier otro país de nuestra muestra—, pero cuenta con reservas estratégicas de petróleo que cubren casi 100 días de importaciones y divisas para cubrir más de siete meses. Estas reservas deberían darle tiempo. Nepal destaca por su dependencia de las remesas. Un asombroso 8% de su PIB proviene de trabajadores en el Golfo, según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, y tiene pocas reservas de petróleo. Sin embargo, posee abundantes divisas.

India debería poder hacer frente a la situación. India gasta alrededor del 3% de su PIB en energía importada y obtiene aproximadamente la mitad de Oriente Medio (el gas para cocinar ya escasea). Sin embargo, sus reservas son sólidas. Las reservas de divisas cubren aproximadamente siete meses de importaciones; las reservas oficiales y comerciales de petróleo durarían unos 70 días. También puede diversificar sus recursos, reduciendo su dependencia de los países del Golfo. Sus refinerías están preparadas para procesar crudo de menor calidad, lo que le permite importar petróleo ruso, algo que muchos otros países no pueden hacer. Y a diferencia de gran parte de Asia, India genera poca electricidad a partir de gas importado, priorizando el carbón local. De esta manera, evita en gran medida el impacto del aumento de los precios de la energía en la economía.

Incluso si los países evitan una crisis macroeconómica, las consecuencias humanitarias podrían ser graves. El fertilizante nitrogenado, producido a partir de gas natural, se está encareciendo, lo que eleva el costo de la producción de alimentos en los países pobres. El Programa Mundial de Alimentos advirtió esta semana que el número de personas que padecen hambre aguda podría alcanzar niveles récord en 2026 si el conflicto no termina pronto. Estabilizar las monedas y financiar las importaciones podría evitar una crisis financiera. Mantener los alimentos a precios asequibles es otra cuestión.

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