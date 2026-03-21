Hay muchas posibilidades de que la guerra con Irán se intensifique

Crece la tensión en Medio Oriente por la guerra en Irán

El conflicto que asola Oriente Medio puede entenderse mejor como dos guerras paralelas. Una es la campaña de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní; la otra es la guerra de Irán contra la economía mundial. Ambas son, en gran medida, unilaterales. Irán no puede repeler a los aviones de combate que merodean por sus cielos y Estados Unidos no tiene una forma fácil de reabrir el estrecho de Ormuz, la estrecha vía navegable vital para el flujo de petróleo, gas y otras materias primas, ni de detener los ataques iraníes contra las instalaciones de producción de energía.

Para Irán, esa asimetría es la clave: la guerra energética tiene como objetivo inducir a Estados Unidos a detener su guerra aérea y disuadirlo de lanzar otra algún día. Sin embargo, puede que consiga lo contrario. Parece poco probable que Donald Trump ponga fin a los combates mientras el estrecho permanezca bloqueado. Y lo que es más importante, sus aliados en el Golfo están de acuerdo: tras haber soportado el peso de la represalia iraní, la mayoría quiere ahora ver al régimen incapacitado. Estados Unidos, Israel y los Estados del Golfo iniciaron la guerra con objetivos diferentes; sin embargo, a medida que los combates entran en su cuarta semana, Irán los está empujando a alinearse.

El Pentágono afirma que hasta ahora ha llevado a cabo más de 7.000 ataques en todo Irán. Israel ha realizado miles por su cuenta, incluida una serie de incursiones dirigidas contra altos cargos iraníes. El 17 de marzo asesinó a Ali Larijani, un astuto político que se encontraba entre los hombres más poderosos de Irán y era el jefe de los Basij, las fuerzas paramilitares del régimen. Al día siguiente anunció que había matado al ministro de Inteligencia.

Más allá de estos ataques que acaparan los titulares, Estados Unidos e Israel también han asolado las fuerzas armadas iraníes, desde los depósitos que albergan misiles y drones hasta las fábricas que los producen. Se han hundido más de 100 barcos. El número de víctimas mortales va en aumento, con más de 3.000 iraníes muertos, incluidos al menos 1.300 civiles, según HRANA, un grupo de derechos humanos.

Para algunos funcionarios estadounidenses, ganar la guerra aérea es suficiente: han intentado presionar a Trump para que declare la victoria. Pero el presidente parece cada vez más centrado en la otra guerra. Los precios del petróleo y el gas natural, ya elevados, se dispararon aún más a medida que se intensificaban los ataques contra las instalaciones energéticas, y el coste de todo, desde los fertilizantes hasta el helio —un insumo vital en la fabricación de semiconductores—, también se ha disparado.

El estrecho en el punto de mira

El estrecho de Ormuz no está literalmente cerrado: la flota de superficie de Irán nunca fue tan formidable para empezar, y gran parte de ella yace ahora en el fondo del mar. En cambio, el régimen ha impuesto un bloqueo de facto mediante una combinación de amenazas y ataques esporádicos con misiles y drones contra buques comerciales. Las empresas navieras, como es comprensible, tienen poca tolerancia ante ese tipo de riesgo.

A Estados Unidos le costará tranquilizarlas. El Pentágono ha barajado la posibilidad de enviar escoltas navales, pero no está preparado para proporcionarlas. Trump pasó varios días esta semana alternando entre suplicar y acosar a los aliados de Europa y Asia para que se unieran a una coalición marítima. Luego, el 17 de marzo, dijo que esto ya no era necesario: “De hecho”, escribió, “¡No necesitamos la ayuda de nadie!“.

En realidad, sería difícil para cualquier armada asegurar el estrecho. Su geografía es inhóspita. Tiene solo 54 km. (34 millas) de ancho en su punto más estrecho y está flanqueado por montañas a ambos lados. Incluso más allá de este cuello de botella, los mares a ambos lados están al alcance de los drones y misiles iraníes. Los buques de escolta tendrían apenas unos segundos para reaccionar ante un ataque. Enviar tropas para asegurar la costa es inviable, dado el tamaño de la fuerza necesaria; Irán también podría simplemente seguir disparando desde el interior.

En cambio, es posible que Trump desvíe su atención hacia otro lugar. Durante décadas ha estado obsesionado con la isla de Kharg, un pedazo de roca donde se carga en petroleros el 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán. En 1988 declaró en una entrevista que, si fuera presidente, le “daría una lección”. El 13 de marzo tuvo su oportunidad: Estados Unidos bombardeó docenas de objetivos militares allí, alcanzando depósitos de misiles y minas navales.

Kharg, el heraldo

La terminal petrolera quedó intacta, por lo que Trump denomina “razones de decencia”. Quizá sea porque pretende apoderarse de ella. Una unidad expedicionaria de marines, entrenada para este tipo de misiones, está siendo reasignada desde Japón a Oriente Medio. Sin duda, Estados Unidos podría capturar la isla. La idea sería utilizarla como moneda de cambio: si los Estados del Golfo no pueden exportar su petróleo, Irán tampoco. Sin embargo, si el régimen se muestra obstinado, los marines estadounidenses tendrían que soportar un posible aluvión de misiles y drones. Sin duda, los precios del petróleo subirían aún más, tanto por la pérdida de suministro (Irán envía alrededor de 1 millón de barriles diarios a China) como por la perspectiva de una guerra más prolongada.

Mientras tanto, Irán está llevando a cabo su propia forma de escalada. Una parte del petróleo del Golfo sigue circulando a través de dos oleoductos que evitan el estrecho de Ormuz. Uno de ellos, situado en Arabia Saudí, puede transportar hasta 7 millones de barriles diarios —dos tercios de la producción total del reino— hasta los puertos del mar Rojo. El otro, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), puede transportar aproximadamente la mitad de los 3,4 millones de barriles diarios de ese país hasta el puerto de Fujairah. Decenas de petroleros ya navegan hacia la costa occidental de Arabia Saudí para recoger crudo.

En las últimas noches, Irán ha lanzado decenas de drones contra los yacimientos petrolíferos saudíes, frente a los pocos que lanzó al inicio de la guerra. En los EAU ha atacado Fujairah (el origen de la columna de humo de la imagen superior), un gran yacimiento de gas y la refinería de Ruwais, que puede procesar casi un millón de barriles diarios. Después de que Israel bombardease la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo el 18 de marzo, Irán atacó la planta de procesamiento situada en el lado qatarí del mismo yacimiento. Todo esto sugiere un cambio de táctica, en el que Irán intenta golpear las fuentes de suministro de energía, y no solo los buques que la sacan del Golfo.

Con tantos petroleros con destino al mar Rojo, Irán también podría animar a los hutíes, su milicia aliada en Yemen, a reanudar su propia campaña contra el transporte marítimo. El grupo paralizó en gran medida el tráfico por el Mar Rojo en 2024 lanzando misiles contra barcos, lo que describió como una muestra de apoyo a los palestinos de Gaza. Incluso un solo ataque de este tipo bastaría ahora para sembrar el pánico en los mercados. Sin embargo, los observadores de Yemen están divididos sobre si el grupo estaría de acuerdo; algunos piensan que preferiría mantenerse al margen de la guerra para no enemistarse con los saudíes.

La pérdida de las exportaciones de petróleo y gas no es el único golpe económico para el Golfo. Esta debería ser una de las épocas más activas del año en la región, con un último repunte de la actividad empresarial y turística entre el final del Ramadán, el 19 de marzo, y el inicio del abrasador calor del verano. En cambio, las conferencias se están posponiendo hasta otoño y los trabajadores de los hoteles están siendo despedidos temporalmente por falta de huéspedes. Miles de expatriados se han marchado, mientras que muchos aviones con destino al Golfo llegan casi vacíos.

La magnitud de los ataques de Irán contra los Estados del Golfo ha disminuido, pasando de unos 1.000 misiles y drones el primer día de la guerra a aproximadamente una décima parte de esa cifra en la actualidad. Sin embargo, incluso los ataques ocasionales resultan perturbadores. Emirates, la aerolínea estatal de Dubái, ha ido reanudando gradualmente sus vuelos. El 15 de marzo esperaba operar alrededor del 60% de su horario anterior a la guerra. Entonces, los restos de un dron iraní interceptado impactaron en un depósito de combustible del principal aeropuerto de Dubái.

Los discretos contactos diplomáticos con Irán han sido exasperantes: el régimen niega a veces que esté atacando objetivos civiles. “Nos están manipulando”, afirma un diplomático informado sobre una reciente llamada. Los funcionarios iraníes también están planteando exigencias maximalistas, como el cierre de todas las bases militares estadounidenses en la región. Además, dan a entender que esperan abundantes inversiones de los Estados del Golfo para reparar los daños causados por la guerra, una petición que los funcionarios del Golfo comparan con un jefe de la mafia que dirige un negocio de protección.

Los Estados del Golfo no se han sumado a la lucha, aunque el 17 de marzo Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que su país podría estar dispuesto a participar en una coalición naval para asegurar el estrecho. En cualquier caso, sus capacidades serían limitadas. Más importante es lo que no han hecho: instar a Estados Unidos a que se detenga. El mensaje de la mayoría de los líderes del Golfo al Sr. Trump ha sido que la guerra no puede terminar con un régimen iraní envalentonado capaz de tomar como rehenes sus economías.

Muchos funcionarios israelíes también quieren seguir luchando, ya que ven esto como una oportunidad única para herir a su principal adversario estatal. Los objetivos de Trump siguen sin estar claros: ¿quiere derrocar al régimen, llegar a un acuerdo con él o simplemente debilitarlo? Los funcionarios del Golfo se esfuerzan por descifrar sus declaraciones en constante cambio. Sin embargo, al convertir esto en una guerra por la energía, Irán puede haber dejado sin sentido tales preguntas. Está empujando a todos sus enemigos hacia la misma conclusión: que la guerra no puede terminar hasta que el régimen quede paralizado.

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