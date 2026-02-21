Donald Trump responde a una reprimenda de la Corte Suprema con nuevas amenazas arancelarias

El presidente Donald Trump durante un desayuno con la Asociación Nacional de Gobernadores en la Casa Blanca, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Pocas veces una política presidencial tan emblemática recibe un revés tan contundente. El 20 de febrero, la Corte Suprema dictaminó, en el caso Learning Resources contra Trump, que la mayor parte de los aranceles del presidente Donald Trump eran ilegales. Trump había afirmado que una ley de la década de 1970, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), le permitía eludir al Congreso y fijar aranceles a su antojo. Seis de los nueve jueces de la corte discreparon, incluido John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, quien redactó la decisión mayoritaria. En una conferencia de prensa celebrada poco después del anuncio, Trump afirmó que el fallo era “profundamente decepcionante” y que se sentía “avergonzado de ciertos miembros de la corte”, antes de prometer nuevas barreras comerciales.

El presidente había afirmado que dos emergencias exigían el aumento de los aranceles: una “crisis de salud pública” derivada de la importación de drogas ilegales y déficits comerciales “grandes y persistentes”. Varias demandas interpuestas por pequeñas empresas que impugnaban la interpretación de la IEEPA por parte de Trump prosperaron en tribunales inferiores. Cuando el asunto llegó a la Corte Suprema en noviembre, tanto jueces liberales como conservadores se mostraron reticentes a respaldar una sólida facultad presidencial para establecer aranceles bajo la ley.

La decisión en Recursos de Aprendizaje confirmó este escepticismo. En su opinión para la corte, el presidente del Tribunal Supremo Roberts señaló que los redactores de la Constitución “otorgaron ‘solo al Congreso’ la facultad de imponer aranceles en tiempos de paz” y “no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al poder ejecutivo”. Los términos “regular” e “importación” en la IEEPA, continuó, no confieren una “facultad independiente para imponer aranceles a las importaciones de cualquier país, de cualquier producto, en cualquier momento y por cualquier período”. Cuando aprobó la IEEPA, el Congreso no “ocultó una delegación de su facultad innata para imponer impuestos dentro de la facultad cotidiana de ‘regular’”.

El veredicto supone un duro golpe para el muro arancelario de Trump. Eliminar los gravámenes de la IEEPA debería reducir la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos aproximadamente a la mitad, según cálculos del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale. Sin embargo, el presidente ha prometido reconstruir sus barreras arancelarias, prometiendo “métodos, prácticas, estatutos y facultades aún más estrictas que los aranceles de la IEEPA”.

Por ahora, ha invocado la Sección 122, otra disposición de la década de 1970, para imponer un arancel global del 10%, además de los gravámenes existentes. Esto le permitirá ganar tiempo, pero la Sección 122 solo permite aranceles temporales por un máximo de 150 días. Esta facultad, además, nunca se ha utilizado antes y podría generar disputas legales, ya que requiere señalar déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos.

Fotografía de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, EE.UU. EFE/Will Oliver

Para reconstruir los aranceles en su totalidad, Trump necesita buscar en otras partes. Una opción sería impulsarlos en el Congreso; después de todo, los aranceles son impuestos, competencia del poder legislativo estadounidense. Pero con las escasas mayorías y las próximas elecciones intermedias, eso parece imposible. Otra vía arriesgada, a la que Trump accedió, es la Sección 338, una parte nunca invocada de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930. Esta permite aranceles elevados si un país “discrimina” el comercio estadounidense.

Pero el presidente probablemente recurrirá principalmente a aranceles específicos por sector y país, que eluden al Congreso. Estas normas, en concreto las Secciones 232 y 301, ya están en vigor y cuentan con una base jurídica más sólida. Paso a paso, Trump puede usarlas para reconstruir su muro arancelario. El problema es que son mucho menos flexibles y requieren investigaciones formales antes de su imposición. El presidente se ha comprometido a iniciar varias investigaciones de este tipo, aunque se queja del “proceso más largo” que conlleva. Esto limitará su estilo preferido de amenazas arancelarias improvisadas y negociaciones apresuradas con los socios comerciales afectados. Aun así, su objetivo –los tipos arancelarios más altos en más de medio siglo– sigue siendo alcanzable.

El impacto económico inmediato será mayor incertidumbre. Las empresas se han pasado el último año quejándose de que la política comercial estadounidense, en constante cambio, ha convertido la contratación y la inversión en una pesadilla. Cualquier esperanza de calma en 2026 se ha desvanecido. Reconfigurar la política comercial estadounidense en torno a este fallo será complicado y, sin duda, generará nuevos ganadores y perdedores. Los efectos a largo plazo dependen de la agresividad de Trump al establecer nuevos gravámenes para reemplazar los derogados. Por ahora, los mercados interpretan las noticias con cautela. Los rendimientos de los bonos subieron tras la decisión, pero solo unas pocas centésimas de punto porcentual. El dólar cayó, pero no mucho.

La Corte Suprema guardó silencio en gran medida sobre la otra cuestión que determinará el impacto económico del fallo: los reembolsos arancelarios. Los importadores ya han pagado más de 100.000 millones de dólares (el 0,3 % del PIB) en gravámenes, lo que ha reducido ligeramente el enorme déficit presupuestario de Estados Unidos. Probablemente será necesario reembolsarlos, aunque aún no está claro el proceso exacto ni la cantidad de papeleo minucioso que tendrían que presentar los posibles beneficiarios.

Kavanaugh planteó la cuestión en su opinión disidente: “El tribunal no dice nada hoy sobre si el gobierno debería devolver los miles de millones de dólares que ha cobrado a los importadores, ni de ser así, cómo. Pero es probable que ese proceso sea un desastre, como se reconoció en los argumentos orales”. Si los reembolsos se aprueban rápidamente, podrían impulsar la economía antes de las elecciones de mitad de mandato, lo que paradójicamente beneficiaría a Trump.

La decisión también ofrece una lección sobre la dirección general de la Corte Suprema bajo el mandato de Trump. Durante el primer año de su segundo mandato, la corte ha evitado en gran medida las confrontaciones directas con el presidente, lo que le ha permitido obtener victorias consecutivas en la lista de emergencia, o “en la sombra”, en asuntos que van desde la contratación y el despido presidencial hasta la prohibición de soldados transgénero y las disputas migratorias. Pero ahora que los jueces comienzan a escuchar casos relacionados con las políticas de la administración en su agenda habitual —con informes completos y argumentos orales—, las perspectivas de Trump no siempre son tan alentadoras.

Su intento de destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, alegando presuntamente dudosa documentación hipotecaria, no pareció prosperar en la audiencia del mes pasado. Si el presidente logra destituir a la Sra. Cook, esto abriría la puerta a una acumulación de votos en la junta de gobernadores de la Reserva Federal, lo que en gran medida reduciría la independencia del banco central estadounidense. La Sra. Cook y la Reserva Federal podrían, quizás, encontrar algo de alivio en la firme reprimenda del tribunal a Trump por su política económica emblemática.

