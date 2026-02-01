The economist

Cómo derrocar a los ayatolás de Irán

El hijo del sha y un ex primer ministro deberían unirse para romper la jerarquía islámica y escribir una nueva constitución, argumenta Amir Hossein Ganj Bakhsh, un disidente

Ali Khamenei, ayatolá iraní
Tras un levantamiento popular y una represión que ha dejado incontables miles de muertos, heridos o encarcelados, la gran pregunta en Irán es cómo enfrentar políticamente al régimen islámico. Esta pregunta se ha agudizado aún más con el aumento de la presencia militar estadounidense en el Golfo y la advertencia de Donald Trump de que “se acaba el tiempo” para que Irán negocie un acuerdo sobre su programa nuclear.

La intervención estadounidense en Venezuela y la destitución de Nicolás Maduro han promovido la idea de un “cambio de liderazgo” como alternativa a la política, más problemática y costosa, de un cambio de régimen. La singular arquitectura institucional de la República Islámica ofrece al pueblo iraní y a Occidente la oportunidad de combinar estas dos estrategias.

Los iraníes no pueden esperar ningún cambio significativo en su gobernanza, y mucho menos una transición a un gobierno secular y democrático, mientras exista la institución del líder supremo (conocida como velayat-e faqih, o “tutela del jurista islámico”). Y Occidente no puede esperar que el régimen abandone su beligerancia mientras esta institución esté en el centro de la toma de decisiones en Irán.

Cabe recordar que en los 47 años transcurridos desde la revolución islámica iraní, nueve administraciones en la Casa Blanca han intentado todas las políticas posibles para lidiar con la República Islámica, incluyendo sanciones, incentivos económicos, la eliminación de generales y, más recientemente, el bombardeo de instalaciones nucleares. Pero siempre que el régimen ha mostrado flexibilidad, ha resultado ser una mera retirada táctica. La estrategia general se ha mantenido arraigada en sus mantras de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”.

¿Por qué? Es importante comprender que la República Islámica es institucionalmente sui generis, con dinámicas internas que no se ajustan a los modelos de régimen clásicos. Comprende dos subsistemas discordantes cuya interacción genera inestabilidad crónica y desequilibrio permanente: el Estado y el velayat-e faqih. Se trata de una configuración en la que el funcionamiento de uno produce disfunción en el otro.

Cada uno de estos subsistemas sigue su propia lógica organizativa, estructuras de autoridad y sistemas de incentivos en ámbitos que abarcan desde la soberanía y la política exterior hasta la gobernanza y los derechos ciudadanos. Cualquier proyecto de reforma que busque fortalecer las instituciones estatales, preservando al mismo tiempo el velayat-e faqih, desconoce fundamentalmente la incompatibilidad de estas lógicas y está condenado al fracaso.

Esta incompatibilidad es evidente en las trayectorias políticas de quienes intentaron ejercer como estadistas dentro de la República Islámica. Todos han sido finalmente neutralizados: excluidos de futuros cargos (Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Khatami, Hassan Rouhani); eliminados (Ali Rafsanjani); o encarcelados (Mir Hossain Moussavi, Mehdi Karroubi). Una y otra vez, el papel ha demostrado ser estructuralmente incompatible con las ambiciones y la lógica del velayat-e faqih.

Las raíces de esta contradicción se encuentran tras el colapso de la monarquía en 1979. El principal desafío fue reconstruir la autoridad centralizando el poder y estableciendo un monopolio sobre la violencia legítima. El papel dominante del clero chiita en el movimiento antimonárquico produjo un frágil equilibrio entre dos fuentes de legitimidad: la soberanía popular, expresada mediante elecciones, y la legitimidad divina, que a su vez justificaba la aplicación de la ley islámica.

Este equilibrio requería dos jerarquías paralelas. Una era una burocracia estatal convencional, heredada de la Revolución Constitucional de 1905-11 y de la dinastía Pahlavi, derrocada en 1979. La otra, una burocracia islámica de nueva invención, carecía de precedentes históricos. En un momento de urgencia política, las élites clericales resolvieron esta tensión elevando una autoridad indiscutible —el jurista guardián— por encima del propio Estado.

Sin embargo, esta innovación se enfrentó a un problema teológico y organizativo fundamental. La autoridad clerical chiita había sido históricamente descentralizada y no jerárquica. Nunca había adoptado la forma de una pirámide coronada por un solo individuo. Para imponer una obediencia incuestionable, el líder supremo debía trascender por completo el Estado. El islam revolucionario —redefinido como un proyecto transnacional comprometido con la oposición al imperialismo estadounidense y al sionismo— proporcionó el marco necesario. Así, el líder supremo emergió no solo como jefe de Estado, sino como el «Líder de la Revolución Islámica», dotado de ambiciones globales.

La toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 marcó un momento clave en esta transformación. La crisis de los rehenes incrustó el lema «Muerte a América» en el núcleo ideológico del velayat-e faqih. A partir de entonces, la confrontación permanente con Occidente se convirtió en un rasgo constitutivo del sistema. Por lo tanto, la existencia del velayat-e faqih impide cualquier acuerdo duradero con la comunidad internacional. Requiere crisis perpetua, expansionismo ideológico y enemigos externos para mantener su autoridad.

El objetivo estratégico tanto del pueblo iraní como de la comunidad internacional debe ser, por lo tanto, el desmantelamiento del velayat-e faqih. Dado que la constitución de la República Islámica estipula que el velayat-e faqih es la institución suprema que supervisa el Estado, su eliminación requeriría una nueva constitución. Un cambio de liderazgo implicaría un cambio de régimen.

Esto no puede lograrse únicamente mediante maniobras de las élites o presión extranjera. Requiere la reconciliación nacional entre los iraníes y el inicio de un proceso político que conduzca a elecciones libres y justas para una asamblea constitucional capaz de fundar un Estado democrático.

A pesar de la brutal represión reciente, la oposición sigue más fragmentada que nunca. Para cambiar el equilibrio de poder, es necesario forjar un nuevo tipo de coalición. Los antiguos adversarios deben unirse bajo el lema “De Pahlavi a Moussavi”, que simboliza una coalición arcoíris.

Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto shah, representa la prosperidad de la era Pahlavi y la oposición total al velayat-e faqih. Mientras tanto, Mir Hossein Moussavi, líder de la oposición y ex primer ministro detenido durante mucho tiempo, ha declarado públicamente que ya no cree que un sistema que otorga la última palabra a un líder supremo beneficie a Irán. Ha llegado el momento de respaldar la reciente convocatoria del Sr. Moussavi a un referéndum nacional para redactar una nueva constitución.

La presencia del Sr. Moussavi en una nueva coalición de gobierno brindaría confianza a los burócratas estatales, incluyendo al personal militar y de seguridad, de que el objetivo es un cambio ordenado y no el caos social o una guerra civil. La participación del Sr. Pahlavi garantiza a la comunidad internacional que el aventurerismo regional y los dilemas nucleares de Irán no volverán, lo que abre la puerta al levantamiento de las sanciones que han devastado la economía.

Al unir a estos dos símbolos de la oposición bajo lemas inclusivos —como la protección de la integridad territorial de Irán y el respeto a las urnas como la voluntad suprema del pueblo— podría surgir un nuevo impulso nacional para derribar el pilar central de la República Islámica. Esta doble acción ofrece la mayor esperanza para un nuevo Irán, finalmente liberado del yugo asfixiante del velayat-e faqih.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

