El régimen cubano se encuentra en una situación desesperada

Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba resistirá la presión de Estados Unidos “hasta la última gota de sangre” (Reuters)

Tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen que controla la isla se encuentra particularmente vulnerable. Donald Trump no parece contento con haber derrocado a un dictador latinoamericano. Desde que secuestró al dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, Trump y Marco Rubio, su secretario de Estado cubanoamericano, han reiterado que Cuba es el próximo país.

Marco Rubio y Donald Trump han advertido que Cuba podría ser el próximo objetivo tras la caída de Maduro (Reuters)

El 11 de enero, Trump afirmó que su régimen debería llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, añadiendo que su administración estaba “conversando con Cuba”. Por si fuera poco, publicó una imagen suya fumando un puro en La Habana, la capital.

Aunque las intenciones de Trump son turbias, es evidente que el régimen cubano se encuentra ahora inusualmente vulnerable. Ha sobrevivido durante décadas cortejando a poderosos aliados como la Unión Soviética para apuntalar su economía controlada por el Estado.

Desde la década del 2000, Venezuela ha sido su aliado más importante, suministrándole petróleo a precio reducido a cambio de médicos y personal de seguridad cubanos.

La relación entre Maduro y Díaz-Canel se ha debilitado tras el secuestro del mandatario venezolano (Reuters)

El flujo de petróleo era suficiente no solo para alimentar la red eléctrica cubana, sino también para generar divisas mediante la reventa. El sustento ya estaba debilitado cuando Maduro fue secuestrado.

Ante el colapso de la producción venezolana, los envíos a Cuba se redujeron en casi tres cuartas partes entre 2021 y 2025, a aproximadamente 30.000 barriles diarios (b/d). Cuba produce solo 40.000 de los 100.000 barriles que necesita diariamente.

El resto proviene de una combinación heterogénea de exportaciones mexicanas, envíos rusos y compras en el mercado spot. Cortar el suministro por completo sería “catastrófico”, afirma Jorge Piñón, analista de energía de la Universidad de Texas.

Es probable que nadie más intervenga. Los gobiernos mexicanos, tanto de derecha como de izquierda, han apoyado a Cuba durante mucho tiempo.

Desde 2018, cuando Morena, el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder, ese apoyo se ha vuelto más abiertamente ideológico y material. México ha contratado a más de 3.000 médicos cubanos.

La presión política y financiera limita la posibilidad de que México aumente su ayuda a Cuba (Foto: Twitter/DiazCanelB)

Entre 2024 y principios de 2025, enviaba alrededor de 22.000 b/d a Cuba. Sin embargo, la presión financiera y política impide cualquier aumento. Quizás temeroso de provocar un mayor éxodo desde una isla a solo 145 km (90 millas) de Florida, Trump no ha exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum que detenga los envíos.

Pero si lo hiciera, México tendría que hacerlo. Otros amigos, como Rusia y China, guardan silencio, quizás recelosos de financiar una economía en crisis tan cerca de las costas estadounidenses.

Rusia y China han evitado aumentar su apoyo económico directo al gobierno cubano (Reuters)

Colombia y Brasil, vecinos ricos en petróleo, actuarían solo con la aprobación de Trump. Otros productores de petróleo, como Angola y Argelia, también guardan silencio.

Los comerciantes privados tendrían que estar “clínicamente dementes” para enviar petróleo a Cuba en este momento, afirma uno.

La magnitud del atolladero económico de Cuba es difícil de sobreestimar. Se debe en gran medida a décadas de mala gestión gubernamental, combinadas con el embargo estadounidense. La economía actual es aproximadamente un 15 % menor que en 2018. El turismo se vio afectado por la COVID-19 justo cuando había comenzado a crecer de nuevo tras la normalización de las relaciones entre Barack Obama y Cuba en 2015.

El acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro impulsó el turismo y la apertura en Cuba en 2015 (Reuters)

El año pasado, la isla sufrió cinco apagones a nivel nacional. Los alimentos importados son demasiado caros para la mayoría. Sin reservas de divisas, el Estado no puede pagar sus deudas ni financiar las importaciones.

Cuba sufrió cinco apagones nacionales en el último año por la crisis energética (EFE)

Nada de esto garantiza un acuerdo. Muchos miembros de la élite del régimen son fieles creyentes, aun cuando ha quedado claro que su ideología es un fracaso y ya no tiene influencia entre los cubanos.

A pesar de no ocupar un cargo oficial, Raúl Castro, hermano de Fidel, de 94 años, ejerce el veto. Al menos públicamente, el régimen se ha mantenido firme. El 11 de enero, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que la isla resistiría la agresión estadounidense “hasta la última gota de sangre”.

Díaz-Canel se mantiene en el poder pese a la creciente migración y descontento social en la isla (Foto AP/Eraldo Peres)

Es probable que el régimen intente ganar tiempo. Pero probablemente tendrá que ofrecer conversaciones sobre la apertura del sector privado cubano, la liberación de presos políticos y la celebración de elecciones.

“Los cubanos siempre dicen que lo están poniendo todo sobre la mesa, y nunca lo hacen. Esta vez puede que tengan que hacerlo”, dice Ric Herrero, del Grupo de Estudio de Cuba, una organización activista en Washington que aboga por el diálogo.

Convertir a Cuba en un sistema al estilo de Vietnam, una economía de mercado bajo un régimen de partido único, se ha debatido durante mucho tiempo.

Pero “optaron por no tomar la salida”, dice Ricardo Zúñiga, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los esfuerzos de liberalización se han pospuesto o revertido.

El sector privado, parcialmente legalizado a principios de la década de 2000, se ha visto paralizado por normas y regulaciones. Los cuadros gobernantes de Cuba parecen “incapaces de imaginar un mundo en el que no tengan el control total”, dice Zúñiga.

La misión de Marco

El senador cubanoamericano busca influir en la selección del liderazgo sucesor en Cuba (Reuters)

Rubio podría no estar satisfecho a menos que caigan cabezas. Quizás esté buscando reemplazar al Sr. Díaz-Canel con una figura como Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, sospechosa de estar involucrada en la traición a Maduro.

Pero encontrar a alguien que sacrifique a otros y luego pueda mantener a raya a diversas facciones es más difícil en Cuba, dice el Sr. Herrero. Algunos ven a Óscar Pérez-Oliva Fraga, el ministro de Comercio Exterior, como una opción. Es un reformista y una estrella en ascenso, además de estar emparentado con los Castro. Un general del conglomerado militar conocido como GAESA, que controla gran parte de la economía, también podría ser una opción.

Óscar Pérez-Oliva Fraga es considerado una figura reformista dentro del gobierno cubano (EFE)

Es imposible descartar por completo la posibilidad de que Estados Unidos use la fuerza militar. No hay petróleo que tiente a Trump, pero quizás le guste el aspecto de los hoteles y campos de golf de La Habana.

Donald Trump publicó una foto fumando un puro en La Habana como desafío al régimen cubano (Reuters)

No está claro qué justificación legal podría esgrimir. Cuba no tiene una oposición organizada esperando, no tiene antecedentes de elecciones multipartidistas y tiene una economía disfuncional. Una intervención podría arrastrar a Estados Unidos a un atolladero.

El régimen cubano tampoco es tan corrupto ni indisciplinado como el venezolano. “La maquinaria sigue funcionando”, afirma Carlos Alzugaray, exdiplomático cubano. Los cubanos están “muy desgastados”, afirma Yoani Sánchez, periodista independiente. Las protestas son reprimidas; alrededor de 1.000 personas permanecen en prisión tras las últimas grandes protestas de 2021.

Las protestas del 11 de julio de 2021 dejaron cerca de mil personas encarceladas en Cuba (EFE)

La emigración masiva, alrededor de una cuarta parte de la población se ha marchado en los últimos cinco años, también ha reducido la presión. Un resultado plausible, según Zúñiga, es un mayor declive.

Es difícil predecir el futuro de Trump. Pero cuanto más habla de Cuba, más difícil es dar marcha atrás. Pocos dudan del compromiso de Rubio. “El plan aún no está ahí, pero la intención sí”, afirma un observador en Washington.

El 9 de enero, Rubio declaró que el régimen debe elegir entre “tener un país real, con una economía real, donde su gente pueda prosperar” o “continuar con su dictadura fallida”. Durante décadas, el régimen ha optado por esta última opción.

