Cómo el régimen iraní ha ocultado su brutal represión

Los iraníes están acostumbrados a perder el acceso a los servicios de teléfono e internet durante los disturbios. El internet se cortó durante las protestas de 2019 y durante otra gran ola de manifestaciones en 2022. Pero el apagón actual es peor que cualquier otro experimentado anteriormente. El 8 de enero, la conectividad a internet cayó al 1% de sus niveles normales, donde se ha mantenido. Esto ha dejado a los iraníes con dificultades para comunicarse entre sí y para informar al mundo exterior sobre el levantamiento y la represión cada vez más sangrienta.

Hay indicios de que las protestas podrían haber disminuido para el 12 de enero, cuando el régimen realizó grandes contramanifestaciones. Los manifestantes podrían haberse visto disuadidos por la violencia de los días anteriores, cuando se cree que al menos 500 y posiblemente más de 1000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad. En lugar de encubrir las masacres, la televisión estatal transmitió imágenes de los cuerpos de las víctimas y reconoció que muchas eran “personas comunes” y no saboteadores armados, como afirma el gobierno. “No buscamos la guerra, pero estamos preparados para ella”, declaró Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, en Teherán el 12 de enero. La situación estaba bajo “control total”, insistió, de forma inverosímil, y sugirió que pronto se restablecería el acceso a internet.

Es difícil emitir un juicio definitivo sobre la situación sobre el terreno, ya que Irán ha restringido con éxito el flujo de información que sale del país. El régimen iraní tiene amplia experiencia en cortar sus vínculos digitales con el mundo exterior. Lo hace de varias maneras. Una consiste en manipular el Protocolo de Puerta de Enlace Fronteriza (Border Gateway Protocol), que determina cómo se conecta la internet global a la iraní. Otra consiste en examinar los paquetes de datos individuales que viajan por las redes, bloqueando aquellos asociados a redes privadas virtuales (VPN), que suelen permitir a los iraníes acceder a sitios que de otro modo estarían prohibidos, a la vez que permiten el acceso a sitios web gubernamentales. Irán también opera una internet nacional, una red controlada por el Estado, que le permite mantener algunos servicios para que el país no se sumerja en la era analógica incluso durante este tipo de apagón. Estos métodos son imperfectos. En medidas represivas anteriores, el gobierno ha tenido dificultades para bloquear las VPN tan pronto como surgen nuevas, lo que un ex diplomático llama un juego de “golpea al topo”. Pero se cree que algunas VPN están gestionadas por el gobierno, como trampas, y la táctica es lo suficientemente efectiva para ralentizar el flujo de información.

Una forma de sortear esta represión digital es recurrir a los satélites. Las terminales Starlink, fabricadas por SpaceX, una empresa estadounidense dirigida por Elon Musk, son ilegales en Irán. Sin embargo, se han introducido de contrabando en el país en cantidades crecientes desde las protestas de 2022. Se cree que hay decenas de miles de terminales en circulación. Sin embargo, Irán parece estar interrumpiendo también el acceso a estas. The Economist ha hablado con algunas personas que aún usan Starlink libremente. “Es irregular”, afirma una persona dentro de Irán con conocimiento de la situación. “Algunos parecen tenerlo todavía, otros —incluidas algunas embajadas— parecen estar completamente aislados”.

El 9 de enero, incluso después del corte de internet, torrentes de imágenes y vídeos seguían saliendo de Irán, según personas que seguían la situación. Para el 11 de enero, algo había cambiado y el flujo se redujo a un goteo. Los iraníes residentes en el extranjero comentaron que cada vez era más difícil contactar con sus familiares en el país. En teoría, es excepcionalmente difícil interferir Starlink, ya que un inhibidor debe saturar cada terminal terrestre y su conexión individual con un satélite espacial. Dado que las terminales utilizan señales de banda Ka, una parte de microondas del espectro electromagnético, el inhibidor debe estar muy cerca de la señal para neutralizarla. Rusia lo ha hecho en Ucrania, con cada vez mayor éxito, pero solo funciona en zonas puntuales a lo largo de la línea del frente, en lugar de en todo el país. En las zonas urbanas, las fuerzas de seguridad iraníes instalan inhibidores de alta potencia en puntos altos, cubriendo un área mayor. Sin embargo, un manifestante decidido podría grabar imágenes y transmitirlas posteriormente desde una terminal ubicada a una distancia segura.

Existe otra forma de obstruir el funcionamiento de Starlink. Irán podría estar interfiriendo las señales GPS, sugiere Tom Withington, experto en guerra electrónica, algo más fácil de hacer a escala nacional. Esto impide que las terminales de Starlink conozcan su propia ubicación, lo que dificulta su capacidad para saber dónde buscar satélites en el aire. SpaceX también geocerca las terminales, impidiendo que se utilicen en lugares específicos —por ejemplo, para guiar drones adentrándose en Rusia—, por lo que la suplantación de GPS también puede confundirlas de esa manera.

Donald Trump, tras advertir que intervendría si el régimen asesinaba a manifestantes, ahora está considerando cómo responder a la violencia. El 11 de enero, el presidente estadounidense declaró que uno de sus objetivos era “restablecer el internet, si es posible”. Se informa que una opción son las operaciones cibernéticas ofensivas. Sin embargo, personas familiarizadas con estas acciones afirman que sería extremadamente difícil mantener el internet en Irán de esta manera, en parte porque el Estado iraní mantiene un férreo control sobre las empresas de telecomunicaciones.

Sería mucho más fácil inundar Irán con terminales Starlink, quizás enviadas a través de la frontera con Turquía por rutas de contrabando muy transitadas, como hizo Musk con Ucrania al comienzo de la invasión rusa, una medida que brindó un invaluable salvavidas a las fuerzas armadas del país. “Podríamos hablar con Elon”, dijo Trump, “porque, como saben, es muy bueno en ese tipo de cosas”.

