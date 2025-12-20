Europa encuentra 90.000 millones de euros para Ucrania, pero no de Rusia

Militares ucranianos disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) hacia tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania. REUTERS/Stringer

Pocos en la Unión Europea lamentarán la salida de 2025. El bloque ha tenido dificultades para adaptarse a un Estados Unidos trumpiano y a una China en auge. Mientras tanto, la guerra en Ucrania se ha vuelto más desesperada, incluso con la retirada de Estados Unidos, lo que ha obligado al país a recurrir a Europa para obtener financiación para defenderse de Rusia. En las últimas semanas, la UE ideó una forma de utilizar el dinero de los agresores en su contra. Un “préstamo de reparaciones” reciclaría los activos rusos congelados en la UE por las sanciones en un paquete de financiación de 90 000 millones de euros (105 000 millones de dólares) para Ucrania, destinado a mantenerla armada y solvente durante más de un año.

Lamentablemente, Europa cerró el año con un pequeño fracaso. En una cumbre de la UE celebrada el 18 de diciembre, los 27 líderes nacionales del bloque no lograron ponerse de acuerdo sobre el préstamo de reparaciones que llevaban semanas negociando. Tras conversaciones que se prolongaron hasta la madrugada del 19 de diciembre, la complejidad de, en efecto, confiscar el dinero ruso (que solo se devolvería si Rusia algún día pagaba reparaciones a Ucrania) resultó insalvable. Sin embargo, hubo un resquicio de esperanza considerable para Ucrania. Tras el fracaso del plan de reparaciones, la UE tomará prestados conjuntamente 90 000 millones de euros y se los prestará a Ucrania. Esto garantizará que las autoridades de Kiev no se queden sin fondos en los primeros meses de 2026, aunque se necesitará más ayuda dentro de aproximadamente un año.

El resultado a corto plazo para Ucrania es similar al uso de los fondos rusos. No obstante, el fracaso de la UE en concretar el préstamo de reparaciones tras interminables conversaciones se interpretará en Washington como una prueba más de que el bloque es una fuerza impotente cuyas opiniones discordantes pueden ignorarse con seguridad. Pues el complejo plan contaba con el visto bueno de los políticos más poderosos del bloque. Propuesto en septiembre por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el plan fue rápidamente defendido con vehemencia por Friedrich Merz, canciller alemán.

Para respaldar el préstamo, el plan habría utilizado un total de 210 000 millones de euros en activos rusos congelados en la UE. Esto habría proporcionado a Ucrania el dinero que necesita y habría asestado un duro golpe financiero a su invasor. Además, con tanto dinero disponible, habría dado la señal a Rusia de que Ucrania puede seguir luchando al menos un par de años más. En cambio, Europa solo recibirá un único golpe. Dado que el dinero se tomará prestado con cargo al presupuesto de la UE, los contribuyentes del bloque serán finalmente los responsables de los 90 000 millones de euros. (Hungría, Eslovaquia y la República Checa, todos gobernados por populistas, estarán exentos del programa, por lo que se trata, en la práctica, de una coalición de los que están dispuestos a financiar).

Un préstamo respaldado por activos rusos habría protegido los bolsillos de los ciudadanos europeos durante más tiempo. Pero ese plan se topó con la férrea oposición de un país, Bélgica, donde se encuentra la gran mayoría de los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados. Su primer ministro, Bart De Wever, temía que Rusia pudiera tomar represalias contra Bélgica. Los líderes de la UE, reunidos en Bruselas, acordaron compensar a Bélgica en caso de que eso ocurriera. A medida que la noche avanzaba y la mañana se acercaba, se hizo evidente que las garantías exigidas por el Sr. De Wever planteaban cuestiones jurídicas insalvables. El bloque suele exigir la aprobación unánime para estos asuntos; podría haber intentado presionar al Sr. De Wever para que llegara a un acuerdo, pero decidió no hacerlo.

Seguramente habrá recriminaciones. ¿Realmente hubo algún acuerdo que el Sr. De Wever pudiera haber aceptado? ¿Por qué otros políticos de alto rango de la UE —en particular Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia— no se unieron al Sr. Merz para presionar con fuerza a favor del préstamo de reparación? ¿Será porque estaban protegiendo a sus bancos o a las empresas nacionales que aún mantenían vínculos con Rusia? ¿Presionó Estados Unidos a los gobiernos nacionales europeos para que no tocaran los activos rusos, con la esperanza de que pudieran utilizarse como parte de un acuerdo de paz?

La sensación de que Europa no está captando el momento geopolítico se repitió en otra parte de la cumbre. También se debatió un acuerdo comercial con el Mercosur, un bloque latinoamericano que incluye a Brasil y Argentina. Los defensores de dicho acuerdo, entre los que se incluyen países del norte de Europa como Alemania, además de España y Portugal, argumentan que aliviaría la dependencia de Europa del comercio con China y Estados Unidos. Las negociaciones para un acuerdo comenzaron hace 25 años.

La Sra. von der Leyen tenía previsto viajar este fin de semana a Brasil para firmar el acuerdo en nombre del bloque. Sin embargo, la oposición de los agricultores ha hecho tambalear a los políticos. El Sr. Macron ha presionado contra el acuerdo tal como está. Al final, fue la Sra. Meloni quien contribuyó a descarrilarlo, al menos por ahora. Después de todo, la Sra. von der Leyen no viajará a Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, había amenazado con abandonarlo por completo si el acuerdo no se firmaba esta semana. Las garantías personales de la Sra. Meloni de que podría conseguir su aprobación en el parlamento italiano en enero, y así conseguir la mayoría necesaria de países de la UE, parecieron tranquilizarlo. El Sr. Macron entonces puso otro obstáculo: quería que se dieran garantías adicionales a los agricultores antes de firmar un acuerdo con países conocidos por su capacidad agrícola.

El Sr. Merz abandonó la cumbre proclamando que, con respecto a Ucrania, «Europa ha entendido el mensaje y ha demostrado su soberanía». Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, quien viajó a Bruselas para solicitar el préstamo de reparaciones, al menos no se irá a casa con las manos vacías. Se podría decir que el resultado es lo máximo que Ucrania podía esperar de cara a 2026. Europa puede afirmar, con cierta justificación, que ha llenado el vacío dejado por Estados Unidos. Sin embargo, usar la riqueza rusa para que Ucrania se defendiera de las atrocidades rusas habría enviado un mensaje contundente a los invasores. La UE ha cerrado un año terrible desaprovechando una oportunidad.

