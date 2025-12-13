El bloqueo petrolero estadounidense devastaría al régimen venezolano

Fuerzas estadounidenses a bordo del buque confiscado frente a las costas de Venezuela (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

El 10 de diciembre, fuerzas especiales estadounidenses, ataviadas con equipo de combate y armadas con rifles de asalto, descendieron rápidamente de dos helicópteros Black Hawk sobre la cubierta del Skipper, un gigantesco petrolero que navegaba frente a las costas de Venezuela. La tripulación no opuso resistencia mientras los comandos se apoderaban del buque, que estaba sujeto a sanciones. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, declaró que el petrolero estaba siendo utilizado para transportar petróleo desde Venezuela e Irán, violando las sanciones. “Fue confiscado por una muy buena razón”, afirmó Donald Trump. En cuanto al cargamento, con un valor aproximado de 80 millones de dólares, el presidente dijo que tenía la intención de “quedarse con él”.

La extraordinaria incautación pareció marcar el inicio de la siguiente fase de la campaña de Trump contra Nicolás Maduro, el dictador venezolano. La Casa Blanca ha indicado que no fue un caso aislado. El 11 de diciembre impuso sanciones a seis superpetroleros que recientemente cargaron crudo en Venezuela. Reuters ha informado que existen planes para interceptar más buques que transportan petróleo venezolano “en las próximas semanas”. Al ser preguntado sobre estos planes, el gobierno afirmó que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo los buques sancionados surcan los mares con petróleo del mercado negro. Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana de la Universidad Rice en Houston, afirma que no tiene precedentes que una fuerza extranjera espere en el mar para capturar buques sancionados al salir del puerto.

Desde septiembre, Estados Unidos ha desplegado una formidable fuerza naval en el Caribe. Supuestamente, su misión es detener al narcotráfico, pero también está claramente dirigida a expulsar del poder al régimen de Maduro, la fuente de gran parte de los problemas de la región. El gobierno de Trump acusa a Maduro —quien robó las elecciones del año pasado— de ser un capo de la droga y de exportar narcóticos directamente a Estados Unidos. Venezuela, en realidad, ocupa un lugar relativamente pequeño en el ranking de exportadores de drogas de Sudamérica, pero esto se pasa por alto. Hasta el 10 de diciembre, la operación militar se había centrado en atacar pequeñas embarcaciones presuntamente transportando drogas en el Caribe y el Pacífico, eliminando al menos a 87 personas. Ha sido brutal, probablemente ilegal, pero también un tanto performativo: Trump no ha atacado a nadie que pueda defenderse.

La incautación de petroleros es igualmente poco riesgosa para los soldados estadounidenses involucrados. Podría ser mucho más efectiva, desestabilizando la turbia economía de mercado negro del régimen de Maduro. El Skipper forma parte de una flota de “buques fantasma” que han permitido al régimen venezolano eludir las sanciones impuestas inicialmente a su industria petrolera en 2019, durante el primer mandato de Trump. Los buques, que navegan con nombres que cambian con frecuencia, a menudo con los transpondedores apagados, operan entre un “club” ad hoc de los tres principales países productores de petróleo del mundo sancionados (Irán, Rusia y Venezuela) y, principalmente, clientes asiáticos. Los petroleros suelen ser difíciles de asegurar y están registrados a nombre de empresas fantasma que ayudan a ocultar su propiedad. El Skipper está registrado a nombre de una empresa con sede en las Islas Marshall, Triton Navigation Corp. El buque y la empresa han estado sujetos a sanciones de Estados Unidos desde noviembre de 2022. Según el gobierno guyanés, enarbolaba falsamente la bandera de Guyana, en violación del derecho marítimo.

La incautación ya habrá causado un dolor significativo para el régimen venezolano en forma de costos de envío por los cielos. Los intermediarios que operan buques fantasma ya pueden cobrar sustancialmente más que aquellos en el lado legítimo del negocio, dadas las sanciones que enfrentan si ellos mismos son sancionados. “Tres viajes de ida y vuelta y has pagado por el barco”, dice un empresario que trata con el gobierno venezolano. Ahora que todos saben que un superpetrolero y su petróleo han sido incautados, los intermediarios cobrarán primas de riesgo mucho más altas. “Las tarifas van a subir aún más, el margen del vendedor se reducirá aún más. Esto va a restringir seriamente la capacidad del gobierno para mover su petróleo”, dice el empresario. Actualmente PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, insiste en que los compradores de su petróleo paguen el total antes de que los buques tanque zarpen. Es poco probable que ese sea un riesgo que los transportistas estén dispuestos a asumir en el futuro.

Dada la eficacia potencial de estas incautaciones, ¿por qué Estados Unidos no las ha intentado antes? Una razón puede ser el miedo a la reciprocidad. Si Estados Unidos comienza a incautar barcos en el Caribe, Rusia o Irán pueden sentirse menos inhibidos de hacerlo en, por ejemplo, el Estrecho de Ormuz (Irán ha incautado varios barcos y tomado cargamentos de petróleo desde 2023). Estados Unidos puede argumentar que el Skipper era “apátrida”, anulando así los derechos otorgados a los buques con pabellón correcto según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En cualquier caso, el Sr. Trump ha demostrado que no juega según las reglas. En cuanto a por qué ahora, el Sr. Monaldi señala el exceso mundial de petróleo. Incluso si el suministro de Venezuela se bloqueara por completo, el efecto en los precios globales no sería significativo. No ha habido ningún movimiento material en los precios en respuesta a esta incautación inicial. “Creo que es por eso que podrían estar dispuestos a correr este riesgo”, dice. La incautación tuvo lugar el mismo día en que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, viajó a Noruega para aceptar su premio Nobel de la Paz por enfrentarse al régimen de Maduro.

¿Restringir otra fuente de ingresos, además de las sanciones, las amenazas militares y las prohibiciones de entrada al espacio aéreo venezolano, generará suficiente presión para obligar a Maduro a dejar el poder? La historia sugiere que es improbable. En sus 12 años en el poder, Maduro ha gobernado a pesar de un colapso catastrófico de la economía venezolana, ha resistido sanciones a su principal industria, ha manipulado elecciones y se ha mantenido atrincherado. Pero el empresario se pregunta si Trump podría estar en lo cierto. “Si bloqueas la vía de escape y molestas a los poderosos que se benefician de ella, las cosas podrían ponerse interesantes”.

