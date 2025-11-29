Europa lucha por competir en la segunda carrera espacial

Europa está ansiosa por reducir su dependencia de las capacidades espaciales de Estados Unidos (REUTERS)

A medida que el interés comercial y militar en el espacio continúa creciendo, muchos en Europa son plenamente conscientes del riesgo de quedarse atrás. Al cierre de la edición de The Economist , la Agencia Espacial Europea (ESA) celebraba su última reunión trienal, durante la cual los ministros de los 23 países miembros decidirán sobre el presupuesto de la agencia —sus líderes esperan al menos 22.000 millones de euros (26.000 millones de dólares), frente a los 17.000 millones de euros de 2022— y sus principales programas de exploración espacial y observación de la Tierra. Esta reunión podría ser la más trascendental en los 50 años de historia de la ESA.

A nivel mundial, el sector espacial está en auge. Un estudio de la consultora Roland Berger y la Asociación de la Industria Alemana (BDI) pronostica que el mercado global crecerá de unos 470.000 millones de euros en 2024 a 2 billones de euros en 2040, lo que representa un crecimiento cercano al 9% anual. Esta cifra incluye el gasto de gobiernos y organizaciones de investigación, así como el de empresas que dependen, por ejemplo, de las comunicaciones por satélite.

Sin embargo, en comparación con Estados Unidos, Europa no ocupa un lugar destacado en el sector espacial. El gobierno estadounidense gasta 77.000 millones de dólares al año en el espacio; Kai-Uwe Schrogl, asesor especial del director de la ESA Josef Aschbacher, estima el gasto europeo en unos 10.000 millones de dólares. Y las empresas espaciales privadas europeas están a años luz de empresas como SpaceX de Elon Musk, que el año pasado representó más de la mitad de todos los lanzamientos de cohetes a nivel mundial.

Aun así, la ESA está logrando impulsar el interés en la industria espacial europea. Ha firmado acuerdos con 72 inversores, entre ellos empresas de capital riesgo, bancos e instituciones públicas. El año pasado, las startups espaciales europeas recaudaron más de 1.500 millones de euros, un 56% más que en 2023. La ESA estima que, entre 2019 y 2024, la proporción de inversión privada global en el espacio captada por empresas europeas aumentó del 3% al 22%, gracias en gran medida al interés de los clientes del sector de defensa.

Alemania, la mayor economía de Europa y sede desde hace tiempo de varias startups espaciales, también busca impulsar la inversión en el sector. Este mes, el gobierno presentó su primera estrategia espacial, prometiendo asignar 35.000 millones de euros a tecnología espacial militar para 2030. Isar Aerospace, que fabrica cohetes para satélites en Ottobrunn, en el Space Valley, un polo industrial cerca de Múnich, se encuentra entre las empresas que esperan beneficiarse de esta inversión. Su primer cohete, lanzado desde Noruega en marzo, se estrelló en el mar a los 30 segundos, pero ha proporcionado datos valiosos para otro lanzamiento previsto para los próximos meses.

Los vecinos de Alemania también están haciendo más. Este mes, Francia presentó su propia estrategia espacial. En octubre, tras años de deliberaciones, Airbus y Thales, ambas con sede en Francia, y la italiana Leonardo acordaron fusionar sus negocios espaciales. El modelo de la empresa conjunta es MBDA, fabricante de misiles creado en 2001 por Airbus, Leonardo y BAE Systems, empresa británica de defensa.

Europa está ansiosa por reducir su dependencia de las capacidades espaciales de Estados Unidos. Por ejemplo, el continente desearía desvincularse de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, que ha sido vital para la defensa de Ucrania. Sin embargo, no será fácil. La francesa Eutelsat, que gestiona OneWeb, rival de Starlink, también opera en Ucrania con financiación alemana, pero no puede igualar su escala ni sus precios. En diciembre del año pasado, la UE lanzó una iniciativa de 10.600 millones de euros para desarrollar Iris 2, otra constelación de satélites. Sin embargo, esta contará con solo 290 satélites, frente a los 9.100 actuales de Starlink, y no estará operativa en 2030 como muy pronto.

Europa ya ha logrado logros admirables en el espacio: el Sr. Schrogl menciona Copérnico, un programa de observación de la Tierra, y Galileo, un sistema de navegación por satélite más preciso que el GPS estadounidense . Puede que el continente nunca iguale a Estados Unidos comercialmente en el espacio, pero hay algo más en juego que el dinero.

