Cuba se dirige al desastre, a menos que su régimen cambie drásticamente

La gente camina bajo una bandera cubana colgada en el centro de La Habana, Cuba, 8 de octubre de 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

Resulta difícil comprender cómo sobreviven hoy en día los cubanos comunes. Las necesidades básicas cuestan mucho más que el salario mensual promedio oficial de 6.506 pesos (equivalente a 14,46 dólares al tipo de cambio informal, que es el que se maneja). La mayoría de los profesionales, como médicos y maestros, subsisten con esa escasa cantidad. En la escala salarial, los limpiadores y los empleados de museos ganan 2.500 pesos, apenas 5 dólares. Sin embargo, una docena de huevos cuesta 2.800 pesos, más de un mes de salario para muchos. Un kilo de arroz y un kilo de frijoles, la base de la alimentación de los cubanos, cuestan 650 y 300 pesos respectivamente, lo que equivale a unos diez días de salario para los que menos ganan. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más acostumbrado a combatir el hambre en África, ahora ayuda a salvar la vida de los niños cubanos.

Las dificultades de la vida diaria son insoportables. Bajo un calor sofocante, la electricidad se interrumpe en la mayoría de los lugares durante al menos cuatro horas al día, y en algunas zonas, casi todo el tiempo. Los ventiladores y aires acondicionados suelen estar apagados. En muchos lugares también falta el agua, por lo que beber, cocinar y lavarse, y ni hablar de ducharse o incluso usar el inodoro, resulta a menudo imposible. Según el Observatorio de Derechos Sociales, un centro de estudios financiado por España, el 89% de las familias cubanas viven en extrema pobreza; el 70% se priva de al menos una comida al día; el 12% de los mayores de 70 años sigue trabajando después de jubilarse para sobrevivir, ya que el 58% de ellos gana menos de 4.500 pesos al mes (unos 10 dólares); apenas el 3% de los cubanos puede conseguir los medicamentos que necesita en las farmacias.

El transporte público prácticamente ha desaparecido; los autobuses son escasos; grupos de personas intentan conseguir aventón; los propietarios de automóviles a menudo no pueden encontrar o pagar gasolina; las gasolineras suelen estar fuera de servicio; los conductores pueden esperar más de una semana por una ración de 40 litros a un costo de 46 dólares, varias veces su salario mensual; las gasolineras estatales a menudo insisten en que el pago se realice solo en dólares. Al conducir 150 km al oeste de La Habana por una autopista principal hasta Pinar del Río, capital de provincia, se percibe una inquietante falta de tráfico.

Millones de cubanos dependen de las remesas de algunos de sus más de tres millones de familiares en el extranjero. O, cada vez más, se incorporan al sector privado, otrora vilipendiado por el Partido Comunista, donde se dice que los salarios suelen ser al menos ocho veces superiores a los que paga el Estado.

O, lo que es más revelador, emigran. Según algunos cálculos, alrededor de una cuarta parte de los 11,2 millones de habitantes de Cuba, cifra del último censo que aún citan las autoridades, se han marchado en los últimos cinco años. De acuerdo con la misma encuesta española, el 78% de los cubanos todavía desea emigrar o conoce a alguien que desea hacerlo. Un destacado demógrafo cubano, Juan Carlos Albizu-Campos, estima que 2,75 millones de personas han emigrado desde 2020, incluyendo a unos 788.000 el año pasado. (Este año, el flujo migratorio hacia Estados Unidos podría haberse ralentizado, ya que Donald Trump revirtió la tradicional acogida que se brindaba a los cubanos; ha comenzado a detener y deportar a algunos inmigrantes indocumentados). Además, la tasa de natalidad ha caído a un desalentador 1,29 hijos por mujer.

Gran parte de la clase profesional se ha marchado. El año pasado, el número de médicos de familia se redujo a más de la mitad. Incluso el cuerpo de baile del aclamado Ballet Nacional, donde el salario mensual estándar rondaba los 5.000 pesos, se ha visto reducido a la mitad por el éxodo. Un diplomático occidental afirma que “la mayoría de los cubanos con iniciativa se han marchado”. Así pues, existe una grave escasez de mano de obra en el corazón de la economía cubana. Un estudio reciente sobre la productividad laboral en América Latina y el Caribe, realizado por la CEPAL, organismo de investigación de la ONU , sitúa a Cuba en el último lugar de 28 países, incluso por debajo de Haití, sumida en el caos.

La economía está en crisis. Casi nada funciona con eficiencia. Cuba fue uno de los principales exportadores de azúcar del mundo; las últimas cifras muestran que la producción es la más baja en más de un siglo, por lo que el país debe importarla. Fidel Castro, quien dirigió el país desde la revolución de 1959 hasta 2008 (falleció en 2016), llegó a ordenar a los ingenios azucareros alcanzar una meta anual de 10 millones de toneladas; en 1989 solo lograron 8 millones. En la cosecha 2024-25 se alcanzarán la irrisoria cifra de 150.000 toneladas.

El turismo, que en su día fue un pilar de la economía, se ha desplomado. Tras la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba en 2016, los turistas acudieron en masa. Pero después de la pandemia de la COVID-19, el sector nunca se recuperó. Los grandes hoteles están prácticamente vacíos.

La miseria y el abandono son palpables en el centro y la Habana Vieja. Las tiendas estatales tienen poco que vender. A mediodía, personas de todas las edades, apáticas, deambulan en los portales. Salvo un barrio elegantemente restaurado alrededor de las plazas más bellas del casco antiguo, la miseria de las calles llenas de baches, con aceras rotas y montones de basura, se ve acentuada por los inquietantes vestigios de una elegancia pasada. Los otrora ornamentados edificios del siglo XIX ahora están sucios y ruinosos.

La inflación, que hace un año se situaba oficialmente en el 27%, se ha mantenido en torno al 15% desde julio. El peso cubano en el mercado libre se ha desplomado, pasando de unos 20 por dólar en 2019 a cerca de 450 en la actualidad, según el seguimiento realizado por El Toque, plataforma gestionada por periodistas y blogueros cubanos en el exilio. El ministro de Economía admitió en julio que la economía se había contraído un 11% desde 2019.

En medio de la incertidumbre, el único rayo de esperanza es el auge de la iniciativa privada. Un cambio en la ley en 2021 que permite la creación de 11.000 pequeñas y medianas empresas ha supuesto un punto de inflexión, afirma Ric Herrero, cubanoamericano que dirige el Cuba Study Group, una organización de investigación y promoción con sede en Washington que impulsa la cooperación económica y política con la isla. Cifras recientes indican que las empresas privadas, con un máximo permitido de 100 trabajadores, representan el 55% del comercio minorista y dan empleo a un tercio de la fuerza laboral.

El gobierno parece incapaz de decidir si simplemente tolerar la actividad privada o fomentarla. Los hermanos Castro (Raúl gobernó durante una década más tras la jubilación de Fidel en 2008) la despreciaban. Pero hoy en día es crucial para la supervivencia de los cubanos. “El Partido Comunista no tiene más remedio que permitir que el sector privado prospere, porque alimenta al país y da empleo a la gente”, afirma Ricardo Zúñiga. El Sr. Zúñiga, estadounidense, asesoró al presidente Obama durante el período de optimismo posterior a 2015, cuando se produjo un modesto acercamiento y un clima de distensión entre ambos países. Entonces, el régimen cubano se vio persuadido a abrir cautelosamente la puerta a la actividad privada.

¡Agarra ese billete verde!

Una amarga ironía para el menguante grupo de cubanos que aún creen en la revolución es que el dólar reina indiscutiblemente: los cubanos que trabajan para empresas privadas, casi todas denominadas en dólares, están ahora mucho mejor que aquellos que sufren la penuria del peso estatal. Pocos cubanos parecen culpar al embargo estadounidense (el “bloqueo”, como lo llaman los funcionarios) de su difícil situación, aunque es evidente que la agrava.

Pero los empresarios privados se sienten constantemente frustrados por la falta de claridad del gobierno al interpretar la ley y su persistente desconfianza hacia la libre empresa. “Todo se hace con rodeos”, afirma Marta Deus, una destacada empresaria que dirige una consultoría fiscal y legal y fundó Mandao, una empresa de reparto con 200 000 usuarios en su aplicación. “No hay claridad. Nadie conoce las reglas. Esperamos un cambio. Pero parece que el gobierno vive en otro mundo”.

Ante todo, el gobierno teme que si el sector privado se expande y permite la entrada de capital extranjero, el sistema colapse, primero económicamente y luego políticamente. “Cuando vean el primer McDonald’s en la Plaza Vieja [la emblemática plaza antigua de La Habana], sabrán que la revolución ha terminado”, afirma un experimentado observador brasileño. “Todavía son demasiado paranoicos para abrirse”, comenta el Sr. Herrero. “Ven a la empresa privada como un nido de gusanos que se infiltrará, desestabilizará el país y terminará expulsando al Partido [Comunista] de la ciudad”.

Hasta ahora, no ha surgido ningún Mijaíl Gorbachov, quien intentó reformar un sistema similar en la Unión Soviética. Ocasionalmente, a lo largo de los años, algún aspirante a modernizador ha asomado la cabeza, solo para ser relegado al ostracismo (o al “Plan Pijama”, como lo llaman en broma los lugareños). Raúl Castro, ahora con 94 años, aún ejerce influencia entre bastidores y se dice que se opone firmemente a diluir el marxismo-leninismo consagrado en la constitución. Miguel Díaz-Canel, de 65 años, quien sucedió a Raúl como presidente en 2018, es considerado una figura decorativa sin carisma.

La escasa oposición clandestina es débil y fragmentada. La prensa y la televisión autorizadas permanecen impasibles. Las redes sociales son más difíciles de controlar, pero los blogueros y activistas en línea son vigilados de cerca y encarcelados si se vuelven demasiado populares o críticos. No existe un movimiento alternativo coherente ni creíble, ni en Estados Unidos ni en Miami, ni una figura como Mandela esperando entre bastidores o en prisión. La última gran ola de protestas a nivel nacional, en 2021, fue rápidamente sofocada, y cientos de personas fueron encarceladas. Un observatorio de derechos humanos con sede en Miami afirma que 1.196 activistas están tras las rejas.

Algunos cubanos ven en Estados Unidos la salvación. Pero la actitud de Donald Trump es difícil de discernir. Cuando mira hacia el sur, Venezuela es su principal objetivo. Muchos cubanoamericanos, como el Sr. Herrero, han abogado durante mucho tiempo por una mayor implicación con Cuba. Hasta ahora, han carecido de representación en Washington, pero una generación más joven podría estar más abierta a la idea de que aislar a Cuba durante más de medio siglo ha fracasado rotundamente.

Mientras tanto, el país se enfrenta a la ruina, con un gobierno paralizado por sus propias contradicciones y un pueblo aparentemente demasiado exhausto para alzarse y derrocarlo. “Este sistema está tan mal que es irreparable”, dice un taxista de 52 años que se iría si no se sintiera obligado a cuidar de su madre enferma. “Lo único que se puede hacer es deshacerse de él y empezar de cero”.

