Las guerras por el agua en el sur de Asia

A pesar de la relativa calma, la política transfronteriza en torno a los grandes ríos del sur de Asia se ha visto agitada últimamente. A finales de octubre, Afganistán reveló sus planes para construir represas en el río Kabul, lo que irritó a Pakistán, con quien había tenido escaramuzas en la frontera apenas unos días antes. También el mes pasado, miles de bangladesíes salieron a las calles para protestar contra la influencia de India sobre el caudal del río Teesta, afluente del Brahmaputra (conocido como Jamuna en Bangladesh). India aún no ha restablecido el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo de reparto de agua con Pakistán vigente desde 1960, que suspendió en abril tras un ataque terrorista en Cachemira. Además, las autoridades indias están muy preocupadas por una nueva represa que China planea construir 30 km. aguas arriba de la frontera india en el Brahmaputra (llamado Yarlung Tsangpo en el Tíbet). Esta represa, con un costo de 167 mil millones de dólares, sería la más grande del mundo si se construyera según lo previsto. Las consecuencias para los vecinos aguas abajo serán sin duda enormes, al igual que el impacto ecológico de la presa en una zona rica en biodiversidad.

Todo indica que la política hídrica de la región se está volviendo más peligrosa. La creciente demanda de electricidad de base renovable está impulsando a los países del sur de Asia a aumentar la inversión en energía hidroeléctrica. Al mismo tiempo, el retroceso de los glaciares y los patrones climáticos erráticos causados ​​por el cambio climático están haciendo que los niveles y caudales de los ríos sean más impredecibles, con repercusiones en el sustento de unos 2.000 millones de personas en el sur de Asia. Para gestionar estos riesgos y evitar que desencadenen más conflictos, los países de la región necesitan dialogar y cooperar. Sin embargo, existen numerosos obstáculos para ello.

La política del agua en el sur de Asia ha sido históricamente compleja. Los ríos más caudalosos de la región —el Indo, el Ganges y el Brahmaputra— nacen en los glaciares del Himalaya. El Indo nace en China y atraviesa Ladakh (India) y la disputada Cachemira, antes de desembocar en el mar Arábigo a través de Pakistán. Si bien el Brahmaputra nace en China y solo discurre por India y Bangladesh, gran parte de Nepal se encuentra dentro de la vasta cuenca del Ganges-Brahmaputra.

Compartir las aguas es complejo en una región marcada por la desconfianza. El conflicto entre India y Pakistán por Cachemira es de larga data. China e India se disputan las fronteras. Bangladesh y Nepal temen la influencia indebida tanto de India como de China. Esto hace que resulte tentador para algunos países utilizar el agua para presionar a sus vecinos. Entre 2019 y 2023, se registraron 191 disputas relacionadas con el agua en el sur de Asia, según el Pacific Institute, un grupo de investigación con sede en California. Con excepción de Oriente Medio, ninguna otra región presenta una situación tan crítica en materia de agua.

Es probable que la situación empeore. Un problema es que, además de para la generación de energía, los países utilizan cada vez más la construcción de represas para proyectar poder, consolidar su territorio y coaccionar a sus vecinos, afirma Hari Godara, de la Universidad Global OP Jindal en Sonipat, India. Las represas chinas en el Tíbet le permiten ejercer influencia sobre una región conflictiva. La construcción de represas por parte de Pakistán (con creciente apoyo de China) en las zonas de Cachemira que controla sirve para reforzar sus reivindicaciones territoriales y provocar a India. En respuesta a la nueva represa china en el Brahmaputra, India planea construir su propia megarepresa aguas abajo del proyecto chino. Actualmente, los bangladesíes ribereños se quejan de que India no avisa cuando libera grandes cantidades de agua de las represas existentes, causando estragos aguas abajo. Las disputas por el agua a menudo se entrelazan con otros conflictos.

El sur de Asia es una de las regiones con mayor estrés hídrico del mundo, con escasez de agua en gran parte de su territorio, al menos durante buena parte del año. Un estudio publicado este año por investigadores de la Universidad de Ludong en China confirma que las regiones donde la escasez de agua es un problema tienen mayor probabilidad de experimentar conflictos.

Una mayor demanda de energía podría agravar la situación. El crecimiento económico, la urbanización y el auge de los centros de datos han incrementado la necesidad de un suministro eléctrico fiable. La energía hidroeléctrica, que no sufre la intermitencia que afecta a la energía solar y eólica, es una fuente renovable atractiva. Pakistán ya obtiene una quinta parte de su electricidad de la energía hidroeléctrica y aspira a aumentar esa proporción. India quiere incrementar su capacidad hidroeléctrica de 42 GW en más del 50% para 2032, y posiblemente construir 200 nuevas represas en las próximas décadas. Nepal ya produce más electricidad hidroeléctrica de la que consume. Sin embargo, continúa aumentando su capacidad y espera exportar el excedente. Durante mucho tiempo ha suministrado electricidad a India y recientemente comenzó a vender energía también a Bangladesh, utilizando la red eléctrica india, aunque se tardó mucho tiempo en llegar a un acuerdo.

Para evitar un conflicto abierto, es fundamental contar con canales diplomáticos para gestionar el impacto de las represas. Uno de los indicadores más claros de disputas relacionadas con el agua es la construcción de una represa sin un tratado vigente, afirma Aaron Wolf, experto en acuerdos transfronterizos sobre el agua de la Universidad Estatal de Oregón, Estados Unidos. También surgen preocupaciones ecológicas. Las represas fragmentan los ríos, destruyen hábitats y desplazan comunidades; daños que se agravan en el frágil terreno del Himalaya. Por estas razones, los planes de la India para la futura megarepresa provocaron protestas de las comunidades de la zona.

El fortalecimiento de la diplomacia se vuelve aún más urgente debido a la creciente fragilidad del medio ambiente en el sur de Asia. Los glaciares se derriten a un ritmo acelerado. Esto puede provocar un caudal de ríos más irregular, desestabilizar la roca sobre la que se construyen represas y viviendas, e incrementar el riesgo de inundaciones. Las lluvias monzónicas son cada vez menos predecibles. En lugar de suspender o abandonar los acuerdos sobre el agua, los países deben fortalecerlos y actualizarlos para que reflejen esta realidad.

Algunos indicios sugieren que los países son conscientes de ello. A pesar de la suspensión en abril del tratado del Indo, India siguió compartiendo pronósticos de inundaciones con Pakistán. Según una investigación del Sr. Wolf, en el último siglo no se ha librado ninguna guerra directamente por el agua. Sin embargo, la gestión del agua en la región sigue siendo un entramado confuso de acuerdos bilaterales que permite a los países tratar los ríos como moneda de cambio, en lugar de como sistemas ecológicos compartidos. Una cooperación más estrecha sería una forma más segura de mantener el caudal de los ríos y preservar la paz.

