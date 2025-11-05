Una noche de grandes victorias para los demócratas

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, sube al escenario tras ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025 8REUTERS/Jeenah Moon)

Los demócratas estaban destinados a tener una buena noche electoral. La pregunta predominante el 4 de noviembre era más bien una cuestión de grado: ¿sería simplemente buena o sería genial? Los resultados de las cuatro grandes contiendas de la noche sugieren una excelente para el partido de la oposición.

Los votantes de dos estados con tendencia demócrata enviaron a demócratas centristas y pragmáticos a las mansiones de sus gobernadores: Mikie Sherrill en Nueva Jersey y Abigail Spanberger en Virginia. Los neoyorquinos acudieron a las urnas en la mayor proporción en casi seis décadas al elegir a Zohran Mamdani, un socialista demócrata de 34 años con ambiciones de gravar a los ricos, congelar los alquileres y ofrecer servicios gratuitos como alcalde. Mientras tanto, se aprobó una iniciativa electoral en California que permitirá a los demócratas de ese estado rediseñar los distritos congresionales a su favor. Esto tendrá implicaciones para las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Los demócratas operaban en un entorno nacional favorable. Las elecciones de mitad de mandato suelen significar una ventaja de participación para el partido de la oposición. Estas elecciones atraen a los votantes más comprometidos, muchos de los cuales no desean nada más que castigar al presidente. Y Donald Trump es sumamente impopular entre los demócratas y los independientes de izquierda. El porcentaje de estadounidenses que desaprueban al presidente es 19 puntos superior al porcentaje que lo aprueba. Eso marca un punto bajo para el segundo mandato del Sr. Trump y es inferior a casi cualquier punto de su primero.

A la ventaja de los demócratas se sumó un mapa electoral favorable. Tanto Nueva Jersey como Virginia votan de forma fiable por los demócratas en las elecciones presidenciales, aunque ambos también eligen regularmente gobernadores republicanos. De cara a las elecciones de mitad de mandato, la prueba era cómo se compararía el desempeño de la Sra. Spanberger y la Sra. Sherrill con la victoria de Kamala Harris en esos estados el año pasado: si superarían su margen.

Y así fue, de forma contundente. La Sra. Spanberger se encaminaba a superar el margen de la Sra. Harris en Virginia por más de seis puntos, arrebatándole la gobernación. El entusiasmo demócrata garantizó que incluso un candidato a fiscal general envuelto en escándalos, Jay Jones, obtuviera una victoria más ajustada.

La Sra. Sherrill enfrentó una contienda más reñida en Nueva Jersey. En 2024, el estado experimentó el segundo mayor vuelco electoral a favor del Sr. Trump. Los analistas se preguntaban si los votantes que habían abandonado a los demócratas el año anterior, muchos de ellos no blancos y de clase trabajadora, se mantendrían fieles a los republicanos o simplemente se abstendrían al no estar el Sr. Trump en la boleta. El hecho de que la Sra. Sherrill se postulara para suceder a una impopular senadora demócrata no la favoreció; ningún candidato de un partido que buscara un tercer mandato consecutivo había ganado desde 1961. La Sra. Sherrill no solo logró vencer a Jack Ciattarelli, su rival afín a MAGA, a quien el Sr. Trump había respaldado, sino que también se encaminaba a superar a la Sra. Harris por más de cinco puntos. Su victoria marcó el regreso a los márgenes de dos dígitos que los candidatos presidenciales demócratas habían disfrutado en Nueva Jersey entre 2008 y 2020.

La Sra. Spanberger y la Sra. Sherrill son ex congresistas con experiencia en seguridad nacional: la primera fue oficial de la CIA y la segunda piloto de helicóptero de la Armada. Ambas evitaron los atolladeros de la guerra cultural y dijeron cosas sensatas sobre su apoyo a las fuerzas del orden. Su propuesta fue la competencia con aversión al riesgo. “Enviamos un mensaje al mundo entero de que en 2025 Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo”, dijo la Sra. Spanberger a sus seguidores que la vitoreaban después de que se confirmara su victoria.

Por el contrario, el Sr. Mamdani ofreció un currículum ligero junto con fuertes críticas a Israel y un historial de comentarios imprudentes sobre la policía. Los electorados de Nueva Jersey y Virginia se parecen más a Estados Unidos en general que al de la ciudad de Nueva York, bastión demócrata, lo que significa que el éxito del Sr. Mamdani dice poco sobre el interés por el progresismo entre los votantes de otros lugares. Si su notable y meteórico ascenso contiene lecciones más amplias, se trata del arte de hacer campaña. El Sr. Mamdani se centró incansablemente en la asequibilidad, lo que hizo con brío, convicción y una valentía para presentar su caso en cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea en Fox News o en numerosos clubes nocturnos. Su rival más cercano, Andrew Cuomo, un ex gobernador cargado de problemas, se mostró lento y distante en la campaña.

Las propuestas políticas del Sr. Mamdani (supermercados administrados por el gobierno, autobuses y guarderías gratuitas, y viviendas asequibles) serían sumamente costosas. Su promesa de congelar los alquileres de una cuarta parte del parque de viviendas de la ciudad aumentaría los costos de la vivienda para todos los demás. Su capacidad para cumplir con esta agenda dependerá de la voluntad de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, de aumentar los impuestos, algo que parece poco dispuesta a hacer. El resultado bien podría ser un mandato menos ambicioso de lo que muchos de sus votantes esperan.

Una pregunta igualmente apremiante para la ciudad es cómo el Sr. Trump abordará la situación del Sr. Mamdani: si castigará a Nueva York reteniendo fondos federales o si la exacerbará con una represión migratoria. Antes de las elecciones, el Sr. Trump afirmó que una victoria del Sr. Mamdani haría “altamente improbable” que Nueva York recibiera fondos federales más allá del “mínimo indispensable”.

El repunte de los demócratas tranquilizará al partido, ofreciendo una señal de que las impresionantes ganancias republicanas del año pasado entre los votantes jóvenes y de minorías de clase trabajadora podrían no perdurar. Sin embargo, también sería precipitado sacar demasiadas conclusiones de un puñado de contiendas en las que los demócratas disfrutan de ventajas estructurales. Las elecciones de mitad de mandato del próximo año serán más trascendentales, con el control del Congreso en juego. Allí, los demócratas tienen una tarea más difícil debido a las estrategias de manipulación de distritos electorales de los republicanos y su ventaja numérica en el Senado. El contraataque de redistribución de distritos de California, conocido como Proposición 50, neutralizará parcialmente la ventaja republicana en las elecciones de la Cámara de Representantes de mitad de mandato. La aprobación de esa medida significa que los demócratas llegan a 2026 con tanto impulso como podrían haber esperado de estas elecciones de medio término.

