El Parlamento británico va tras el príncipe Andrés

La pregunta era sencilla. ¿Debía el príncipe Andrés ser llevado ante un comité parlamentario selecto? La respuesta del primer ministro fue pronunciada en un murmullo tan rápido que las palabras exactas se revelaron solo unas horas después en el Hansard, la transcripción oficial. “Es importante, en relación con todas las propiedades de la Corona, que haya un escrutinio adecuado”, declaró ante la Cámara de los Comunes. La historia británica se ha forjado en las titánicas luchas entre la monarquía y el Parlamento. Sin embargo, Sir Keir Starmer está tratando el asunto con la premura de un vendedor de seguros leyendo la letra pequeña.

El 17 de octubre, el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, había acordado dejar de usar sus títulos (entre ellos, duque de York y conde de Inverness), a raíz de la publicación de un libro póstumo de Virginia Giuffre, quien lo había acusado de abuso sexual cuando tenía 17 años. El periódico Mail on Sunday también alegó que le había pedido a su guardaespaldas policial que investigara a su acusadora. La Policía Metropolitana está investigando activamente las denuncias. Andrew siempre ha negado cualquier irregularidad.

En medio de todo este lío, los parlamentarios quieren saber por qué el príncipe debería seguir viviendo en Royal Lodge, una mansión en Windsor Great Park, por la que paga una renta irrisoria. El escándalo de la relación del príncipe con Jeffrey Epstein, un pedófilo convicto, ha perseguido a la monarquía durante más de una década. Es hora, concluyen algunos parlamentarios, de que el Parlamento intervenga.

Sir Keir no querría menos. Aquí radica la contradicción de su gobierno. Prometió gobernar como un insurgente, derribando las instituciones fallidas en nombre de una ciudadanía ansiosa por el cambio. El príncipe Andrés parece simplemente otro organismo público corrupto, listo para la abolición. Sin embargo, el camino del Partido Laborista hacia el poder le exigió mostrar una veneración inusual por la realeza, para demostrar que se le podía confiar una de las instituciones más preciadas de los británicos tras el mandato de Jeremy Corbyn, un socialista republicano. Pero la actitud silenciosa de Sir Keir ante el caso Andrés ha enfurecido a sus colegas. “Todos creen que los políticos electos deberían castrarlo”, dice un ministro frustrado sobre el príncipe.

Walter Bagehot, editor de este periódico en el siglo XIX, reconocería la difícil situación de Sir Keir. Mientras que los británicos consideraban a la corona la “cabeza de nuestra moral”, la realeza era un grupo de sórdidos, escribió en “The English Constitution”. Jorge IV era un “modelo de demérito familiar” y pocos príncipes, dijo, “han sentido alguna vez el anómalo impulso por el trabajo real”. Pero era mejor que los políticos mantuvieran las distancias. “Cuando haya un comité selecto sobre la Reina, el encanto de la realeza desaparecerá”.

En realidad, los parlamentarios no pueden hacer mucho fácilmente. El Parlamento puede debatir si Andrés debe ser despojado de su título de príncipe, pero eso requiere una “carta patente” del rey o una ley del Parlamento. Los políticos no tienen poder sobre la fijación de rentas reales: el Patrimonio de la Corona es independiente. La sanción definitiva sería que el Parlamento aprobara una ley que eliminara a Andrés de la línea de sucesión. (Ocupa el octavo lugar.) Pero manipular el principio hereditario sería como manipular la idea misma de la monarquía.

