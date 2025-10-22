Javier Milei afronta su momento más peligroso hasta la fecha

Javier Milei en una de las últimas recorridas de campaña en la provincia de Buenos Aires

Dos años después de su elección como presidente de Argentina, Javier Milei se enfrenta a un momento decisivo. Unas reñidas elecciones intermedias el 26 de octubre podrían ser un desastre para su programa de reformas radicales si su partido obtiene malos resultados en las elecciones legislativas. El peso argentino está sobrevaluado y sometido a fuertes presiones. A pesar de las generosas ofertas de ayuda de Estados Unidos, amenaza con salirse del rango establecido por el gobierno de Milei. La mala noticia es que desperdiciar más dinero defendiendo la moneda es inútil. La buena noticia es que, incluso si el peso se devalúa, Milei tiene una vía para continuar su admirable esfuerzo por controlar el desmesurado Estado argentino y poner fin a sus décadas de declive.

Ese esfuerzo ya ha tenido un éxito considerable. La inflación mensual ha caído del 13% en 2023 a aproximadamente el 2%. La tasa de pobreza del país está en su nivel más bajo desde 2018. El Sr. Milei ha tomado medidas drásticas contra el gasto público descontrolado y la cultura clientelista de Argentina. Sin embargo, la misión de Milei siempre ha tenido una falla. Para evitar que los precios se dispararan en un país donde pocos confían en que el gobierno o el banco central proporcionen una moneda sólida, el Sr. Milei se basó en mantener la fortaleza del peso. La idea era proporcionar un ancla para la inflación y que los votantes recompensaran esta estabilidad en las elecciones intermedias.

Sin embargo, en lugar de ser una herramienta transitoria, la política de gestión de la moneda se ha convertido en una trampa. Incluso después de que en abril liberara parcialmente el peso, junto con un rescate del FMI, ha buscado mantener su nivel artificialmente alto. Defender el tipo de cambio le ha costado a Argentina miles de millones de dólares en escasas reservas de divisas y ha disparado las tasas de interés, lastrando el crecimiento. El empleo, más que la inflación, es lo que más preocupa ahora a los votantes. Las acusaciones de corrupción en el círculo íntimo del Sr. Milei han enturbiado aún más el ánimo.

Javier Milei en Santiago del Estero

El presidente Donald Trump considera a Milei como un alma gemela ideológica y le ha ofrecido un apoyo financiero sin precedentes. El 21 de octubre, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció la firma de un acuerdo de “estabilización económica” con Argentina. El equipo de Trump ya ha ofrecido a Argentina una línea de swap de 20.000 millones de dólares, ha gastado hasta 750 millones de dólares en la compra de pesos argentinos y ha intentado convencer a los bancos de Wall Street para que armen un paquete de apoyo de 20.000 millones de dólares. A pesar de ello, los mercados siguen sin convencerse. El peso ha seguido debilitándose y los bonos argentinos cotizan a poco menos de 60 centavos por dólar.

Desde aquí, se plantean dos escenarios de pesadilla. Uno es que el gobierno del Sr. Milei tenga un mal desempeño electoral y no pueda vetar leyes en la Cámara de Diputados, incluso mientras Argentina se ve obligada a una devaluación caótica. Esto significaría un caos financiero y una parálisis política. El otro escenario desolador es que, independientemente del resultado electoral, el gobierno se aferre a la política de un peso fuerte, despilfarrando más dólares escasos para apuntalar el peso y manteniendo las tasas de interés exorbitantemente altas, perjudicando el crecimiento. Cualquier escenario probablemente significaría el fin del audaz experimento reformista del Sr. Milei.

Sin embargo, existe una tercera vía. Si el partido del Sr. Milei obtiene un tercio de los escaños en la Cámara Baja, podrá defender su veto presidencial. Las encuestas de opinión sugieren que esto es posible. El Sr. Milei debería entonces indicar que ha comenzado una nueva etapa en su proyecto. Debería eliminar de inmediato la banda cambiaria y dejar flotar el peso; es posible una caída considerable. Para evitar el caos, debería anunciar un nuevo marco para fijar las tasas de interés internas y controlar la inflación, proporcionando así un ancla a la economía. Argentina ha intentado algo similar muchas veces, pero junto con la revolucionaria disciplina fiscal del Sr. Milei, podría ser suficiente para capear un pico inflacionario temporal. El apoyo estadounidense podría ayudar al banco central a reducir la volatilidad a medida que el peso alcanza un nuevo nivel, con un riesgo de pérdida mucho menor para los contribuyentes estadounidenses que las intervenciones actuales del Tesoro. Un peso flotante también impulsaría la competitividad y el crecimiento.

Simultáneamente con este reajuste financiero, el Sr. Milei debe anunciar un reajuste político la noche de las elecciones, dejando claro que buscará construir una coalición más amplia para respaldar las reformas. Las leyes aprobadas por la mayoría en el Congreso tienen mucho más peso que los decretos presidenciales en los que se ha basado en gran medida hasta ahora. Para Argentina, el guion es demasiado familiar: una crisis cambiaria sufrida por un gobierno incapaz de conseguir el apoyo público adecuado. Durante décadas, esta historia siempre ha estado al borde del desastre. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el proyecto del Sr. Milei tenga un final diferente.