La salvaje guerra con drones envuelve el frente de Ucrania

Militares ucranianos de la 13ª Brigada Operativa NGU Khartia prueban un dron "Vampire" (Marko Djurica/Reuters)

“Antoshka” estaba a segundos de atacar cuando fue derribado por un dron ruso. Con solo tres días en el frente, Antoshka ya había volado en 20 misiones. Timon, su piloto, comenzó a maldecir, junto con otras diez personas que participaban en la misión a través de Google Meet en su iPad. En una transmisión en su computadora portátil, Timon podía ver los restos de Antoshka, el apodo que le había dado a su Vampire de fabricación ucraniana, un hexacóptero portador de bombas. Lo que le molestaba más que perder el dron era no haber logrado lanzar sus dos bombas sobre el búnker ruso sobre el que había estado sobrevolando.

Timon y su equipo, que forman parte de la 44.ª Brigada Mecanizada, se habían atrincherado en su propio búnker, en un asentamiento que pidieron que no se identificara. Se encuentra en las afueras de la asediada ciudad oriental de Kostiantynivka, a pocos kilómetros al norte del frente. El búnker que tenían en el punto de mira había sido ucraniano hasta hacía seis meses. Según la inteligencia ucraniana, las tropas rusas tenían como objetivo capturar Kostiantynivka y Pokrovsk, dos grandes ciudades de la región de Donbás, durante el verano. Ahora que caen las hojas de otoño, dejando al descubierto a ambos bandos, está claro que los rusos han fracasado. Pero han hecho retroceder a los ucranianos en ambos frentes, aunque con enormes bajas.

Timón y sus compañeros de búnker, Tsigan y Picasso, no lloraron a Antoshka durante mucho tiempo. Prepararon té en un pequeño hornillo de camping y, en 40 minutos, llegó un nuevo dron Vampire de 13.000 dólares. La poderosa bestia fue descargada de la parte trasera de una camioneta para que Timon y sus compañeros pudieran ponerla en vuelo tan pronto como se seleccionara un nuevo objetivo.

Una vez descargado con éxito el nuevo dron, el equipo de entrega que iba en la camioneta tenía prisa por marcharse para evitar ser detectado por los drones de vigilancia rusos. En cuestión de minutos, regresaban a toda velocidad a su base a 120 km/h, arrastrando hilos de fibra óptica de guía de drones que se habían enganchado en su vehículo. Dos soldados sentados en la parte trasera escaneaban el cielo. La camioneta, equipada con un sistema de interferencia antidrones, pasó a toda velocidad por pueblos bombardeados, perros abandonados enfurecidos, restos retorcidos de coches y túneles de redes antidrones de varios kilómetros de longitud, algunos de ellos destrozados.

Soldados ucranianos instalan redes antidrones en Kostiantynivka, Ucrania. 19 de septiembre de 2025. (Reuters)

Los combates aquí son implacables. El sonido de los disparos de artillería y morteros resuena en los campos. Las posiciones se excavan bajo el nivel del suelo para que los rusos no puedan ver el destello de los cañones. Las trincheras se ocultan bajo trampillas cubiertas de follaje. A la orden de disparar, un soldado levanta la puerta para que sus compañeros puedan disparar sus armas; a continuación, la puerta se vuelve a cerrar inmediatamente.

Kostiantynivka no corre peligro real de caer en un futuro próximo, afirma el mayor Viacheslav Shutenko, comandante de la unidad de drones de la 44.ª Brigada Mecanizada. Pero la situación ha “cambiado drásticamente” en los últimos meses: los rusos se han acercado mucho más y están “destruyendo sistemáticamente su infraestructura civil”. Eso ya era así en Pokrovsk a principios de verano. Los graduales avances rusos significan que la cercana Druzhkivka también está siendo objeto de un fuego más intenso, y desde el 6 de octubre la ciudad está sometida a un toque de queda de 20 horas. Un tramo de la carretera principal hacia Izium se ha vuelto vulnerable a los ataques con drones, por lo que el tráfico se está desviando por carreteras secundarias.

A pesar de estos éxitos, las fuerzas rusas se enfrentan a un revés inminente. En agosto, sus constantes ataques de sondeo encontraron un punto débil en las defensas de Ucrania cerca de Dobropillia, a 20 km al norte de Pokrovsk. Las tropas abrieron una brecha, se abalanzaron y avanzaron más de 13 km en pocos días. Esto fue más rápido de lo que sus equipos logísticos, de drones y otros pudieron seguir. Si se hubiera consolidado la toma del nuevo saliente, podrían haber dado la vuelta para rodear Pokrovsk. En cambio, las fuerzas ucranianas detuvieron su avance y ahora los soldados rusos se encuentran rodeados en dos enclaves.

Militares ucranianos ajustan un mortero cerca de Kostiantynivka, Ucrania. 26 de agosto de 2025. (Reuters)

El teniente coronel Arsen “Lemko” Dimitrik, del Cuerpo Azov de la Guardia Nacional, que fue enviado para dirigir la contraofensiva ucraniana, afirma que los rusos han sufrido unas 10.000 bajas en esta batalla desde agosto. Esa cifra es imposible de verificar. No quiso decir cuántos ucranianos han perdido, aunque afirmó que sus bajas habían sido mucho menores. La batalla ha sido un “ejemplo de manual de buena coordinación”, afirma, en la que han participado docenas de unidades. En el pasado, se ha culpado a la mala coordinación de las pérdidas ucranianas.

Según Lemko, en la última semana los rusos han perdido 50 tanques y vehículos blindados. En su teléfono muestra una captura de pantalla de las imágenes de un dron en las que se veían una docena o más de cadáveres dispersos, muertos el día anterior. Afirma que el número de tropas rusas en la zona se ha reducido de cientos hace un mes a menos de 100 en la actualidad, y que están atrapadas en dos enclaves. No esperaba que los rusos aguantaran mucho más tiempo.

En el frente diplomático de la guerra ha habido algunos movimientos recientemente, ya que Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono el 16 de octubre y acordaron reunirse en Budapest en unas semanas. Trump calificó la llamada de “productiva”, pero no dio detalles que sugirieran que las próximas conversaciones lograrán algo más que las rondas anteriores. En el frente militar de la guerra, la sangrienta lucha continúa a lo largo de toda la línea del frente.

