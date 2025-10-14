Por qué los ultrarricos están renunciando a los activos de lujo

28/10/2021 Château d'Yquem de 1806 (ATRIO)

Una botella de Château d’Yquem 2010 es una maravilla. Albaricoque, almendra tostada, ralladura de cítricos, limón jugoso, trufas blancas: lo tiene todo. Hasta hace poco, el precio del mejor vino dulce del mundo subía constantemente. En 2023, una botella del productor se vendía un 60% más cara que a mediados de la década de 2010. En aquel entonces, todas las formas de opulencia se encarecían. El valor de los coches clásicos, los whiskies añejos y las enormes mansiones se disparó. De 2015 a 2023, un “índice de inversión de lujo” elaborado por la inmobiliaria Knight Frank subió un 70%.

Y entonces algo cambió. Desde su pico en 2023, el índice ha bajado un 6%. El precio de los vinos de Burdeos de primera calidad, como Lafite Rothschild y Margaux, ha caído un 20%. En Estados Unidos, el precio de los aviones y barcos privados ha bajado un 6%, según datos oficiales. Los Rolex en el mercado de segunda mano se venden por casi un 30% menos que en 2022. Las bellas artes están en declive. Según Savills, una inmobiliaria, los precios de las mejores propiedades en las ciudades globales apenas suben. El precio de las viviendas de lujo está bajando en Londres y París. Hace dos años, una casa en la “Calle de los Multimillonarios” de San Francisco se vendió por 32 millones de dólares. Los vendedores han rebajado el precio a 26 millones.

¿Por qué hay un mercado bajista en los activos plutocráticos? La explicación más obvia sería que los superricos están pasando apuros, pero eso es difícil de sostener. Hay más de 3.000 multimillonarios en todo el mundo, según la revista Forbes, frente a los 2.800 del año pasado. El 0,1% más rico de los estadounidenses posee ahora el 14% de la riqueza de los hogares del país, la mayor cantidad en muchas décadas. San Francisco, el lugar donde nadie quiere comprar una mansión, está creando millonarios a diario gracias al auge de la inteligencia artificial. A diferencia de los estadounidenses más pobres, el 3,3% más rico ha aumentado considerablemente su gasto desde 2022, según Mark Zandi, de Moody’s Analytics, una firma de investigación.

Fotografía fechada en abril de 2018 en la que se registró un vista general del club Mar-a-Lago, mansión del presidente Donald Trump en Palm Beach (Florida, EEUU) (EFE/Cristobal Herrera/Archivo)

En cambio, la caída del mercado se debe a que la economía del lujo está cambiando rápidamente. Para entender por qué, consideremos los escritos de Thorstein Veblen, un economista estadounidense muy prolífico a principios del siglo XX. Veblen argumentó que el lujo depende de la escasez y la rivalidad. Un bien es verdaderamente lujoso no solo porque es costoso, sino porque el consumo de una persona disminuye la capacidad de otros para obtenerlo. En la economía actual, lo que se considera escaso y rival ha cambiado profundamente.

El problema, al menos para los ultrarricos, es que los artículos de lujo están por todas partes. Muchos países producen excelentes vinos; ¿es realmente el mejor Burdeos mucho mejor? Los diamantes cultivados en laboratorio son indistinguibles de los auténticos. El auge de los mercados de segunda mano permite que cualquiera con un poco de dinero pueda conseguir una chaqueta Kiton o incluso alquilar un jet privado. Los innovadores del mundo del arte hablan de “fraccionar” a los grandes maestros, con cientos de personas poseyendo una pequeña pieza de un Rembrandt. Hoy en día, todos disfrutan de las cosas buenas de la vida y lo publican en redes sociales. Estas cosas ya no parecen escasas ni rivales. Por lo tanto, ya no parecen tan lujosas.

Il meglio del meglio più uno

Por lo tanto, los ricos gastan en cosas más grandes y mejores; cosas que a menudo son servicios, en lugar de bienes. Creamos un índice de servicios de ultralujo que incluye desde una entrada para el Super Bowl hasta comer en un restaurante con tres estrellas Michelin. Elegimos experiencias con reconocimiento mundial (no solo agradables, sino las mejores de las mejores) y donde fue posible obtener datos fiables de precios a lo largo de muchos años. El índice, según nuestros cálculos, ha aumentado un 90% desde 2019. Y aunque los precios de los bienes han bajado desde 2023, ha seguido subiendo.

El italiano Jannik Sinner celebra con entrenadores y familiares tras ganar la final masculina de Wimbledon contra el español Carlos Alcaraz (REUTERS/Toby Melville)

El aumento vertiginoso de los precios de los servicios de lujo refleja la misma dinámica que ha perjudicado a los bienes de lujo. Consideremos Le Bristol, quizás el mejor hotel de París. Hay demanda mundial para nadar en su piscina en la azotea, con vistas a la Torre Eiffel. Muchos de los huéspedes en su frondosa terraza pasan más tiempo fotografiando sus cócteles que bebiéndolos. Sin embargo, hay menos de 200 habitaciones en Le Bristol, lo que hace que el alojamiento sea muy competitivo. Una noche allí ahora cuesta el doble que en 2019. A mucha gente le gustaría una empleada doméstica para que su casa luzca bonita, pero es difícil encontrar las mejores. En Estados Unidos, sus salarios son aproximadamente un 50% más altos que en 2019. Las empleadas domésticas en Palm Beach, una zona lujosa de Florida, ahora ganan habitualmente más de 150.000 dólares al año. Se puede revender un reloj, pero no se puede “revender” un día pasado en la Cancha Central de Wimbledon. Desde 2016, el precio de una obligación a cinco años en emisión, que da derecho a su titular a una entrada, ha aumentado de unas 50.000 libras esterlinas (67 000 dólares) a más de 100.000 libras esterlinas. El precio de una entrada para la Super Bowl es el doble de lo que era hace unos años. Asistir a la Gala del Met, si se consigue una entrada, cuesta más del doble que en 2019. El precio del menú en Benu, un restaurante con tres estrellas Michelin en San Francisco, ha subido un 78% desde 2015. ¿Valieron la pena los más de 500 dólares que pagó su corresponsal para disfrutar de la comida? ¿Quizás?

Pero al comer en un restaurante, no solo compras la comida, sino la certeza de que, durante esas pocas horas, nadie más en el mundo podría sentarse a tu mesa. Semanas de la moda de Nueva York y París, eventos benéficos exclusivos, los playoffs de la NBA: ya no hay buenas ofertas, lo que hace aún más satisfactorio decir a los demás que no estuvieron allí. Quién sabe cuánto costará una entrada de reventa para la final del Mundial de fútbol del año que viene, que se jugará cerca de Nueva York. Ese es gran parte del atractivo. Cuando podrías ser uno de los pocos que vean enfrentarse a Jude Bellingham y Kylian Mbappé, ¿para qué molestarse en comprar una botella de Château d’Yquem?

