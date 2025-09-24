Cómo identificar a un genio

Ilustración de un cerebro (Shutterstock)

Ervin Macic estaba desanimado. Durante sus estudios, ganó dos medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas e investigó la inteligencia artificial, intentando acelerar la predicción de los modelos. Soñaba con unirse algún día a un laboratorio de IA para dotarla de seguridad. Sin embargo, el joven prodigio bosnio de 19 años no consiguió una plaza en la Universidad de Oxford: sus matrículas de 60.000 libras al año quintuplicaban los ingresos anuales de su familia. Así que se marchó a la Universidad de Sarajevo, donde presentó exámenes de programación en una computadora IBM con décadas de antigüedad.

El caso del Sr. Macic no es único. En todo el mundo se desperdician enormes cantidades de talento. Los economistas hablan de “Einsteins perdidos” que podrían haber producido un trabajo transformador si se les hubiera identificado y apoyado. En ningún ámbito son más evidentes las consecuencias que en la IA, donde la escasez de investigadores de élite permite que un pequeño grupo alcance salarios de alto nivel. Los gobiernos que despilfarran miles de millones en semiconductores para ganar la carrera de la IA descuidan el talento que impulsa el progreso. Los cerebros, tratados con la misma urgencia, podrían resultar una mejor inversión a largo plazo. ¿Cómo podría ser una política industrial para el talento?

Por ahora, esta política se reduce a la contratación, no a la producción. Los gobiernos se centran en el último paso: atraer a las superestrellas existentes. La competencia más feroz se da entre China y Estados Unidos. El Plan Mil Talentos de China, establecido en 2008, busca atraer de vuelta a ciudadanos formados en programas extranjeros de élite; este octubre añadirá una visa K flexible para atraer a especialistas en STEM. Estados Unidos contraataca con la visa O-1A y la tarjeta de residencia EB-1A, ambas reservadas para personas con “capacidades extraordinarias”. Otros países se aventuran. Japón ha anunciado un paquete de 700 millones de dólares para reclutar a investigadores de primer nivel. El programa “Choose Europe” de la UE promete convertirla en un “imán para investigadores”.

Una mentalidad de escasez más extrema respecto al talento de las superestrellas impulsa la competencia entre las empresas y ayuda a explicar la prima que ahora se otorga a los cerebros. En su carrera por construir modelos cada vez más grandes, se considera que los investigadores individuales son capaces de lograr avances que valen miles de millones. Sam Altman, director de OpenAI, bromeó una vez con los “ingenieros/investigadores 10.000x”, programadores ultraproductivos cuyo rendimiento puede transformar un campo; desde entonces, la idea se ha convertido en un clásico de la industria. Los investigadores de élite alcanzan valoraciones que antes estaban reservadas a las empresas.

Estas pujas se basan en dos supuestos. Uno es que unas pocas superestrellas realizan contribuciones descomunales; el otro es que la oferta de dicho talento es fija. El primer supuesto está bien fundado. Los avances son producidos por una pequeña élite: el 1% de los mejores investigadores genera más de una quinta parte de las citas. Las mejoras de James Watt a la máquina de vapor contribuyeron al inicio de la Revolución Industrial. Más recientemente, la búsqueda solitaria de Katalin Karikó de la tecnología de ARNm allanó el camino para las vacunas contra la COVID-19. Las personas pueden cambiar las fronteras para todos.

Sin embargo, el segundo supuesto es más inestable, ya que gran parte del potencial nunca se materializa. La geografía es la primera barrera. Alrededor del 90% de los jóvenes del mundo viven en países en desarrollo, pero los premios Nobel se otorgan abrumadoramente a Estados Unidos, Europa y Japón. Según Paul Novosad, del Dartmouth College, y sus coautores, el laureado promedio nace en el percentil 95 del ingreso global. Si bien es previsible cierta disparidad, la escala sugiere que gran parte del talento no tiene la oportunidad de florecer. De igual manera, Alex Bell, de la Universidad Estatal de Georgia, y sus coautores, concluyen que los niños estadounidenses del 1% más rico de los hogares tienen diez veces más probabilidades de convertirse en inventores que aquellos con ingresos inferiores a la media. Estiman que cerrar las brechas de clase, género y raza en la invención en Estados Unidos cuadruplicaría el número de innovadores, acelerando drásticamente el ritmo del descubrimiento.

¿Dónde deberían los gobiernos comenzar su búsqueda del genio? Una respuesta tentadora se encuentra en la parte superior del embudo, aumentando el número de niños que tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Soluciones universales —mejor nutrición, mejores escuelas, barrios más seguros— podrían ayudar. Pero el problema es que, dado lo poco común que es el genio incluso cuando está mejor identificado, estos programas están, por naturaleza, mal focalizados.

Un enfoque más práctico es el punto en el que el talento se hace visible por primera vez: la adolescencia. Para entonces, se pueden detectar las estrellas, aunque muchas ahora desaparezcan. Ruchir Agarwal, de la Universidad de Harvard, y Patrick Gaule, de la Universidad de Bristol, observan que los participantes de las Olimpiadas de Matemáticas de países más pobres que obtienen puntuaciones tan altas como sus compañeros de países ricos publican mucho menos en la edad adulta y solo tienen la mitad de probabilidades de obtener un doctorado de una universidad de prestigio. Mientras tanto, Philippe Aghion, del Collège de France, y sus coautores vinculan las puntuaciones de las pruebas de reclutamiento finlandesas con datos de patentes y descubren que trasladar a un adolescente con altas capacidades de una familia de ingresos medios a una de altos aumentaría drásticamente sus probabilidades de inventar algo posteriormente.

El deporte demuestra el potencial de la búsqueda sistemática de talentos. El béisbol fue pionero en los “sistemas de cantera” a principios del siglo XX, reclutando a adolescentes de pequeños pueblos y desarrollándolos en equipos de categorías inferiores hasta que estuvieran listos para las grandes ligas. A finales del siglo XX, la búsqueda de talentos se había globalizado. El año pasado, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) contó con un récord de 125 jugadores internacionales de más de 40 países —casi una cuarta parte de la liga— gracias a las academias globales. El resultado ha sido un aumento tanto en la calidad como en la diversidad de los atletas.

Cierta brillantez es evidente. El año pasado, Gukesh Dommaraju, un prodigio indio, se convirtió en campeón mundial de ajedrez con tan solo 18 años, impulsado por una próspera escena ajedrecística nacional. A principios de este año, Hannah Cairo, una joven de 17 años criada en las Bahamas, sorprendió a los matemáticos al refutar la conjetura de Mizohata-Takeuchi, un problema que se había resistido a una solución durante décadas. Otras promesas se pueden identificar en competiciones como las Olimpiadas, que son predictores notablemente buenos del éxito futuro. Uno de cada 40 ganadores de una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas obtiene un importante premio científico, 50 veces más que los estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Guido van Rossum, medallista de bronce, creó el lenguaje de programación Python; la mitad de los fundadores de OpenAI se formaron en las Olimpiadas.

También podrían surgir nuevas oportunidades de identificación. La IA, por ejemplo, está creando nuevos marcadores propios. Un artículo reciente de Aaron Chatterji, de OpenAI, y coautores sugiere que una décima parte de los adultos del mundo ha usado ChatGPT, y casi la mitad de los mensajes provienen de personas de 25 años o menos. Estos rastros digitales podrían, con el tiempo, revelar patrones de originalidad o persistencia. Un esfuerzo sistemático para integrar a los exploradores —en escuelas, competiciones e incluso en línea— podría ampliar la red, ayudando a identificar a los verdaderamente talentosos a tiempo.

Mejores amigos

Pero encontrar genios no se trata solo de descubrimiento, sino también de desarrollo. Los prodigios necesitan mentores que puedan agudizar sus habilidades innatas y abrirles puertas. John von Neumann, un erudito húngaro, recibió tutorías intensivas en Budapest y posteriormente fue guiado por Gábor Szego, un matemático, quien, según se dice, lloró cuando el joven de 15 años le explicó el cálculo. Afortunadamente, los mentores no tienen por qué ser genios. Una investigación de Ian Calaway, de la Universidad de Stanford, basada en décadas de datos sobre competiciones de matemáticas, muestra que cuando profesores comunes organizan clubes y concursos, los estudiantes excepcionales tienen muchas más probabilidades de ser detectados, de asistir a universidades selectivas y de seguir carreras de investigación. En Zarzma, una ciudad georgiana conocida por su monasterio, monjes ortodoxos construyeron una academia de matemáticas que ahora envía a sus alumnos a olimpiadas juveniles internacionales, combinando una enseñanza rigurosa con una mentoría cercana.

Los prodigios también necesitan acceso a grupos de colegas altamente capacitados. Un estudio realizado por Ufuk Akcigit, de la Universidad de Chicago, John Grigsby, de la Universidad de Princeton, y Tom Nicholas, de Harvard, revela que la época dorada de la innovación en Estados Unidos se vio impulsada por la migración: los inventores abandonaron sus estados de origen en busca de redes más densas. Thomas Edison, nacido en una familia pobre en una zona rural de Ohio, se mudó a Nueva Jersey para construir el laboratorio de Menlo Park, donde los inventores podían colaborar. En Tamil Nadu, India, el ajedrez ha arraigado tanto que el estado ahora produce grandes maestros a un ritmo sin igual en ningún otro lugar del país, gracias a la competencia y el entrenamiento local. Sin acceso a ecosistemas más sólidos, el talento en ciernes tendrá dificultades para florecer. Como lo expresa Tyler Cowen, de la Universidad George Mason: «No se puede simplemente contratar a un conductor en Togo, señalar por la ventana y decir: ‘Eres un genio invisible’. Como mínimo, hay que llevar el talento de Togo a Nigeria».

Las universidades líderes siguen siendo puertas de entrada cruciales para el talento, pero sus incentivos están sesgados. Las becas para estudiantes extranjeros excepcionales son escasas. En Gran Bretaña, por ejemplo, la Universidad de Cambridge ofrece alrededor de 600 becas al año para más de 24.000 estudiantes internacionales. En Estados Unidos, solo unas pocas universidades —incluidas Harvard, MIT, Princeton y Yale— no tienen en cuenta las necesidades económicas de los estudiantes extranjeros y cubren todos sus gastos. Incluso en estas instituciones, solo unos pocos cientos de estudiantes internacionales de grado reciben ayudas sustanciales cada año. En la mayoría de las demás, los solicitantes internacionales son tratados menos como futuros innovadores que como personas que pagan las tasas. Esto tiene consecuencias lamentables. Aunque dos tercios de los participantes en las Olimpiadas de países más pobres desearían estudiar en Estados Unidos, solo una cuarta parte lo hace. Según una estimación, facilitar la inmigración eliminando las barreras financieras para estos estudiantes aumentaría la producción científica de futuras generaciones hasta en un 50 %.

En ocasiones, los gobiernos han realizado esfuerzos para identificar y fomentar el talento, aunque rara vez a gran escala. La Administración de Progreso de Obras de Estados Unidos, creada durante la Depresión, proporcionó a artistas desempleados estipendios, estudios y salas de espectáculos, sirviendo en realidad como una red de búsqueda de talentos. Apoyó a figuras como Ralph Ellison, autor de “El hombre invisible”, y Jackson Pollock, pintor expresionista. Singapur ha tenido éxito más recientemente en la formación de talentos para su burocracia. Los exámenes nacionales alimentan un sistema de becas gestionado por la Comisión de Servicio Público, que envía a estudiantes al extranjero a universidades de élite a cambio de años de trabajo en la administración pública.

Sin embargo, hoy en día son principalmente filántropos y organizaciones benéficas los que detectan y cultivan estrellas. El Fondo Global de Talentos, fundado por los señores Agarwal y Gaule, identifica a medallistas olímpicos de todo el mundo y financia sus estudios en universidades de prestigio. Entre su primera promoción en 2024 se encontraba el Sr. Macic, el joven bosnio que estuvo atrapado en Sarajevo. Actualmente estudia matemáticas e informática en Oxford. Los primeros resultados son notables. Imre Leader, profesor de Cambridge, puso a prueba a sus estudiantes con un rompecabezas: si un triángulo se puede dividir en triángulos más pequeños, sin dos del mismo tamaño. La mayoría de sus mejores estudiantes luchan con él durante semanas; quizás uno logre resolverlo cada año. Uno de los estudiantes de primer año del Fondo lo resolvió con una demostración que el Sr. Leader nunca había visto.

Otros programas adoptan enfoques diferentes. Rise, respaldado por Schmidt Futures y Rhodes Trust, organiza un concurso global para adolescentes, seleccionando a los ganadores mediante presentaciones de proyectos y ofreciendo becas, mentoría y financiación inicial para proyectos como brazos protésicos controlados mentalmente impresos en 3D. La Sociedad Americana para la Ciencia supervisa la Búsqueda de Talentos Científicos de Regeneron, el concurso de ciencias para escuelas secundarias más prestigioso del país, que atrae a unos 2000 participantes cada año para presentar investigaciones originales. Entre los finalistas anteriores se encuentran Frank Wilczek y Sheldon Glashow, ambos físicos ganadores del Premio Nobel. Emergent Ventures, fundada en 2018 por el Sr. Cowen, ofrece pequeñas becas a jóvenes talentosos. «El dinero ayuda, pero la clave es conectar a los jóvenes talentos con sus compañeros», afirma el Sr. Cowen. «En todos los campos —pintura, música, ajedrez, IA— los clústeres son universales».

Estos esfuerzos no son costosos. Los gobiernos podrían copiarlos fácilmente, y a una escala mucho mayor. Los países que movilizan talento tienden a ganar carreras estratégicas. Las hazañas científicas de Estados Unidos, desde el Proyecto Manhattan hasta el programa Apolo, a menudo se han basado en el reclutamiento deliberado de científicos extranjeros. Tan solo la Operación Paperclip atrajo a más de 1500 investigadores alemanes en las décadas de 1940 y 1950. Sin embargo, hoy en día, la capacidad de Estados Unidos para reclutar está bajo presión, ya que cada vez más científicos jóvenes se dirigen a Australia, Alemania y el Golfo Pérsico; la tarifa de 100 000 dólares para la visa H-1B propuesta por el presidente Donald Trump podría dificultar aún más el reclutamiento. Por su parte, China está cultivando talento a gran escala. Actualmente produce muchos más graduados en ciencias que Estados Unidos y una cuarta parte de los mejores investigadores en IA del mundo. Sin embargo, lucha por retener a muchos de sus investigadores más brillantes, que aún buscan formación doctoral y empleo en el extranjero.

Lo que está en juego no es solo geopolítico. Eliminar las barreras al desarrollo del talento podría multiplicar por varias la reserva global de innovadores. Liberar este potencial aceleraría el descubrimiento de nuevos medicamentos, aceleraría la transición ecológica e impulsaría la IA. El resultado sería una vida más sana, limpia y próspera. El talento desaprovechado es el motor de progreso más desatendido del mundo.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.