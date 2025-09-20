Por qué los trabajadores europeos necesitan cambiar de empleo

Personas trabajando en la planta de reciclaje de baterías (1 GW) de la startup alemana Voltfang, en Aquisgrán, Alemania (REUTERS/Leon Kuegeler)

Todos coinciden en que Europa se está quedando atrás de Estados Unidos y China, y en que hay que hacer algo. El problema reside en decidir qué hacer. Hace aproximadamente un año, Mario Draghi, el veterano estadista de la UE, presentó una agenda audaz, instando a los responsables políticos a ampliar el mercado único reduciendo las barreras al comercio interior y unificando los mercados de capitales. Según el Consejo Europeo de Innovación Política, un grupo de expertos, solo se ha implementado el 10% de sus numerosas sugerencias. “Los gobiernos no han comprendido la gravedad del momento”, advirtió el propio Draghi el 16 de septiembre.

¿Pero acaso tanto Draghi como los políticos europeos inactivos están perdiendo la oportunidad? Un nuevo estudio de economistas europeos indica que las reformas poco reconocidas del mercado laboral podrían ser útiles. Estas han sido mayoritariamente ignoradas por los responsables políticos, en lo que es un descuido comprensible. Durante décadas, Europa luchó contra el desempleo, que alcanzó su punto máximo en 2013 con casi el 12%. Ahora ha caído por debajo del 6%, debido a políticas que facilitaron la contratación y el despido y redujeron el atractivo de las prestaciones por desempleo, así como a una mayor demanda y al envejecimiento de la fuerza laboral. Dado que el desempleo se ha superado en gran medida, los políticos se enfrentan hoy a un reto diferente: impulsar el crecimiento económico y la innovación.

Los mercados laborales funcionan mejor cuando conectan a los trabajadores con empleos adecuados a sus talentos, un proceso que a menudo implica la movilidad de los empleados entre empresas. Al cambiar de trabajo, los trabajadores aprenden y adquieren nuevas habilidades, lo que facilita la difusión de ideas en la economía. También permiten a las empresas más productivas expandirse más rápido, lo que a su vez aumenta los salarios. El problema es que Europa es una tierra de colonos. Uno de cada cuatro europeos lleva más de dos décadas en su empresa, en comparación con solo uno de cada diez estadounidenses (véase el gráfico). Un trabajo de Niklas Engbom, de la Universidad de Nueva York, basado en datos suecos detallados, revela que los trabajadores de mayor edad son menos propensos a cambiar de empleador, lo que sugiere que el problema se agravará a medida que el continente envejece.

Las largas permanencias en el empleo tuvieron sentido en el pasado. En una economía protegida de las disrupciones, las empresas se benefician de trabajadores altamente cualificados y especializados, y están dispuestas a invertir en su formación. Las prácticas del mercado laboral que encajan en una economía así —incluidos los altos costes de despido, las prestaciones vinculadas a la permanencia en el empleo y la negociación colectiva— son típicamente europeas. Sin embargo, no se ajustan ni a la economía que los responsables políticos intentan construir, ni a una era de aranceles y una competencia china cada vez más feroz. El Banco Europeo de Inversiones, que invierte en nombre de la UE, dispone de 70 000 millones de euros (83 000 millones de dólares) para invertir en innovación de aquí a 2027. Los gobiernos de la UE ahora pueden infringir las normas sobre ayudas estatales cuando busquen promover avances tecnológicos.

Protección creativa

Quienes defienden el statu quo argumentan que los cambios laborales y la innovación dentro de la empresa serán suficientes para afrontar los retos actuales. Si bien la inteligencia artificial hace que la formación de trabajadores jóvenes no sea rentable para las empresas estadounidenses, la larga vinculación en los mercados laborales europeos podría seguir justificando su interés en el continente. Sin embargo, el mayor riesgo podría provenir de la dirección opuesta. «Existe una dependencia de la trayectoria. Las empresas son muy reacias a cambiar el tipo de tecnología y, en cambio, se centran en mejoras graduales», señala Antonin Bergeaud, de HEC Paris, una escuela de negocios. «Cuanto más se vincula a un trabajador a la empresa, más se recompensa ese comportamiento».

¿Cómo podrían los responsables políticos fomentar la fluidez del mercado laboral? Una opción es garantizar que las prestaciones, como las pensiones y las indemnizaciones por despido, sean transferibles y no estén relacionadas con la antigüedad del empleado. Otra es desvincular los convenios colectivos entre sindicatos y empleadores que fijan los salarios según la antigüedad en la empresa. La tercera opción es que quienes hayan renunciado a su trabajo, no solo hayan sido despedidos, tengan derecho a prestaciones por desempleo. Para fomentar el cambio de empleo, los subsidios que incentivan a las empresas a acaparar mano de obra, como los programas de ERTE, deberían limitarse a las crisis.

También podría haber una vía más atractiva. Simon Jäger, de la Universidad de Princeton, y sus coautores, analizando una encuesta alemana, concluyen que los trabajadores que podrían ganar un 10 % más de salario si cambiaran de trabajo, esperan un aumento de tan solo el 1 % de media. Quizás, entonces, una campaña publicitaria podría ser útil. “Debería haber políticas activas del mercado laboral para los empleados”, bromea Benjamin Schoefer, de la Universidad de California, Berkeley.

La falta de empresas innovadoras y que cambian de trabajo en Europa no solo refleja problemas en el propio mercado laboral. Las políticas de vivienda que encarecen las mudanzas atrapan a los trabajadores en regiones menos productivas. Las empresas emergentes necesitan financiación del mercado de capitales, además de trabajadores. Por lo tanto, existen numerosas maneras de dinamizar el mercado laboral europeo. Los trabajadores europeos podrían perder sus beneficios por antigüedad. Sin embargo, tienen salarios más altos que ganar.

