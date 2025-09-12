Qué pasaría si el auge de inversión de 3 billones de dólares en inteligencia artificial saliera mal

Este año, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses invertirán casi 400 000 millones de dólares en la infraestructura necesaria para ejecutar modelos de inteligencia artificial

Ya se considera uno de los mayores auges de inversión de la historia moderna. Este año, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses invertirán casi 400 000 millones de dólares en la infraestructura necesaria para ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA). OpenAI y Anthropic, los principales creadores de modelos del mundo, recaudan millas de millones cada pocos meses; su valoración combinada se acerca al medio billón de dólares. Los analistas estiman que, para finales de 2028, las sumas gastadas a nivel mundial en centros de datos superarán los 3 billones de dólares.

La magnitud de estas apuestas es tan grande que cabe preguntarse qué ocurrirá a la hora de recuperar la inversión. Incluso si la tecnología tiene éxito, mucha gente perderá hasta la camisa. Y si no, las consecuencias económicas y financieras serán rápidas y graves.

Los inversores siempre acuden en masa a las tecnologías prometedoras, pero la fiebre de la IA es más extrema que muchos auges anteriores. Sus impulsores afirman que la inteligencia artificial general (IAG) —modelos que superan al ser humano promedio en la mayoría de las tareas cognitivas— podría estar a solo unos años de distancia. La primera empresa en lograrlo podría obtener rendimientos inimaginables. Inversores e innovadores saben que quizá no estén apostando por el modelo adecuado. Pero si invierten con cautela y lentitud, es como si no se molestaran en invertir.

En consecuencia, se está desatando una carrera de inversión implacable, con las grandes empresas tecnológicas derrochando la potencia informática necesaria para construir los modelos más grandes. Un creciente grupo de actores adicionales, desde promotores inmobiliarios hasta generadores de electricidad, se ha sumado. Oracle es la última en sumarse a la fiesta. Su valor se disparó el 10 de septiembre tras publicar un ambicioso pronóstico para su negocio de nube relacionado con la IA, convirtiendo brevemente a su director, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo.

Pase lo que pase, muchos inversores perderán dinero. En el escenario más prometedor, la IA llegará y marcará el comienzo de un nuevo mundo de crecimiento económico de quizás un 20% anual, como escribimos en julio. Algunos accionistas disfrutarían de rentabilidades astronómicas; muchos otros se enfrentarían a grandes pérdidas.

Sin embargo, también deben considerarse escenarios más mundanos. La tecnología podría evolucionar de maneras inesperadas para los inversores. Cuando la corriente alterna finalmente se impuso en Estados Unidos en el siglo XIX, por ejemplo, las empresas de electricidad de corriente continua se vieron eclipsadas y obligadas a consolidarse. Hoy en día, los inversores consideran que los probables ganadores de la IA serán aquellos capaces de ejecutar los modelos más grandes. Pero, como informamos esta semana, los primeros en adoptarla están recurriendo a modelos de lenguaje más pequeños, lo que podría indicar que, después de todo, podría necesitarse menos capacidad de computación.

O el camino hacia una adopción generalizada podría ser más lento y accidentado de lo que prevén los inversores, dando a los rezagados actuales en IA una oportunidad de luchar. Las dificultades tecnológicas, la dificultad de suministrar energía eléctrica rápidamente o la inercia gerencial podrían significar que la adopción sea más gradual de lo previsto inicialmente. A medida que revisan a la baja sus expectativas de ingresos por IA, muchos inversores y acreedores podrían mostrarse menos dispuestos a afrontar grandes inversiones. El flujo de capital podría ralentizarse; algunas startups, agobiadas por las pérdidas, podrían cerrar por completo.

¿Cómo sería semejante enfriamiento de la IA? Para empezar, gran parte del gasto actual podría resultar inútil. Tras la fiebre ferroviaria del siglo XIX, Gran Bretaña se quedó con vías, túneles y puentes; gran parte de ellos sirven hoy a los pasajeros. Bits y bytes aún circulan rápidamente por las redes de fibra óptica construidas en la era de las puntocom. El auge de la IA podría dejar un legado menos duradero. Aunque las estructuras de los centros de datos y la nueva capacidad energética podrían encontrar otros usos, más de la mitad del gasto de capital se ha destinado a servidores y chips especializados que se vuelven obsoletos en pocos años.

La buena noticia es que el sistema financiero actual probablemente podría absorber el golpe. Algunas crisis tecnológicas han sido brutales; tras el estallido de la burbuja ferroviaria británica en la década de 1860, los bancos sufrieron grandes pérdidas, lo que provocó una crisis crediticia. Sin embargo, hasta ahora, gran parte de la inversión en centros de datos se ha financiado con las grandes ganancias de las grandes tecnológicas.

Aunque empresas como Meta están recurriendo al endeudamiento para financiar sus últimas inversiones, sus lucrativos negocios y sus sólidos balances las posicionan bien para financiar un auge tecnológico. Entre los más interesados ​​en proporcionar ese crédito se encuentran los fondos del mercado privado, que suelen estar financiados por personas e instituciones adineradas en lugar de por inversores comunes. Las startups de IA suelen estar financiadas por fondos de capital riesgo y fondos soberanos bien capitalizados que podrían soportar pérdidas.

Sin embargo, aún podrían surgir focos de tensión. Cuanto más se extienda el auge de la inversión, más riesgosas podrían volverse las estructuras de financiación y más empresas endeudadas podrían verse atraídas. Las compañías eléctricas están desesperadas por aumentar sus inversiones para suministrar a la IA la electricidad que necesita; una empresa de servicios públicos muy endeudada podría fácilmente sobreextenderse.

La economía estadounidense también sufriría un duro golpe. Según una estimación, el auge de la IA ha contribuido con el 40% del crecimiento de su PIB durante el último año, una cifra alarmante para un sector que representa tan solo un pequeño porcentaje de la producción total. Si los proyectos de inversión se reducen o se abandonan por completo, esto se traducirá en dificultades económicas, ya que se construirán menos centros de datos y se empleará a menos trabajadores para construirlos.

Temor a la quema

Para empeorar las cosas, las caídas del mercado bursátil podrían obligar a los propietarios de activos a recortar sus gastos. Debido a que las valoraciones de las empresas relacionadas con la IA se han disparado, las carteras actuales están dominadas por un puñado de empresas tecnológicas. Y los hogares están más expuestos a las acciones que en el año 2000. Si los precios caen, su confianza y gasto podrían verse afectados. Los más pobres se salvarían, ya que suelen tener pocas acciones. Pero son los ricos quienes han impulsado el consumo en Estados Unidos durante el último año. Despojada de sus fuentes de fortaleza, la economía se debilitaría a medida que los aranceles y las altas tasas de interés se hicieran sentir.

Cuanto mayor sea el auge, mayores podrían ser las consecuencias de una desaceleración de la IA. Si la tecnología termina cumpliendo las extravagantes promesas que se le han hecho, se abrirá un nuevo capítulo en la historia. Sin embargo, la historia de su frenética búsqueda también aparecerá en los libros de texto.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.