No hay que preocuparse por la caída mundial de la fertilidad

Un mundo con menos personas no sería del todo malo (Canva)

En “La bomba demográfica”, publicado en 1968, el biólogo Paul Ehrlich escribió que los humanos se reproducían tan rápido que la comida se agotaría inevitablemente y “cientos de millones” morirían de hambre pronto. Tras haber barajado la idea del “transporte interestelar para el excedente de población”, abogó por un control de natalidad estricto, “obligatorio si los métodos voluntarios fallan”.

Mucha gente todavía se preocupa por la superpoblación. Pero un número cada vez mayor, especialmente en los países ricos, se preocupa por lo contrario: una implosión demográfica. “Las bajas tasas de natalidad acabarán con la civilización”, predice Elon Musk, padre de muchos hijos.

Aunque el número de personas sigue aumentando, la tasa de fertilidad (el número de hijos que una mujer puede esperar tener a lo largo de su vida) se ha desplomado. Y no solo en el mundo desarrollado: dos tercios de la población vive ahora en países donde está por debajo de la “tasa de reemplazo” de 2,1, la estimación estándar de lo que se necesita para mantener una población estable. Bogotá, Colombia, tiene ahora una tasa de fecundidad inferior (0,91) a la de Tokio (0,99).

La población mundial alcanzará un máximo de 10.300 millones en 2084, según la estimación central de la ONU. Sin embargo, como informamos esta semana, sus suposiciones son cuestionables. Suponen un cambio repentino de ritmo, a partir de ahora: que las tasas de fecundidad en muchos países con baja fertilidad dejarán de disminuir o se recuperarán, y que las tasas en declive en los países con alta fertilidad disminuirán más lentamente. Si es errónea, el pico humano está mucho más cerca. Si las tendencias actuales se mantienen durante solo diez años más antes de que se apliquen las suposiciones más optimistas de la ONU, la población mundial alcanzará un máximo de 9.600 millones en 2065 y luego caerá a 8.900 millones en 2100. Incluso eso podría ser demasiado optimista. Independientemente de cuándo se alcance el pico, la fecundidad inferior al nivel de reemplazo implica que la población mundial se reducirá lentamente al principio, y luego drásticamente, en un reflejo del crecimiento exponencial que la hizo dispararse de 1.000 millones en 1800 a 8.000 millones en la actualidad. Esta perspectiva alarma a muchos.

Un tipo de temor es generalizado y económico. Menos gente significa menos cerebros, por lo que el ritmo de innovación se ralentizaría. Significa menos margen para la especialización y la división del trabajo. (Si solo viven 1.000 personas en tu ciudad, buena suerte encontrando comida etíope o un club para tu afición). Una rápida contracción podría ser enormemente disruptiva. Las grandes deudas públicas recaerían repentinamente sobre menos personas, muchas de ellas envejecidas. Las megaciudades podrían estar bien, pero los pueblos pequeños podrían vaciarse con el cierre de la última escuela.

La población mundial alcanzará un máximo de 9.600 millones en 2065 y luego caerá a 8.900 millones en 2100

Otro tipo de preocupación es más limitada y nacionalista. Las tasas de fecundidad varían mucho entre países y grupos. Por eso, algunas personas temen un futuro con muy pocas personas como ellas y demasiadas a las que consideran culturalmente ajenas o amenazantes. Esa es una de las razones por las que los populistas de todo Occidente están a favor de sobornar a las familias para que tengan más hijos, y Donald Trump ha prometido ser el “presidente de la fertilización”.

Las previsiones demográficas son una extraña mezcla de certezas (todas las personas que cumplirán 50 años en 2070 ya han nacido) y de incertidumbres (¿cuántos hijos elegirán tener los veinteañeros de hoy?). A largo plazo, la contracción exponencial parece asombrosamente rápida. Sin embargo, durante la fase inicial, que es cuando las sociedades deben afrontar el problema, la velocidad del cambio debería ser manejable.

Hay varias razones para dudar de los agoreros. Puede que la inteligencia artificial esté sobrevalorada, pero es evidente que avanza más rápido de lo que probablemente disminuirá la población. Por lo tanto, esta, u otra tecnología aún desconocida, sin duda aliviará el lastre que supone para la innovación la disminución del número de científicos humanos.

Otro motivo de optimismo es que la esperanza de vida saludable se sigue extendiendo, lo que permite a las personas mantenerse productivas durante más tiempo. En una muestra de 41 países, una persona de 70 años en 2022 tenía las mismas capacidades cognitivas que una de 53 años en 2000. Quizás este progreso llegue a su fin. Pero mientras continúe, frenará la reducción de la fuerza laboral, dando a las sociedades décadas adicionales cruciales para adaptarse. Los países que desperdician capital humano podrían encontrar maneras de desperdiciarlo menos, alimentando y educando mejor a las mentes jóvenes y eliminando las barreras al trabajo femenino. En resumen, una población en declive no significa necesariamente un mayor empobrecimiento. Japón ha estado menguando su población durante casi dos décadas, pero el nivel de vida ha aumentado notablemente.

Japón ha estado menguando su población durante casi dos décadas, pero el nivel de vida ha aumentado notablemente (Europa Press)

Los nacionalistas tienen razón en que la composición del mundo cambiará. Incluso la proyección de la ONU prevé que la población de China se reducirá a más de la mitad para 2100. India se mantendrá estable durante más tiempo. Europa y Estados Unidos podrían posponer la reducción mediante la inmigración, o podrían optar por no hacerlo. El futuro será más africano que el presente, pero allí también la fertilidad está en declive. Los grandes cambios geopolíticos y culturales graduales son normales. El mundo los ha enfrentado en el pasado y seguramente podrá afrontarlos de nuevo.

Los pronatalistas esperan contrarrestar estas tendencias tectónicas utilizando fondos públicos para impulsar las tasas de natalidad en sus países. Fracasarán. Los gobiernos tienen un papel que desempeñar en facilitar la vida a las familias, pero intentar pagar a la gente para que tenga más hijos de los que tendría de otro modo es exageradamente caro o no funciona. Incluso Hungría, que gasta un colosal 6% de su PIB en políticas pronatal, aún presenta una fertilidad inferior al nivel de reemplazo, y algunos estudios sugieren que sus infladas primas por nacimiento han afectado principalmente al momento de los nacimientos, no al total.

Avanzando y dividiendo

La disminución, y por ende el envejecimiento, de las poblaciones eventualmente requerirá grandes ajustes económicos y sociales. Las personas muy mayores necesitarán cuidados (aunque no sean más costosos que los jóvenes, quienes a menudo pasan dos décadas necesitando apoyo). Las personas mayores tienen mayor probabilidad de votar, por lo que sus opiniones influirán en la política. Esto podría dificultar el aumento de la edad de jubilación en consonancia con la esperanza de vida, pero tarde o temprano los gobiernos tendrán que hacerlo.

Adaptarse a un planeta más vacío no será fácil, pero será factible. Ninguna de las predicciones de desastre demográfico parece plausible para este siglo, y el año 2100 está tan lejos que las predicciones posteriores parecen inútiles. ¿Quién sabe? Para entonces, los padres podrían contar con tecnología que haga la crianza menos agotadora y las familias podrían volver a crecer. Pero eso es mera especulación. Por ahora, hay motivos para prestar atención, pero no para entrar en pánico.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.