El intento de Israel por neutralizar a Hamas en Qatar dispara la preocupación en el Golfo

Una columna de humo se levanta en el lugar de una explosión, presuntamente provocada por un ataque israelí, el martes 9 de septiembre de 2025, en Doha, Qatar. (UGC vía AP)

Desde la masacre del 7 de octubre de 2023, Israel ha arremetido contra Hamas en todo Oriente Medio. Ha asesinado a miembros del grupo militante palestino en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria e Irán. Sin embargo, se abstuvo de perseguirlos en Qatar. Si bien el pequeño emirato del Golfo ha albergado durante mucho tiempo a los líderes del grupo, es un estrecho aliado de Estados Unidos; también ha sido el principal foro de negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas. Atacarlo era ir demasiado lejos.

Ya no. El 9 de septiembre, la fuerza aérea israelí bombardeó una villa en Doha, la capital de Qatar, donde se creía que se reunían los líderes de Hamas. Aún no se sabe mucho sobre el ataque. Pero se ha cruzado una línea, y esto tendrá implicaciones no solo para la guerra en Gaza, que se acerca a su tercer año, sino también para la relación entre Estados Unidos, Israel y los países del Golfo.

Los primeros informes de Israel afirmaban que en la villa se encontraban importantes figuras de Hamas, desde Khalil al-Hayya, jefe de su equipo negociador, hasta Khaled Meshal, ex jefe del grupo (y blanco de un intento de asesinato israelí en 1997). Hamas declaró que seis personas murieron en el ataque, pero que sus líderes sobrevivieron. Las autoridades israelíes aún no han confirmado si creen que alguno de los líderes murió.

Se reunieron aparentemente para discutir una nueva propuesta de alto el fuego que la administración Trump planteó en los últimos días. El acuerdo habría sido ventajoso para Israel. Exigía que Hamas liberara de inmediato a los 48 rehenes israelíes restantes (vivos y muertos) que mantiene en Gaza. Pero no necesariamente habría puesto fin a la guerra: ofrecía un alto el fuego temporal y la promesa de que Donald Trump presionaría a Israel para que aceptara uno permanente.

Una promesa similar fracasó a principios de este año, cuando Israel acordó un alto el fuego en enero, pero lo abandonó en marzo. Algunos diplomáticos creen que Hamas habría rechazado esta nueva oferta por ser demasiado vacilante. Su dilema era cómo rechazarla sin enfadar a Trump.

Esa discusión ahora parece irrelevante. Las conversaciones han terminado casi con toda seguridad, al menos en Qatar, que podría abandonar su papel de mediador. Si se reanudan, probablemente será en Egipto. Si los líderes de Hamas con base en el extranjero fueron efectivamente asesinados o incapacitados, quien tomará las decisiones será Izz al-Din al-Haddad, comandante del ala militar de Hamas en Gaza, un combatiente veterano con poca experiencia política o diplomática.

Un ataque exitoso podría fortalecer la imagen de Benjamin Netanyahu en su país, pero también exacerbaría el agrio debate sobre la guerra en Gaza, cuyo fin la mayoría de los israelíes desean. El primer ministro se ha resistido a estos llamamientos a instancias de sus aliados de extrema derecha, quienes desean reocupar Gaza y desplazar a su población. Un grupo de familias de rehenes emitió un comunicado expresando su “profundo temor” por el “precio que los rehenes podrían pagar” a causa del ataque en Qatar. La madre de uno de los rehenes expresó su preocupación por la posibilidad de que, al intentar asesinar a los líderes de Hamas, Netanyahu también haya asesinado a su hijo.

En diciembre de 2023, un corresponsal le preguntó al primer ministro de Qatar si le preocupaba que Israel asesinara a líderes de Hamas en territorio qatarí. “Cometer cualquier delito en nuestro territorio sería inaceptable”, dijo. “Se lo transmitimos muy claramente a estadounidenses e israelíes”. En Doha se creía que Estados Unidos frenaría a Israel. Qatar, después de todo, alberga la sede regional del comando central estadounidense y está designado como “importante aliado no perteneciente a la OTAN”.

Netanyahu afirmó que el ataque fue un acto “totalmente independiente” de su país: “Israel lo inició, lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, dijo. Su elección de palabras pareció un intento de dar a Trump una negación plausible. El ataque se produjo dos días después de que Trump diera a Hamas una “última advertencia” para que aceptara el acuerdo y prometiera “consecuencias” si no lo hacía.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que el ataque “no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”. También afirmó que Trump fue “notificado por el ejército estadounidense de que Israel estaba atacando a Hamas”, sugiriendo que solo se enteró cuando la misión ya estaba en marcha. Luego le ordenó a Steve Witkoff, su enviado para Oriente Medio, que alertara a los qataríes.

Los funcionarios israelíes no estaban contentos con el supuesto aviso: “En nuestra relación no se hace lo que Trump acaba de hacer”, dice uno. Algunos también afirman que Trump sí lo sabía de antemano y que se distanciaba del ataque porque parecía haber fracasado. Pero Majed al-Ansari, diplomático qatarí, afirmó que su país solo fue notificado mientras caían las bombas.

Cada vez que Trump sabía, no podía o no quería evitar un ataque contra un país que, al igual que sus compañeros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), pensaba desde hacía mucho tiempo que disfrutaba de una garantía de seguridad estadounidense.

Esas garantías ya empezaban a parecer precarias. Irán atacó yacimientos petrolíferos saudíes en 2019. Una milicia respaldada por Irán mató a tres personas en 2022 en un ataque con drones contra Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). En junio, Irán disparó misiles contra la base aérea estadounidense en Qatar, en represalia por los ataques aéreos que Trump ordenó contra las instalaciones nucleares iraníes (ataques a los que se opusieron los gobernantes del Golfo). El ataque israelí probablemente devaluará aún más las promesas de Estados Unidos.

El apoyo de Qatar a grupos islamistas lo ha convertido desde hace tiempo en la oveja negra del CCG. Sin embargo, sus vecinos se han apresurado a denunciar a Israel. Muhammad bin Salman, el príncipe heredero saudí, telefoneó al emir qatarí y calificó el ataque de “acto criminal”.

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos , condenó el ataque “traicionero”. Las críticas de los Emiratos Árabes Unidos son particularmente notables. Fue el primer país del Golfo en normalizar sus relaciones con Israel en 2020 y es el aliado más cercano de Israel en la región.

Durante meses, los funcionarios del CCG han albergado dos temores crecientes: que un Israel desenfrenado se convirtiera en una potencia hegemónica regional y que la guerra regional, cada vez más extendida, se extendiera a sus países. El ataque israelí en Qatar reafirmará ambos temores.

