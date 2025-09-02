Lo que Finlandia podría enseñar a Ucrania sobre la guerra y la paz

Banderas ucranianas ondean en honor del Día de la Independencia de Ucrania en la Plaza del Senado frente al Palacio de Gobierno en Helsinki, Finlandia, 24 de agosto de 2024. Lehtikuva/Jussi Nukari/via REUTERS

El tirano del Kremlin afirmó que la región estaba dentro de su esfera de influencia y exigió un intercambio desigual de tierras. Al ser rechazada, organizó una operación de falsa bandera y luego invadió la capital, con la expectativa de tomarla en dos semanas. Las democracias occidentales prometieron apoyo, pero no lo cumplieron. Menos de cinco años después, la víctima se vio obligada a ceder una décima parte de su territorio a Rusia y a prometer neutralidad perpetua. Ese no fue el destino de Ucrania en esta década, sino el de Finlandia en la década de 1940. Ahora es uno de los estados europeos más exitosos y prósperos.

Finlandia vuelve a estar en el punto de mira estos días. Su líder participó en una reunión el mes pasado en la Casa Blanca entre Donald Trump, Volodimir Zelensky y otros seis líderes europeos. Cuando Trump se dirigió a Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, uno de los partidarios más firmes y serenos de Ucrania, declaró: «Encontramos una solución en 1944, y estoy seguro de que podremos encontrarla en 2025 para poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz duradera y justa». En una entrevista reciente en Helsinki con The Economist, afirmó sobre la decisión de 1944, considerada por muchos como una derrota, que «aún sentimos que ganamos, porque conservamos nuestra independencia».

Cuando Stalin atacó por primera vez en la Guerra de Invierno de 1939-1940, Finlandia solo llevaba 21 años de independencia, tras haber pasado la mayor parte del siglo XIX formando parte del imperio ruso y los 600 años anteriores como parte de Suecia. Finlandia estaba incluida en el pacto secreto Mólotov-Ribbentrop que dividió Europa central y oriental entre Alemania y la Unión Soviética. Finlandia quedó asignada a esta última.

Sin embargo, a diferencia de cualquier otra parte del antiguo imperio ruso, y también de muchos países de Europa central y oriental, Finlandia, un país hoy de menos de 6 millones de habitantes y con una frontera de 1.300 km con Rusia, nunca perdió su independencia ni su democracia. Esto se lo debió no al apoyo occidental, sino a la determinación de su gente, la integridad de su élite y el duro realismo del hombre que comandó su ejército durante los años de guerra: Carl Gustaf Mannerheim, ex general del Ejército Imperial Ruso, tan decidido a resistir como a aceptar una paz amarga.

En marzo de 1940, tras «16 semanas de sangrienta batalla sin descanso ni de día ni de noche», Mannerheim se dirigió a sus soldados: «Nuestro ejército sigue invicto ante un enemigo que, a pesar de las terribles pérdidas, ha crecido en número». La decepcionante escala del apoyo occidental y el tamaño y la brutalidad abrumadores de un enemigo “cuya filosofía de vida y valores morales son diferentes a los nuestros”, significaron que, aunque Stalin no logró alcanzar sus objetivos maximalistas, Finlandia tuvo que perder territorio, pero no a su gente.

“Debemos estar preparados para defender nuestra patria debilitada con la misma resolución y el mismo ímpetu con que defendimos nuestra patria indivisa”, declaró Mannerheim. Toda la población de la Carelia finlandesa —más de 400.000 personas— fue evacuada tras el fin de la Guerra de Invierno y la posterior Guerra de Continuación, en la que Finlandia repelió a los rusos durante un tiempo.

La experiencia de Finlandia se ha citado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, tanto como un modelo a evitar como quizás a seguir. El discurso de Mannerheim circuló en la oficina del presidente Volodímir Zelensky durante los primeros meses de la guerra, pero fue ignorado.

La paz impuesta a Finlandia en 1944 no fue precisamente justa. Pero podría haber sido peor. Finlandia entregó el 10% de su territorio, incluyendo Carelia y la mitad del lago Ládoga. Su ejército fue restringido, al igual que su capacidad para unirse a la OTAN. Se vio obligada a ceder a Rusia una base naval en Porkkala, una península en el Golfo de Finlandia a solo 30 km de la capital. Y, debido a que se había aliado con Hitler, se vio obligada a pagar reparaciones a la Unión Soviética, que la había atacado cinco años antes.

Para gran parte del mundo, esto fue una derrota. Para el Sr. Stubb, cuyo padre nació en el territorio anexado por la Unión Soviética y cuya casa de verano se encuentra en Porkkala, nuevamente en manos finlandesas desde la década de 1950, la situación es diferente.

A falta de garantías de seguridad por parte de Occidente o de cualquier otro país, Finlandia ejerció esta independencia no volviéndose antirrusa —lo que casi con seguridad habría resultado en otra invasión—, sino construyendo uno de los países más exitosos de Europa. «La gente no esperó a que se dieran las condiciones perfectas. Trabajaban con lo que tenían», explica Risto Penttilä, experto en política exterior.

En política y en los medios de comunicación, Finlandia evitó cuidadosamente cualquier cosa que pudiera enfadar a Moscú. Para la mayoría de los extranjeros, lo que se conoció como “finlandización” era una forma servil de apaciguamiento. Para el Sr. Stubb y la mayoría de sus compatriotas, “era la definición de realpolitik en un momento en que no teníamos otra opción”. Permitió a Finlandia aferrarse a sus valores fundamentales: educación universal, bienestar social y Estado de derecho.

Mucho antes de unirse a la OTAN en 2023, Finlandia había desarrollado un sistema de “defensa total” basado en el servicio nacional obligatorio y la participación voluntaria de empresas privadas. Su ejército de reclutas genera una fuerza de reserva de casi un millón de ciudadanos entrenados. Esko Aho, primer ministro en la década de 1990, afirma que nada de esto sería posible sin un sentido de justicia. “Finlandia pudo crear una defensa nacional no solo por la amenaza de Rusia, sino porque tenía algo que valía la pena defender”.

El Sr. Stubb afirma que Ucrania se encuentra hoy en una mejor posición que Finlandia en 1944: “un país devastado y extremadamente pobre” con casi ningún apoyo externo. Ucrania cuenta con aliados que trabajan para garantizar su seguridad y la apoyan económicamente. Ucrania, dice, puede anclarse en el pasado y lamentarse de la injusticia del mundo exterior, o “puede recomponerse, reconstruirse y creer en su propio futuro”; erradicando la corrupción, promoviendo la libertad y la justicia social, y erradicando el cinismo. Esa es la decisión que tenemos por delante.

