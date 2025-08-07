Los efectos a largo plazo del hambre en Gaza

Palestinos se apresuran a recuperar paquetes de ayuda lanzados en paracaídas durante un lanzamiento aéreo sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Foto de Eyad BABA / AFP

Durante dos semanas, el mundo ha afirmado estar trabajando para acabar con la hambruna generalizada en Gaza. La ONU ruega a Israel que permita la entrada de más camiones de ayuda al territorio. Los países árabes y occidentales están lanzando alimentos desde el aire. El 5 de agosto, Donald Trump afirmó que Estados Unidos asumiría un papel más importante en la distribución de la ayuda, aunque fue impreciso en los detalles. “Sé que Israel nos va a ayudar con la distribución y también con el dinero”, declaró.

Sin embargo, sobre el terreno, los gazatíes afirman que poco ha cambiado. No entran suficientes alimentos en Gaza, ni hay ley ni orden para permitir su distribución. Es difícil acceder a los lanzamientos desde el aire. Los convoyes son saqueados poco después de cruzar la frontera. Encontrar comida a menudo requiere un viaje arriesgado a un centro de ayuda, donde cientos de palestinos han sido asesinados en los últimos meses, o pagar sumas exorbitantes en el mercado negro.

Esto es una calamidad en sí misma, que tendrá consecuencias a largo plazo para muchos gazatíes, especialmente para los niños. Pero también es un atisbo del futuro de Gaza. Incluso después del fin de la guerra, seguirá a merced de otros durante años.

Enclavado entre Israel y Egipto, este pequeño territorio nunca fue autosuficiente. Sus vecinos impusieron un embargo tras la toma del poder por parte de Hamas en 2007. La economía se debilitó. La mitad de la fuerza laboral de la franja estaba desempleada y más del 60% de la población dependía de algún tipo de ayuda extranjera para sobrevivir. La ONU distribuía asistencia financiera, gestionaba una red de clínicas que ofrecían 3,5 millones de consultas al año y operaba escuelas que educaban a unos 300.000 niños.

Aun así, Gaza podía satisfacer al menos algunas necesidades básicas por sí sola. Dos quintas partes de su territorio eran tierras de cultivo que suministraban suficientes lácteos, aves de corral, huevos, frutas y verduras para satisfacer la mayor parte de la demanda local. Pequeñas fábricas producían de todo, desde alimentos envasados hasta muebles. El gobierno de Hamas era inepto, pero garantizaba la ley y el orden. Tras casi dos años de guerra, casi nada de eso queda.

Un niño arrastra un contenedor en un carrito mientras los palestinos esperan para recoger agua en medio de la escasez, en la ciudad de Gaza. REUTERS/Mahmoud Issa

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU afirma que los dos millones de habitantes de Gaza necesitan 62.000 toneladas de alimentos al mes. Es un cálculo escueto: proporcionaría suficientes alimentos básicos, pero no carne, frutas, verduras ni otros productos perecederos. Según sus propios cálculos, Israel ha permitido la entrada de una cantidad mucho menor. Impuso un asedio total al territorio desde el 2 de marzo hasta el 19 de mayo, sin permitir la entrada de alimentos.

Posteriormente, Israel permitió a la ONU reanudar las entregas limitadas de ayuda al norte de Gaza. También ayudó a establecer la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización clandestina que distribuye alimentos en cuatro puntos del sur y el centro de Gaza. En más de dos meses de operaciones, ha distribuido menos de 0,7 comidas por gazatí al día, y eso suponiendo que cada caja de ayuda, repleta de una mezcla de productos secos y enlatados, proporcione tantas comidas como afirma la FGH. En total, Israel permitió el cruce de la frontera de 98.674 toneladas de ayuda alimentaria en los cinco meses hasta julio, un promedio de 19.734 toneladas al mes, apenas el 32% de lo que el PMA considera necesario.

Aunque el volumen de ayuda ha aumentado en los últimos días, sigue siendo insuficiente. “Intentamos que entre 80 y 100 camiones lleguen cada día”, afirma Valerie Guarnieri, del PMA. “No es un objetivo muy ambicioso, pero sí un indicador realista de lo que podemos lograr”. Sin embargo, el 4 de agosto, Israel solo permitió que 41 camiones de la agencia entraran en una zona de concentración en la frontera de Gaza, y permitió que los conductores recogieran solo 29.

Paquetes de ayuda humanitaria se lanzan desde el aire sobre la Franja de Gaza, vistos desde Israel. REUTERS/Amir Cohen

Entrar en Gaza es solo el primer desafío. La distribución es una pesadilla. Desde el 19 de mayo, la ONU ha recogido 2.604 camiones de ayuda en las fronteras de Gaza. Solo 300 llegaron a su destino. El resto fue interceptado en el camino, ya sea por civiles desesperados o por hombres armados. Los trabajadores humanitarios se muestran indiferentes ante los ataques de civiles a los camiones de ayuda, a los que eufemísticamente llaman “autodistribución”: creen que la comida sigue llegando a quienes la necesitan. “Hay un verdadero aumento de desesperación”, dice la Sra. Guarnieri. “La gente no confía en que la comida llegue al día siguiente”.

Pero el creciente mercado negro sugiere que gran parte de ella es robada. La Cámara de Comercio de Gaza publica periódicamente un estudio sobre los precios de los alimentos. Un saco de harina de 25 kg, que costaba 35 shekels (10 dólares) antes de la guerra, se vendía por 625 shekels el 5 de agosto. Un kilo de tomates se vendía por 100 shekels, 50 veces su valor anterior a la guerra. Estos precios están fuera del alcance de la mayoría de los gazatíes. Quienes tienen algo de dinero suelen regatear por pequeñas cantidades: un comprador podría llevarse a casa una sola patata para su familia, por ejemplo.

Palestinos inspeccionan los alrededores de una clínica evacuada de la UNRWA donde se refugiaban desplazados, tras un ataque israelí nocturno, en la ciudad de Gaza. 6 de agosto de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El objetivo aparente de Israel al restringir el suministro de ayuda era impedir que Hamas se apropiara de ella. A principios de este mes, el grupo publicó un video de propaganda de Evyatar David, un rehén israelí aún retenido en Gaza. Estaba demacrado y pasaba gran parte del video contando lo poco que tenía para comer: unas pocas lentejas o frijoles un día, nada al siguiente. En un momento dado, un militante le entregó al Sr. David una lata de frijoles desde detrás de la cámara. Muchos espectadores notaron que la mano del captor parecía bastante regordeta. Mientras gran parte de Gaza se muere de hambre, Hamas, al parecer, aún logra alimentar a sus combatientes.

Las consecuencias de la política israelí, en cambio, recaen con mayor dureza sobre los niños, a veces incluso antes de nacer. “Uno de cada tres embarazos es ahora de alto riesgo. Uno de cada cinco bebés que hemos visto nace prematuro o con bajo peso”, afirma Leila Baker, de la agencia de planificación familiar de la ONU. Comparemos esta cifra con la de antes de la guerra, cuando el 8% de los bebés gazatíes nacían con bajo peso (menos de 2,5 kg). Entre enero y junio se registraron 222 mortinatos, un aumento de diez veces con respecto a los niveles observados antes de la guerra.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un sistema respaldado por la ONU que rastrea el hambre, indicó el mes pasado que 20.000 niños fueron hospitalizados por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio. Incluso antes de llegar a ese punto, su sistema inmunitario se desmorona. Los niños con desnutrición moderada contraen infecciones con mucha más facilidad que los bien alimentados y, cuando lo hacen, enferman más gravemente, perdiendo peso rápidamente.

La gente espera mientras los camiones con ayuda humanitaria se alinean cerca del cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, en Rafah, Egipto. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

El cuerpo sufre un gran impacto cuando la ingesta de alimentos se reduce a tan solo el 70-80% de lo normal, afirma Marko Kerac, pediatra de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que ha tratado a niños en zonas afectadas por la hambruna. La mayoría de los niños de Gaza comen mucho menos que eso. En julio, la Organización Mundial de la Salud informó de un brote del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune poco común que podría estar relacionada con el hambre. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los casos se están multiplicando, incluso entre niños.

Danos nuestro pan de cada día

La ingesta calórica no es la única preocupación. Aunque la harina y la sal en Gaza están fortificadas con algunas vitaminas y minerales, como el yodo, se consumen en cantidades limitadas, especialmente ahora, ya que muchas panaderías llevan meses cerradas por falta de harina y combustible. En febrero, durante el alto el fuego, Israel permitió la entrada a Gaza de 15.000 toneladas de frutas y verduras y 11.000 toneladas de carne y pescado. Desde marzo, solo ha permitido 136 toneladas de carne. Todo esto significa que existe una deficiencia generalizada de nutrientes esenciales que contribuyen al desarrollo cerebral de los niños.

En otras palabras, todos los niños de Gaza correrán el riesgo de padecer problemas de salud de por vida debido a la desnutrición actual. Existe evidencia consistente de esto a partir de estudios de poblaciones que han sufrido hambrunas: durante la Segunda Guerra Mundial, la hambruna de la década de 1960 en China y, más recientemente, en lugares como Etiopía. Los niños que han sufrido desnutrición aguda tienen tasas más altas de enfermedades cardíacas, diabetes y otras enfermedades crónicas en la edad adulta. También corren el riesgo de un peor desarrollo cognitivo.

Una avalancha de ayuda no puede reparar el daño, pero puede evitar que empeore. Tendrá que ser sostenida. La devastación causada por la guerra de Israel ha dejado a los habitantes de Gaza sin otra alternativa que depender de la ayuda.

En febrero, la ONU estimó que la guerra había causado 30.000 millones de dólares en daños físicos y 19.000 millones de dólares en perturbaciones económicas, incluyendo la pérdida de mano de obra, la pérdida de ingresos y el aumento de los costos. La reconstrucción requeriría 53.000 millones de dólares. En este momento, eso es poco más que una estimación. El costo real es imposible de calcular. Pero será enorme.

La primera tarea será simplemente limpiar los escombros. Una evaluación de la ONU realizada en abril, basada en imágenes satelitales, estimó que había 53 millones de toneladas de escombros esparcidos por Gaza, 30 veces más escombros que los que se retiraron de Manhattan tras los atentados del 11 de septiembre. Limpiarlos podría llevar décadas. La guerra de siete semanas entre Israel y Hamas en 2014, la más larga y mortífera antes de la actual, produjo 2,5 millones de toneladas de escombros. Su retirada tardó dos años.

Reconstruir una economía productiva no será menos difícil. Tomemos como ejemplo la agricultura. La agencia de agricultura de la ONU afirma que el 80% de las tierras de cultivo y el 84% de los invernaderos de Gaza han resultado dañados durante la guerra. El ganado ha sido prácticamente aniquilado.

Una evaluación satelital realizada el verano boreal pasado reveló que el 68% de las carreteras de Gaza habían resultado dañadas (esta cifra es sin duda mayor hoy en día). Las dos principales carreteras que conectan norte y sur —una a lo largo de la costa y la otra más al interior— están intransitables en algunos puntos. Incluso si los agricultores pueden empezar a sembrar cultivos para obtener pequeñas cosechas después de la guerra, será difícil llevar sus productos al mercado. El panorama es igualmente desolador en otros sectores: escuelas, hospitales y fábricas han quedado prácticamente reducidos a escombros.

Las Convenciones de Ginebra establecen claramente que los civiles tienen derecho a huir de una zona de guerra. Ejercer ese derecho en Gaza es arriesgado: los palestinos tienen un temor fundado de que Israel nunca les permita regresar. Miembros influyentes del gobierno de Benjamín Netanyahu no ocultan su deseo de limpiar étnicamente el territorio y reconstruir los asentamientos judíos desmantelados en 2005. Sin embargo, las terribles condiciones han llevado a algunos a pensar lo impensable: una encuesta realizada en mayo por una importante encuestadora palestina reveló que el 43% de los gazatíes están dispuestos a emigrar al final de la guerra.

Es posible que Netanyahu no cumpla su promesa de reocupar Gaza, insinuada en filtraciones a los medios a principios de este mes. Sus aliados de extrema derecha podrían no cumplir su sueño de reconstruir los asentamientos judíos desmantelados en 2005. En cierto sentido, sin embargo, los ideólogos de su gabinete ya han logrado su objetivo. La conducción de la guerra por parte de Israel ha dejado a los gazatíes ante una dura disyuntiva: abandonar el territorio o permanecer en un lugar prácticamente inhabitable.

