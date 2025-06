Bienvenidos a la Gran Bretaña de Bonnie Blue

Bonnie Blue (The Economist)

Bonnie Blue es la mujer británica más famosa que no todo el mundo conoce. La Srta. Blue, una joven de 26 años de Nottinghamshire, se ha convertido en un pilar de las redes sociales, con su cabello rubio y sus ojos azules brillando en los feeds de TikTok, los carruseles de Instagram y los cortos de YouTube. Su página de Wikipedia recibe más visitas que la de Beyoncé y un poco menos que la de Taylor Swift, aunque algunos siguen preguntando “¿Bonnie quién?" cuando se menciona su nombre. Se ha convertido en una invitada habitual de podcasts que gozan de una gran audiencia, pero que apenas causan revuelo en los medios de comunicación tradicionales.

¿A qué se debe esta disparidad? Su fama no es apta para todos los públicos. Blue es una estrella del porno, famosa por hazañas como afirmar que ha tenido relaciones sexuales con 1057 hombres en 12 horas. Las imágenes del evento no son eróticas. Son a veces surrealistas y perturbadoras, como contemplar un cuadro de El Bosco. Casi todos los hombres que hacen cola torpemente llevan pasamontañas; uno de ellos ha traído a su madre. Al final, el último caballero da las gracias al cámara y al equipo antes de lanzarse a interpretar “You’ve Got A Friend In Me”, de Toy Story.

Por suerte, el objetivo era llamar la atención, no excitar. El vídeo era para promocionar OnlyFans, una página web británica en la que los clientes pueden pagar directamente a las estrellas porno. Blue dijo que ganaba 600 mil libras al mes publicando vídeos más ortodoxos que las maratonianas sesiones que la hicieron famosa. En cuanto a llamar la atención, funcionó. Cuando algunas personas piensan en Gran Bretaña, piensan en Blue.

¿Y por qué no? Los puntos fuertes de Blue son los puntos fuertes de Gran Bretaña. La obscenidad, la sordidez y el pecado son elementos fijos de la economía británica. Las tabacaleras se encuentran entre las mayores empresas del FTSE 100, junto con las empresas de bebidas alcohólicas. Las empresas británicas de juegos de azar, aunque considerablemente más pequeñas, se encuentran entre las mejor gestionadas del país.

OnlyFans es simplemente otro nombre en la lista. En 2023, la gente gastó un poco menos de 7000 millones de dólares en total en OnlyFans, más o menos lo que pagaron en total las cadenas de televisión para retransmitir la Premier League fuera de Gran Bretaña entre 2022 y 2025. OnlyFans, que se queda con un 20%, obtiene unos beneficios antes de impuestos de casi 700 millones de dólares, lo que supone una importante cantidad de impuestos de sociedades para la Agencia Tributaria británica. Ahora, el propietario de OnlyFans quiere venderla y pide 8000 millones de dólares por la empresa.

Si a veces resulta confuso entender cómo se gana la vida Gran Bretaña, Blue y los de su calaña nos dan la respuesta. En una de sus excentricidades, Blue se presentó en la Universidad de Nottingham Trent ofreciéndose a acostarse con cualquier estudiante. La iniciativa fue patrocinada por Stake.com, una empresa australiana de apuestas, cuyo logotipo también adorna la camiseta del Everton Football Club. ¿Una estrella de OnlyFans, una universidad de bajo coste que depende de los estudiantes extranjeros y una empresa de apuestas? He aquí el próspero sector servicios de Gran Bretaña.

Al fin y al cabo, Londres está repleto de agencias de asesoramiento con empleados elegantes con anillos en el meñique que cuentan cualquier historia a cambio de una cuantiosa suma mensual. Blue simplemente lo hizo por sí misma. Si Gran Bretaña tiene un sector del pecado de talla mundial, su industria de la mentira no se queda atrás. La atención es algo poderoso y Blue sabe cómo conseguirla.

Sin gigantes mediáticos capaces de controlar quién ve qué, la batalla por la atención se convierte en una lucha de todos contra todos. Esto proporciona un vacío para personas como Blue, que están dispuestas a hacer cualquier cosa para conseguirla. Así es como Blue acabó con una cola de hombres encapuchados. Después de que Lily Phillips, otra estrella británica de OnlyFans, mantuviera relaciones sexuales con 101 hombres en una sola sesión, Blue prometió superar la marca de los 1000. El contenido extremo generó una reacción extrema. Hordas de usuarios de las redes sociales se declararon disgustados, pero los suscriptores de la cuenta de OnlyFans de Blue siguieron llegando.

Por supuesto, el sistema se puede manipular. Cualquier estrella de OnlyFans que se precie se apoya en una red de cuentas para difundir contenido en los feeds de la gente. La atención sintética puede convertirse en popularidad orgánica. Cada pieza de contenido en un feed de TikTok lleva las cicatrices de esta lucha constante y oculta por los memes de la producción. Es una lucha que Blue y su equipo han sabido ganar.

Estas estrategias modernas se combinaron con otras más tradicionales. Blue habla en titulares. Alimentó a los periodistas con temas de conversación, ya fuera sobre acostarse con hombres jóvenes (“apenas legales”) o con hombres mayores (“apenas respirando”). Blue fue bien recibida en This Morning, un programa de televisión matutino muy familiar, porque los productores saben que la controversia y los clics están garantizados.

El resultado es que el porno se ha vuelto a integrar en el consumo mediático cotidiano de la gente, igual que en los tiempos en que los tabloides británicos publicaban noticias de Westminster junto a fotos de mujeres desnudas. El discurso ha vuelto a los años 80, cuando The Sun publicaba alegremente titulares escandalosos, como “Freddie Starr se comió mi hámster”, sin molestarse en preguntarse si eran ciertos. ¿Se acostó realmente Blue con 1057 hombres? ¿Se comió Freddie Starr un hámster? ¿Importa?

El medio es el mensaje

Blue está a punto de alcanzar una especie de respetabilidad. Channel 4, un canal de alto nivel, está trabajando en un documental sobre ella. Sin embargo, hay límites. Incluso los inversores más cínicos desconfían de la obscenidad excesiva. OnlyFans expulsó a Blue de la plataforma el 9 de junio. Promocionar una cuenta de OnlyFans con contenido extremo, como acostarse con cientos de hombres de una sola vez, violaba los términos de servicio de la plataforma. Cuando está en juego una venta de 8000 millones de dólares, tener a Blue como una de sus figuras más destacadas no era lo más adecuado.

OnlyFans puede prescindir de Blue, pero Gran Bretaña no tiene esa opción. Los sucesivos gobiernos están obsesionados con el poder blando y cuidan celosamente la reputación del país a medida que su poder real se desvanece. Los anuncios de “Britain is Great” con el oso Paddington y Harry Potter miran desde lo alto a los viajeros en los aeropuertos extranjeros. Es una visión libre de la obscenidad que también ayuda al país a pagar sus facturas. Es poco probable que Blue se una a Paddington y Potter en un futuro próximo. No es necesario. En 2025, si alguien se recuesta y piensa en Inglaterra, es muy posible que piense en la señorita Blue.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.