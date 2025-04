La lucha que se avecina para elegir al próximo Papa

El cardenal polaco Stanislaw Dziwisz celebra una misa en memoria del difunto Papa Francisco en la catedral de Wawel, en Cracovia, Polonia (Jakub Wlodek/ Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

La muerte del papa Francisco sucede en medio de un periodo convulso en los asuntos internacionales, en el que se esperaba que el difunto pontífice desempeñara un papel influyente. Su partida elimina de la escena internacional a un líder con un inmenso poder blando y una visión marcadamente ambigua sobre la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque de ninguna manera los 1.400 millones de católicos romanos bautizados en el mundo siguen al pie de la letra la orientación de su líder espiritual en asuntos temporales, incluso quienes discrepan vehementemente con las opiniones de un papa no pueden ignorarlas.

Francisco apenas pudo haber dado una señal más clara de su desaprobación hacia los planes del presidente para la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. El 19 de enero, los calificó como una “calamidad”. El papa, en cualquier caso, no era un gran admirador de Estados Unidos ni del capitalismo desenfrenado. Como latinoamericano —un argentino— había sido testigo directo de algunos de los aspectos menos loables de la política exterior estadounidense.

Más, tal vez, que cualquiera de sus predecesores, subrayó que la doctrina social católica condena no sólo al marxismo, sino también al liberalismo económico desenfrenado. Sus opiniones se hicieron evidentes dentro de su primer año tras su elección con la publicación de su libro, “Evangelii Gaudium” (“La alegría del evangelio”), en el que arremetió contra “una economía de exclusión y desigualdad”, añadiendo: “Tal economía mata”. Sus ideas sobre el cambio climático estaban en desacuerdo con las de Trump y su movimiento. “Debemos comprometernos con... la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y comunitarios”, dijo el año pasado. La reacción de los estadounidenses conservadores a sus advertencias y exhortaciones osciló entre el desconcierto y la indignación. Es profundamente irónico que la última figura internacional con la que se reunió antes de su muerte fuese J.D. Vance, el vicepresidente.

Donde el difunto pontífice y Trump coincidían era en el tema del aborto y, en un grado más matizado, en la necesidad de poner fin a los conflictos en Ucrania y Gaza. Pero sus áreas de acuerdo parecían improbables para evitar un choque de valores y voluntades. Por el contrario, el 20 de diciembre Trump nombró a Brian Burch, un crítico acérrimo de Francisco, como su enviado ante la Santa Sede. El papa pareció responder con el nombramiento del cardenal Robert McElroy, un defensor declarado de los inmigrantes, como arzobispo de Washington, DC. El escenario estaba listo para un enfrentamiento.

Eso ya no ocurrirá, a menos que, por supuesto, los cardenales encargados de elegir al sucesor de Francisco elijan a un hombre en su misma línea. Para un observador externo, eso podría parecer inevitable. De los 135 cardenales menores de 80 años con derecho a voto en el próximo cónclave, todos salvo 27 fueron elegidos por Francisco. Pero las elecciones papales, que los católicos creen que están guiadas por el Todopoderoso en la forma del Espíritu Santo, suelen producir sorpresas. Francisco fue elegido en 2013 por un electorado compuesto casi en su totalidad por cardenales nombrados por sus dos predecesores conservadores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Existen varias razones por las cuales un papa liberal no es una conclusión inevitable. Una es circunstancial. Francisco fue elegido, según sus propias palabras tras su elección, desde el “fin del mundo” y tenía predilección por designar como cardenales a prelados de partes del mundo mucho más aisladas que su natal Argentina. Entre los que elegirán a su sucesor se encuentra el prefecto apostólico de Ulán Bator, la capital de Mongolia. El resultado es que muchos de los cardenales electores no se conocen entre sí. Por lo tanto, pueden ser más susceptibles a la influencia de un grupo de presión bien organizado. Y no hay en las altas esferas de la Iglesia Católica un grupo de presión mejor organizado que los cardenales estadounidenses conservadores.

Otra razón es que no todos los elegidos por Francisco para el colegio cardenalicio son progresistas. En África, particularmente, los obispos y arzobispos católicos liberales son pocos y distantes entre sí. En muchos casos, el difunto papa no tuvo más opción que nombrar al tradicionalista más competente disponible. Sin embargo, eso quizás explica por qué África estará subrepresentada en el próximo cónclave. La población católica del continente representa cerca de una quinta parte del total mundial. Sin embargo, los africanos emitirán sólo una octava parte de los votos.

Otra consideración es la forma en la que se elige a los papas. Antes de un cónclave, los cardenales celebran varios días de discusiones informales. Una de las razones para esto es que tengan tiempo de conocerse entre ellos y de decidir cuántos de ellos son papables (con posibilidades de ser papa). Eso será particularmente importante en este caso. Pero la otra razón es intentar llegar a un acuerdo sobre el problema principal que enfrenta la iglesia para que pueda usarse como criterio para seleccionar al próximo papa. Se dice frecuentemente en el ámbito del Vaticano que, si los cardenales hubieran coincidido en 2005 en que el mayor desafío del catolicismo era la expansión del islam, probablemente habrían optado por Francis Arinze, un cardenal nigeriano. En cambio, decidieron que era la secularización de Europa, y así le dieron el puesto a un alemán, Joseph Ratzinger, quien se convirtió en Benedicto XVI.

Francisco fue elegido para sacudir la administración del Vaticano y, en particular, para hacerla más receptiva a la iglesia en su conjunto. La intención era fortalecer la autoridad e influencia de las asambleas de obispos que se reúnen en el Vaticano para discutir temas específicos. El pontífice cumplió la primera de esas misiones en 2022 con la publicación de una nueva constitución vaticana, resultado de nueve años de trabajo de un comité de cardenales. Pero la segunda sigue siendo más una aspiración que un logro, en gran parte porque Francisco no estaba dispuesto a ceder cuando las asambleas, o sínodos, llegaban a conclusiones con las que no estaba de acuerdo.

Reforzar los poderes de los sínodos podría considerarse como la cuestión que más necesita ser abordada. Pero hay varias otras posibilidades. Una es la preocupación por la creciente secularización no solo de Europa occidental y Norteamérica, sino también del este de Europa católico y América Latina. Esto se debe, al menos en parte, a otro tema aún urgente: el efecto debilitante de los repetidos escándalos sobre el abuso sexual de jóvenes por parte del clero. Otro es el ascenso de China, a pesar de sus actuales dificultades económicas. Eso podría argumentar en favor de un prelado asiático. Cualquiera que sea el problema elegido, podría incluso darse el caso de que un conservador en particular esté mejor capacitado para abordarlo que cualquiera de los progresistas—por muy papable que sea.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.