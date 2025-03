Los líderes occidentales deben aprovechar el momento para hacer de Europa un lugar seguro

El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reúnen durante un encuentro bilateral en el número 10 de Downing Street el 1 de marzo de 2025 en Londres, Inglaterra (Peter Nicholls/REUTERS)

Desde los primeros meses de la guerra en Ucrania, hace tres largos años, la línea del frente en el campo de batalla apenas se ha movido. Pero en el Despacho Oval el 28 de febrero, mientras Donald Trump y J.D. Vance atacaban a Volodimir Zelensky, las defensas de Ucrania se desmoronaron en unos minutos devastadores.

Ante la mirada del mundo, primero el vicepresidente y luego su jefe atacaron salvajemente a un hombre que ha estado junto a Estados Unidos en la lucha contra un dictador agresivo, unidos por los valores compartidos de la democracia y la libertad. Pero a Trump y a Vance eso no les importaba. El Sr. Zelensky no había mostrado “respeto” a Estados Unidos, dijeron; no estaba “agradecido”. Ninguna de esas acusaciones es cierta, como demuestra el historial de los años de guerra. Pero a Trump y a Vance tampoco les importó.

Fue doloroso ver al Sr. Zelensky intentar persuadir al Sr. Trump de que su acuerdo debería incluir acuerdos de seguridad, y ser testigo de su estúpida e impolítica pérdida de autocontrol. Pero peor fue la demostración vívida y en tiempo real de cómo esta administración ha desechado décadas de liderazgo estadounidense. En esta administración, lo que importa son las nociones transitorias y erróneas del señor Trump sobre lo que le beneficia y su creencia arrogante de que, bajo su mando, su país tiene el poder de asegurarlas, una perspectiva que no es muy diferente de la del enemigo del señor Zelensky, Vladimir Putin.

El desastre del Despacho Oval contiene una advertencia para Estados Unidos, Ucrania y, sobre todo, Europa. En el caso de Estados Unidos, la advertencia debería ser que los planes de poder del señor Trump a menudo perjudican a su país. El presidente y su base ven la pelea del viernes como una señal de que Estados Unidos es fuerte. De hecho, ha rehabilitado y envalentonado a Putin, ha traicionado a Ucrania y ha debilitado la cohesión de la OTAN.

El presidente de Ucrania, Volodmiir Zelensky, y los líderes europeos asisten a una cumbre de «Apoyo a Ucrania» con motivo del tercer aniversario de la invasión rusa, en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2025 (REUTERS)

Sin embargo, salvo un milagro, el legendario negociador no podrá presumir de paz. El presidente argumentó que, para detener los combates, sólo tenía que situarse a medio camino entre Putin y Zelensky. Su idea era que la paz de Estados Unidos con Putin era más importante que cualquier otra cosa. Pero no entiende los reiterados incumplimientos de tratados y acuerdos por parte de Putin, algo que Zelensky intentó señalar el viernes en vano. Y subestima la voluntad de los ucranianos de hacer sacrificios por una causa que es más grande que ellos. En el pasado han sufrido una miseria incalculable bajo el dominio de Moscú. No quieren repetirlo.

La advertencia para los ucranianos debería ser que el mal humor de Trump ha abierto un posible camino hacia una derrota catastrófica. Sin un alto el fuego, Estados Unidos podría retirar la ayuda militar, la inteligencia y las comunicaciones en el campo de batalla. La moral ucraniana podría venirse abajo. Fomentada sin duda por Putin, la política en Kiev podría pudrirse.

El país podría sucumbir a una narrativa de traición que envenenaría las relaciones con los aliados que le quedan en Europa. Sería una tragedia para Ucrania y una amenaza para Europa y Estados Unidos. Cuando los líderes europeos, además del primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, se reúnan con Zelensky en Londres el 2 de marzo, la tentación será dedicar su tiempo a encontrar la manera de reconstruir las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos.

Evidentemente, un mejor entendimiento valdría la pena. Pero después de la disputa del viernes, confiar en el firme apoyo de Trump sería un terrible error. Y eso nos lleva a la tercera advertencia, para Europa. El Sr. Zelensky fue el que recibió un asalto en el Despacho Oval, pero podría haber sido perfectamente el líder de uno de los Estados bálticos, suplicando apoyo mientras los saboteadores rusos paralizaban su país. O la Unión Europea pidiendo el apoyo de Estados Unidos tras la infiltración rusa en un partido político de extrema derecha que gozaba de las simpatías del Sr. Vance. Si se le pide a Trump que apoye a Europa frente a Rusia, su primera pregunta será: ¿qué gano yo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 28 de febrero de 2025. (REUTERS/Brian Snyder)

Ante esa realidad y el nuevo peligro que corre Ucrania, la cumbre de Londres ha adquirido una urgencia y una importancia que nadie podía prever. Los líderes europeos deben aprovechar el momento. Para empezar, los europeos deben dejar claro que Ucrania contará con su apoyo inmediato. Esto significa prometer más dinero y demostrar que realmente llegará comprometiendo los cerca de 300.000 millones de dólares de activos estatales rusos incautados, la mayoría de ellos bajo jurisdicción europea. Hasta ahora ha hablado de ello, pero varios países, entre ellos Francia, han vacilado.

Lo mismo ocurre con sus promesas de aumentar el gasto en defensa. Hará falta al menos una década para que Europa esté preparada para actuar en solitario. Dirigentes como Friedrich Merz, probable próximo Canciller de Alemania, y Sir Keir Starmer, Primer Ministro británico, han jurado que comprenden la magnitud de la tarea.

Sin embargo, sus políticas desmienten sus palabras. Merz ha evitado eliminar un límite constitucional al endeudamiento, lo que somete su promesa de aumentar el gasto en defensa a votaciones anuales. Sir Keir sí ha aumentado el gasto, pero sólo en 0,2 puntos porcentuales del PIB, hasta el 2,5% en abril de 2027. El abismo entre las palabras y los hechos telegrafía debilidad al Kremlin.

En su lugar, la OTAN en su conjunto debe seguir el ejemplo de Polonia, que gasta el 4,7% de su PIB en defensa. La reunión de mañana es el momento en el que deben demostrar que han comprendido la amenaza. Incluso un 3% global marcaría la diferencia. Los líderes europeos deberían sacar provecho de la pelea televisada en el Despacho Oval. Sus votantes acaban de presenciar un episodio extraordinario y censurable de acoso presidencial público. Si alguna vez hubo un momento para que Europa se levantara y se mantuviera unida, es ahora. Si alguna vez hubo dudas, el señor Trump acaba de demostrar a los votantes por qué es urgente actuar.

