Las nuevas dudas sobre la capacidad de China para invadir Taiwán

El general del ejército de Corea del Norte, Kim Su Gil, y el almirante chino Miao Hua pasan revista a la guardia de honor. KCNA vía REUTERS

Desde que tomó el poder en 2012, Xi Jinping ha trabajado para purgar la corrupción de las filas de las fuerzas armadas de China. La capacidad del país para luchar y ganar guerras depende de este esfuerzo, ha dicho. Pero incluso los protegidos de Xi, designados para restablecer el orden, parecen ser parte de la podredumbre. La última señal llegó el 28 de noviembre, cuando el Ministerio de Defensa anunció que el almirante Miao Hua, uno de los oficiales de mayor rango de China, había sido suspendido en espera de una investigación por “graves violaciones de la disciplina”, a menudo un eufemismo para la corrupción. Probablemente le seguirán el ostracismo o la prisión.

La noticia llegó justo después de los informes de que el almirante Dong Jun, el ministro de Defensa (un puesto más subalterno en China), también estaba bajo investigación. El Ministerio negó la afirmación como “pura invención” y más tarde señaló que el almirante Dong se había reunido con funcionarios extranjeros en Shanghai el 5 de diciembre. Los rumores sugieren que otros oficiales superiores están bajo escrutinio. Las cifras de la industria de defensa también parecen haber desaparecido.

La agitación en el alto mando chino refuerza la creencia entre varios altos funcionarios estadounidenses de que China no estará lista para invadir Taiwán en esta década, como algunos habían temido. Eso no quiere decir que China dejará de usar la fuerza militar para coaccionar e intimidar a sus vecinos. El 29 de noviembre envió por primera vez un bombardero H-6N con capacidad nuclear en una patrulla conjunta con aviones rusos sobre el Mar de Japón. Más adelante esta semana puede lanzar otro gran ejercicio militar alrededor de Taiwán, en una muestra de descontento por la decisión de Estados Unidos de permitir que el presidente de la isla autónoma, Lai Ching-te, haga escala en Hawai y Guam durante una gira por el Pacífico.

Xi ha recurrido durante mucho tiempo a purgas para consolidar su control sobre el Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras palancas del poder, prometiendo perseguir a todos los rangos, “tigres y moscas” por igual. El almirante Miao es un tigre, uno de los seis miembros de la Comisión Militar Central (CMC), el órgano militar supremo de China, encabezado por el propio Xi.

Puede que el almirante no sea una bestia tan grande como los generales Xu Caihou y Guo Boxiong, ambos ex vicepresidentes de la CMC, que fueron arrestados por soborno en 2014 y 2015. El primero murió de cáncer; el segundo fue condenado a cadena perpetua. Pero la presunta irregularidad del almirante Miao puede ser más sentida por Xi.

El almirante ascendió de rango en la provincia de Fujian, donde también sirvió Xi. Bajo el liderazgo de Xi, su ascenso incluyó un paso inusual desde el ejército para servir como comisario político de la marina en 2014, un ascenso a almirante en 2015 y un ascenso a la CMC en 2017, haciéndose cargo del Departamento de Trabajo Político. Este es el brazo de aplicación ideológica del Partido Comunista. Supervisa al personal militar, las promociones y los comisarios políticos que siguen a los comandantes operativos en la mayoría de las unidades, garantizando el “liderazgo absoluto” del partido sobre las fuerzas armadas.

Los asociados con el almirante Miao serán, inevitablemente, objeto de escrutinio. Eso puede explicar los rumores que rodean al almirante Dong. Si lo destituyen, se convertiría en el tercer ministro de Defensa sucesivo (y otro designado por Xi) en caer en desgracia. La purga de los favoritos de Xi puede sugerir que no es muy bueno eligiendo oficiales (aunque es capaz de admitir errores). O puede ser una señal de que la corrupción es tan endémica que ningún oficial superior está libre de tacha.

La causa de la caída del almirante Miao puede que nunca se revele. Los observadores del EPL proponen diferentes interpretaciones. Una de ellas, limitada, ofrecida por Lonnie Henley, del Instituto de Investigación de Política Exterior de Estados Unidos, es que, dada su posición, el almirante Miao puede haber sido atrapado en un esquema de “pago por juego”, en el que los oficiales sobornan a sus superiores para obtener un ascenso. Una tesis más amplia, planteada por Andrew Erickson y Christopher Sharman, de la Escuela de Guerra Naval de Estados Unidos, es que la campaña anticorrupción se ha trasladado de la fuerza de cohetes del EPL a la marina. De ser así, dos de los componentes más importantes de la modernización del EPL se han visto envueltos en un escándalo, tras la purga del año pasado de varios comandantes de la fuerza de cohetes.

La corrupción, dice Erickson, “no es un problema, es una característica duradera de un sistema en el que el Partido Comunista está inherentemente por encima de la ley”. La expansión del EPL ha creado muchas oportunidades para aceptar sobornos. En el pasado, Xi ha culpado de sus fallos al pensamiento occidentalizado y a la falta de experiencia en combate, pero puede que no haya apreciado hasta qué punto se había extendido la podredumbre.

Henley admite que es difícil evaluar si la deshonestidad simplemente aumenta el coste de funcionamiento del EPL o causa un daño más duradero al cargarlo con oficiales poco cualificados y un equipo de mala calidad. Bloomberg, una agencia de noticias, informó en enero sobre las evaluaciones de inteligencia estadounidenses sobre misiles chinos que se llenaban de agua y silos equipados con puertas que no se abrían correctamente. En septiembre, imágenes satelitales sugirieron que un nuevo submarino se había hundido mientras estaba en construcción.

China aspira a convertirse en una potencia militar de “clase mundial” para 2049, pero Xi ha ordenado al EPL que esté listo para invadir Taiwán en 2027, según la CIA. Los funcionarios militares estadounidenses llevan mucho tiempo preocupados por una “ventana de vulnerabilidad” en la segunda mitad de esta década, antes de que los nuevos bombarderos, submarinos y otras armas estadounidenses entren en servicio en cantidades sustanciales en la década de 2030.

Sin embargo, en las últimas semanas, altos funcionarios militares y gubernamentales estadounidenses, hablando en foros no oficiales, han sonado optimistas. Sugieren que la disrupción en los rangos superiores del EPL es evidencia de que Xi aún no tiene confianza en su capacidad para tomar Taiwán rápidamente y a un costo aceptable. Otros factores recientes también pueden darle que pensar. Entre ellos están el fracaso de Rusia para invadir rápidamente Ucrania, el cambio de Taiwán a una política militar asimétrica más defensiva y la profundización de las alianzas militares de Estados Unidos en Asia. Sobre todo, los problemas económicos y el descontento social de China significan que Xi está volviéndose hacia adentro y quiere estabilidad en el exterior.

“El período de mayor peligro probablemente se haya postergado durante varios años, ya que Xi Jinping debe abordar la cuestión de la lealtad en su ejército y los problemas de corrupción”, dice Bonnie Glaser, del German Marshall Fund, un grupo de expertos en Washington.

Estas opiniones no son compartidas por todos, ni dentro ni fuera del gobierno, sobre todo porque el regreso de Donald Trump al poder genera incertidumbre sobre las alianzas de Estados Unidos. Erickson señala que los escándalos de corrupción del pasado no han detenido el incesante crecimiento militar de China. “Las investigaciones de corrupción politizadas afectan e imponen costos al ejército chino en la medida en que ocasionalmente salen a la luz algunos trapos sucios, pero son fundamentalmente un obstáculo, no un obstáculo”, dice. “Xi tiene el pie firmemente en el acelerador y el tanque de gasolina lleno”.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.