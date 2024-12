El gobierno francés se enfrenta a la inminente pérdida de un voto de confianza

El primer ministro francés, Michel Barnier (REUTERS/Stephane Mahe)

Menos de tres meses después de su nombramiento, el gobierno minoritario de Michel Barnier parece estar de camino a su fin. El 2 de diciembre, el primer ministro francés utilizó una disposición de emergencia de la constitución, conocida como 49.3, para obligar al parlamento a aprobar la parte de su presupuesto destinada a la seguridad social sin votación. Esto llevó a la alianza de izquierdas a presentar una moción de censura, que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional ( RN ), dijo inmediatamente que apoyaría. Se espera que esa votación tenga lugar el 4 de diciembre. Juntas, una alianza impía de la izquierda y la extrema derecha tienen los números parlamentarios necesarios para derribar al gobierno.

Hasta el último momento, el conservador Barnier, que logró con éxito el acuerdo de la Unión Europea sobre el Brexit, intentó encontrar los compromisos necesarios para sacar adelante esta parte del presupuesto. Forma parte de un paquete más amplio de 60.000 millones de euros (63.000 millones de dólares) de aumentos de impuestos y recortes de gastos, diseñado para reducir el déficit del 6,1% del PIB en 2024 al 5% el año próximo.

El primer ministro cedió terreno a algunas demandas hechas por el RN de Le Pen , en particular cancelando los aumentos de impuestos a las facturas de electricidad y los recortes a los reembolsos médicos. Pero se resistió a su última solicitud, de anular un retraso planeado en el aumento de las pensiones estatales en línea con la inflación. Para el RN , que con sus amigos tiene 140 escaños en la cámara baja de 577 bancas y está disfrutando de su momento como fuerza parlamentaria fundamental, las concesiones de Barnier no fueron suficientes. “Los franceses ya han tenido suficiente”, declaró Le Pen.

Francia se prepara ahora para una situación que la mayoría de sus políticos nunca han vivido. La última vez que la Asamblea Nacional derribó un gobierno fue en 1962.

“Los franceses no nos perdonarán si ponemos los intereses individuales por delante de los de la nación”, suplicó Barnier a los diputados en la cámara. Sin embargo, es probable que sus palabras caigan en saco roto. Tras haber intentado hasta ahora demostrar que el RN no es un partido de protesta sino un gobierno en espera, Le Pen se encuentra bajo una nueva presión de sus votantes y de los tribunales. En un fallo que se dictará el próximo mes de marzo en un caso relacionado con el uso indebido de fondos del Parlamento Europeo, podría ser declarada inelegible para presentarse a un cargo público durante cinco años. “No quiere ser la arquitecta del caos”, dice un diputado del RN, “pero nuestra base no entenderá si es ella quien salva el pellejo de Barnier”.

Si, como parece probable ahora, el gobierno cae esta semana, Barnier y sus ministros podrían quedarse en el cargo en calidad de interinos, pero con él caería todo el presupuesto. Para que el Estado siga funcionando, podría utilizar disposiciones especiales para prolongar hasta 2025 las medidas del presupuesto de 2024, sin ajustes por inflación. La tarea de tratar de aprobar un nuevo presupuesto en 2025 pasaría entonces a un nuevo gobierno. La incertidumbre sobre la capacidad de Francia para poner en orden sus finanzas públicas está inquietando a los mercados. El 2 de diciembre, el diferencial de los bonos soberanos franceses a diez años respecto del bono de referencia alemán a diez años se amplió ligeramente hasta 0,88 puntos porcentuales, cerca de su nivel más alto desde 2012.

En cuanto al presidente Emmanuel Macron, si pierde a su tercer primer ministro en un año, volverá a estar donde estaba en julio, después de convocar precipitadamente y perder elecciones legislativas anticipadas: en busca de alguien que pueda gobernar con un parlamento estancado. No puede convocar nuevas elecciones parlamentarias hasta julio del año próximo.

El presidente podría volver a nombrar a Barnier, aunque en ese caso sin duda pronto se produciría un nuevo voto de confianza. O podría buscar en cambio una figura de centroizquierda que pudiera contar con un apoyo más amplio. La alianza de izquierda, que abarca desde la extrema izquierda trotskista hasta la izquierda socialdemócrata moderada, es el bloque más grande en el parlamento, aunque también está muy lejos de la mayoría. Algunas figuras del bando macronista piensan que un socialista moderado podría asegurarse el respaldo del centro y el centroderecha. De cualquier manera, las opciones no lucen bien, y Francia se prepara para otro período de inestabilidad política en el peor momento posible.

