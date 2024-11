Qué sucede en los días posteriores a las elecciones en Estados Unidos

Una persona muestra una calcomanía de "Yo voté" después de emitir su voto en la biblioteca de Palmetto Bay en la votación anticipada para las elecciones presidenciales estadounidenses en Miami, Florida (EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich)

“No hay vuelta atrás en las elecciones”, dice Al Schmidt. “Todo tiene que hacerse de la manera correcta”. Su discurso es en parte un evangelio, en parte una advertencia, en parte una charla motivadora. Como secretario de Estado de Pensilvania, Schmidt supervisa las elecciones en el campo de batalla más disputado de Estados Unidos. El candidato que gane en su estado, Kamala Harris o Donald Trump, probablemente se llevará la Casa Blanca.

Cuando Schmidt alude a “todo” lo que hay que hacer en estas elecciones, se refiere a algo más que a votar. En Pensilvania y en todo el país, el recuento de votos es un proceso descentralizado y prolongado. Puede que pasen días hasta conocer el resultado después del día de las elecciones, el 5 de noviembre (en 2020, pasaron casi cuatro días hasta que las principales organizaciones de noticias declararon ganador a Joe Biden). Cuanto más estrecho sea el margen, más tiempo se necesitará para el recuento y el reconteo. Incluso entonces, el resultado no será oficial hasta que el Congreso lo certifique el 6 de enero de 2025. En el medio hay una serie de pasos procesales realizados por miles de funcionarios locales y estatales.

Pocos estadounidenses pensaron mucho en la mecánica de sus elecciones hasta que Trump y sus abogados buscaron furiosamente revocar su derrota ante Biden. Intentaron subvertir en cada oportunidad lo que durante mucho tiempo se había considerado un proceso pro forma. Los aliados de Trump alegaron fraude electoral en demandas absurdas, presionaron sin éxito a funcionarios locales y estatales para que alteraran los recuentos e intentaron, sin éxito, persuadir a Mike Pence, entonces vicepresidente de Trump, para que impidiera al Congreso confirmar el resultado. Ese día, los partidarios de Trump saquearon el Capitolio.

Si la elección de este año es tan reñida como sugieren las encuestas, se esperan otras semanas tensas entre el 5 de noviembre y el 6 de enero. Trump probablemente declarará la victoria antes de que las cadenas de noticias hayan declarado el resultado, lo que avivará la acritud y la desinformación. El hecho de que Harris probablemente obtenga mejores resultados entre los votantes que envían sus votos por correo significa que su suerte probablemente mejorará a medida que avance el recuento, ya que el recuento de votos por correo suele ser más lento. Esto ocurrió en 2020 en Pensilvania, donde la ventaja inicial de Trump se convirtió en una derrota por poco más de 80.000 votos, lo que alimentó las teorías conspirativas sobre el robo de elecciones. Schmidt, entonces comisionado local en Filadelfia, fue blanco de Trump en Twitter por negarse a investigar una “montaña de corrupción”. A esto le siguieron amenazas de los partidarios de MAGA.

En 2020, los medios de comunicación tardaron cuatro días en anunciar el resultado del estado, que entregó suficientes votos del colegio electoral para asegurar la victoria de Biden. La demora se debió en parte al hecho de que Pensilvania impide a los funcionarios preprocesar los votos por correo antes del día de las elecciones. No pueden sacar las papeletas de sus sobres, verificar las firmas y preparar las papeletas para el recuento a máquina (Wisconsin es el único otro estado clave que restringe de manera similar el preprocesamiento). En 2020, en medio de la pandemia, el 39% de las papeletas se emitieron por correo en Pensilvania. Esta proporción puede no ser tan alta esta vez.

En Pensilvania, el recuento (o “escrutinio”) de las papeletas por correo comienza a las 7 a. m. del día de las elecciones. La mayoría de los condados del estado, debido a que reciben fondos estatales, están obligados a continuar hasta que el trabajo esté terminado, sin pausa. Para ser contados, los votos por correo deben recibirse antes del cierre de las urnas, a las 8 p. m. del día de las elecciones.

Los estados redactan leyes y establecen parámetros para la administración electoral, pero los condados se encargan de la mayor parte del trabajo. Son como feudos, dice John Jones, ex juez federal de Pensilvania; Estados Unidos tiene más de 3.000 de ellos. Los comisionados de los condados seleccionan los lugares de votación, reclutan personal y supervisan el escrutinio. Luego informan sus recuentos a los funcionarios estatales, quienes los suman todos y certifican el resultado estatal. Certificar significa dar fe de la precisión y la integridad de un recuento; hasta entonces, los resultados no son oficiales.

Los aliados de Trump que afirman sin pruebas que las elecciones de 2020 fueron amañadas han sido excluidos de los puestos estatales más importantes en Arizona, Pensilvania e incluso en los estados clave gobernados por republicanos. Como resultado, es poco probable que los funcionarios estatales bloqueen la certificación si Trump pierde. Pero algunos funcionarios a nivel de condado podrían retener la certificación y, por lo tanto, obstaculizar el resto del proceso. Su trabajo es “ministerial”, no discrecional, han dictaminado los tribunales. No tienen autoridad para investigar fraudes o errores; según la ley de Pensilvania, eso es para los fiscales y los tribunales. En octubre, un juez estatal de Georgia dictaminó que las juntas electorales de los condados no podían “jugar a ser investigadores, fiscales, jurados y jueces” si sospechaban que había fraude, y que debían certificar una vez que el recuento hubiera terminado.

Aun así, si Trump pierde, algunos comisionados de los condados probablemente alegarán irregularidades y se negarán a certificar, lo que provocará enfrentamientos con los funcionarios estatales. Ya decenas de ellos han intentado esto en las elecciones celebradas en los últimos cuatro años en todos los estados clave, excepto Wisconsin. Cuando dos funcionarios republicanos del condado de Wayne, Michigan, se negaron a certificar el escrutinio de 2020 allí, Trump tuiteó: “Tener coraje es algo hermoso”. En 2022, un comisionado republicano del condado de Otero, Nuevo México, dijo que su negativa a certificar una elección primaria se basaba en “intuiciones”, no en “pruebas”. Estos casos se resolvieron cuando los funcionarios estatales o los candidatos consiguieron o amenazaron con solicitar un “mandato de mandamus”, una orden judicial que obliga a los comisionados a certificar. En Arizona, dos infractores fueron acusados. Sin embargo, incluso los esfuerzos infructuosos pueden significar largas demoras. En Pensilvania, durante las primarias de 2022, tres juntas de condado de mayoría republicana se negaron a certificar los resultados porque decidieron que no era necesario contar los votos postales con fecha incorrecta, en contra de las directrices estatales. Los tribunales ordenaron a las juntas que incluyeran esas papeletas y finalmente cumplieron, más de tres meses después de las primarias (desde entonces, la Corte Suprema de Pensilvania ha dictaminado que no se deben contar las papeletas postales con fecha incorrecta). Un retraso similar este año entraría en conflicto con el plazo para la certificación de los votos estatales prescrito por la ley federal.

Esa ley exige que los gobernadores (en el caso de Pensilvania, Josh Shapiro, demócrata) presenten los resultados estatales antes del 11 de diciembre. Estos se conocen como “certificados de verificación”. Para cumplir con esa fecha, los estados imponen plazos anteriores a los condados: en Pensilvania, es el 25 de noviembre. Algunos condados de Pensilvania podrían perder el plazo si retrasan el recuento, estima Jones, quien predice que Schmidt podría solicitar órdenes de mandamus en tales casos. (En Pensilvania, los recuentos se activan automáticamente en cualquier contienda donde el margen de victoria sea de medio punto porcentual o menos. Los votantes o candidatos pueden pedir a los tribunales un recuento si el margen es mayor, pero normalmente deben presentar pruebas de fraude o error.)

Los abogados y los tribunales, por su parte, están preparados para actuar con rapidez. Según las normas dictadas por el tribunal más alto de Pensilvania, el plazo para apelar contra una decisión judicial se ha reducido. Lo que normalmente llevaría dos o tres meses ocurrirá en varios días, dice Ben Geffen del Public Interest Law Center en Filadelfia. En cuanto a las denuncias de fraude electoral, los tribunales han tenido poca paciencia con las engañosas.

Los certificados de verificación identifican a los electores de un estado. Se trata de representantes del partido del candidato ganador en cada estado, por quien se comprometen a votar en el colegio electoral. Los electores se reunirán en las capitales de sus estados el 17 de diciembre para cumplir con esta función ceremonial. El 6 de enero, el Congreso contará los votos de los electores y ratificará al ganador. Después de las elecciones de 2020, los legisladores republicanos objetaron los votos de Arizona y Pensilvania; ocho senadores y 139 congresistas votaron a favor de una o ambas objeciones. Esto será más difícil esta vez: una ley federal aprobada en 2022 elevó el umbral para presentar una objeción de un miembro de cada cámara a una quinta parte de los miembros de cada una. Para mantener una objeción se necesita una mayoría en cada una.

El hecho de que todo el proceso parezca tan complejo es producto del federalismo y de un sistema de colegio electoral arcaico. El hecho de que se enfrente a tanta tensión es resultado de los ataques de Trump. A diferencia de hace cuatro años, ahora todo el mundo está atento a las vulnerabilidades. “No nos van a pillar con los pantalones bajados”, afirma Geffen. La mayor preocupación, añade, es la desinformación y la desconfianza que ésta siembra. Ese problema no lo pueden resolver los tribunales.

Recuento: por días

Todas las horas están mostrada en horario estándar del este (GMT–5)

Martes 5 de noviembre

Día de las elecciones

07:00

Abren las urnas en Pensilvania. Comienza el recuento de votos por correo

20:00

Cierran las urnas en Pensilvania. Fecha límite para que los funcionarios encargados del recuento reciban los votos por correo

20:00

Las juntas electorales locales comienzan a publicar los resultados no oficiales en los 67 condados de Pensilvania. En 2020, la votación reñida significó que pasaron cuatro días antes de que las principales organizaciones de noticias declararan que Joe Biden había ganado el estado

Viernes 8 de noviembre

En Pensilvania, comienza el recuento oficial de las elecciones. Los condados “concilian” sus votos para verificar que la cantidad de personas registradas como votantes en cada distrito coincida con la cantidad de votos contados. Los funcionarios también verifican la elegibilidad de los votos provisionales

Martes 12 de noviembre

Deben presentarse los resultados no oficiales de los condados al secretario de estado de Pensilvania. Las peticiones de recuento deben presentarse dentro de los próximos cinco días. Si no se necesitan revisiones, los condados deben certificar

Jueves 14 de noviembre

El secretario de estado de Pensilvania ordena un recuento automático para cualquier elección estatal dentro de un margen de medio punto porcentual

Miércoles 20 de noviembre

Los recuentos en Pensilvania deben comenzar a más tardar en esta fecha

Lunes 25 de noviembre

Fecha límite para que los condados de Pensilvania certifiquen al secretario de estado, quien luego comienza con la certificación a nivel estatal

Miércoles 11 de diciembre

Fecha límite para que los gobernadores (o, en el Distrito de Columbia, el alcalde) envíen un certificado de verificación, nombrando a los electores de su estado, a los Archivos Nacionales

Martes 17 de diciembre

Los electores se reúnen en las capitales de sus estados para emitir sus votos

Miércoles 25 de diciembre

Fecha límite para que los votos del colegio electoral se envíen a los Archivos Nacionales y al presidente del Senado (es decir, Kamala Harris en su calidad de vicepresidenta)

Lunes 6 de enero de 2025

El Congreso se reúne para contar los votos del colegio electoral y confirmar al ganador. Kamala Harris preside

Lunes 20 de enero de 2025

12:00

El nuevo presidente toma posesión

Fuentes: Brennan CentreKeepOurRepublic.orgState of Pennsylvania

