La grosero error de Emmanuel Macron sobre Taiwán

El 8 de abril, buques de guerra chinos volvieron a rodear Taiwán y aviones de combate simularon ataques contra la isla. Asia corre el riesgo de un conflicto armado que podría atraer a Estados Unidos y sumir a la región en una confrontación con ramificaciones aún mayores que la que asola Europa. Es un momento de gran tensión entre superpotencias, en el que las palabras diplomáticas pronunciadas por los aliados transatlánticos deben sopesarse con sumo cuidado.

Sin embargo, fue uno de los líderes europeos más experimentados, Emmanuel Macron, quien optó por marcar su partida de la gira que hizo en China, justo cuando comenzaba este simulacro militar, declarando que no era asunto del continente “verse envuelto en crisis que no son nuestras”. En nombre de la “autonomía estratégica”, dijo, Europa no debe ser “seguidora” de Estados Unidos en una crisis como la de Taiwán.

Los comentarios de Macron, hechos a un pequeño número de periodistas, fueron peor que inútiles: fueron diplomáticamente peligrosos y conceptualmente erróneos. Aunque luego los corrigió en Europa, el daño ya estaba hecho a su credibilidad y a la unidad de Occidente.

El presidente francés no se equivocó al visitar Beijing. También es razonable que Europa dirija su propia política hacia China, por muy difícil que sea ponerse de acuerdo en un mensaje. Tras haber alertado a sus colegas europeos en 2019 sobre la amenaza estratégica, Macron es plenamente consciente del peligro que supone una China autoritaria. Sin embargo, cayó de cabeza en dos trampas, presumiblemente para deleite del presidente de China, Xi Jinping.

El primer error de Macron fue fomentar la ambición china de dividir a los europeos y separar a Europa de Estados Unidos. La coreografía del viaje contribuyó a ambas cosas. Esperaba mostrar la unidad europea, insistiendo ante los chinos en que le acompañara Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea. Pero esa idea se vino abajo bajo el peso del protocolo chino y el deseo de Macron de pasar horas hablando con Xi. La Sra. von der Leyen, que llegó tras pronunciar un discurso de línea dura, disfrutó de más o menos una hora en su compañía.

Los comentarios de Macron reflejaron un preocupante fracaso a la hora de medir su impacto más amplio. En un momento en el que las potencias democráticas liberales necesitan una demostración de fuerza coordinada, remató su visita a un gobernante autoritario subrayando que en este tipo de crisis Europa no debe dejarse dictar por Washington.

El segundo error fue socavar el apoyo aliado a Taiwán. La diplomacia por sí sola no reducirá el riesgo de guerra. Occidente también necesita reforzar la disuasión, sin provocar el mismo conflicto que pretende evitar. Francia, con bases en el Indo-Pacífico, contribuye militarmente a estos esfuerzos más que cualquier otra potencia de la Unión Europea. Este fin de semana, en medio de los ejercicios de China, navegó con una fragata por el estrecho de Taiwán. Esto es digno de elogio. Pero lo que podría haber sido una muestra de unidad y determinación aliadas se vio socavado por la sugerencia de Macron de que Taiwán no es problema de Europa.

Lo que le ocurra a Taiwán le importa a Europa. Si algunos europeos no quieren luchar en una guerra, o son reacios a imponer sanciones en caso de que China invada, eso es para conversaciones a puerta cerrada entre aliados, no para reflexiones públicas. Además, al hacer hincapié en la autonomía de Europa con respecto a Estados Unidos, Macron ha puesto las cosas más difíciles a los estadounidenses que defienden el apoyo de su país a Ucrania frente a las críticas internas que desean que el dinero se gaste en otra parte.

En Taiwán está en juego el futuro equilibrio de poder mundial, así como la protección de las libertades democráticas y las tecnologías avanzadas fundamentales para el comercio mundial. Estos intereses son compartidos tanto por estadounidenses como por europeos. Macron parece creer que puede defenderlos con éxito trabajando de forma independiente. Es una ilusión. Juntos, Estados Unidos y Europa pueden o no prevalecer. Separados, marcarán el comienzo de un siglo chino.

