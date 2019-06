En cuanto a los conflictos más comunes desde su experiencia por parte de las personas que alquilan, ya sea con el consorcio, con las amenities, entre otras: "Los más comunes son los ruidos, olores , no se respetan las normas internas del edificio o se desconocen en muchos casos. La tardanza en las reparaciones debido a que los inquilinos y también algunos propietarios no permiten el ingreso a la unidad. La respuesta lenta de algunas administraciones y el no consenso de los copropietarios de pagar una cuota extraordinaria para reparar problemas del edificio. Ejemplo humedades, pérdidas, mejora de las partes comunes", concluyó Grecco.