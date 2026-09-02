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Elementa le compró a Molinos los activos industriales de Santa Clara e invertirá USD 100 millones

La operación en Rosario incluye acopio, molienda y refinación de oleaginosas, con toma de control en noviembre y un plan para llevar la capacidad anual de procesamiento a 465.000 toneladas

Entrada a una planta industrial con un cartel de Molinos, un mástil con la bandera argentina, edificios de ladrillo y silos al fondo
La operación abarca el acopio de cereales y las plantas vinculadas a la molienda y refinación de oleaginosas
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Grupo Elementa le compró a Molinos Río de la Plata los activos industriales del complejo Santa Clara en Rosario y prevé invertir USD 100 millones para reactivar la planta, ampliar la molienda y cuadriplicar su capacidad industrial en uno de los principales polos agroindustriales de Argentina.

La operación abarca el acopio de cereales y las plantas vinculadas a la molienda y refinación de oleaginosas. La compañía tomará el control de las instalaciones durante noviembre y proyecta elevar la capacidad de molienda a 465.000 toneladas anuales y la de refinación de aceites a 170.000 toneladas por año.

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Durante las obras, detalló el comprador, el plan de inversión generará más de 120 empleos directos e indirectos, con la participación de entre seis y siete empresas contratistas de la región. Una vez que la planta entre en funcionamiento, sostendrá entre 60 y 65 puestos de trabajo directos y calificados.

Tanques de almacenamiento industrial, edificios y un cartel de seguridad con pictogramas bajo un cielo despejado
Molinos Río de la Plata continuará como propietario y operador de la planta de envasado de Santa Clara

La empresa indicó que no habrá reducción de personal. El equipo que hoy opera la planta continuará bajo el mismo convenio de la actividad aceitera, mientras seguirá el empleo indirecto vinculado con proveedores locales.

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La compra incluye molienda, refinación y acopio

El acuerdo también establece una relación estratégica de largo plazo entre ambas compañías. Ese esquema incluye servicios de molienda de girasol, abastecimiento de aceite crudo de girasol y refinación de aceites de girasol y soja, entre otras prestaciones.

En paralelo, Molinos Río de la Plata continuará como propietario y operador de la planta de envasado de Santa Clara. La transacción, por lo tanto, no abarca toda la operación del complejo, sino los activos ligados al acopio, la molienda y la refinación.

Gastón Saint Paul, chief commercial officer de Grupo Elementa, definió el objetivo de la compra en estos términos: “Santa Clara tiene un enorme potencial productivo y queremos iniciar una nueva etapa para la planta, basada en inversión, desarrollo y crecimiento. Nuestro objetivo es recuperar capacidad industrial, potenciar la operación y generar nuevas oportunidades a partir de la experiencia de los equipos que hoy forman parte de ella. Esta adquisición refleja nuestra convicción de seguir invirtiendo y agregando valor en Argentina”.

El proyecto apunta a reactivar la planta y reforzar el polo agroindustrial de Rosario

Según informó la compañía en el texto difundido sobre la operación, la inversión estará destinada a la puesta en valor de las instalaciones y a la reactivación de la planta de molienda. La reconversión también incorporará tecnología y se realizará bajo estándares internacionales de sustentabilidad.

La empresa sostuvo que la recuperación de esas capacidades industriales tendrá impacto en las comunidades vinculadas a la cadena agroindustrial. También señaló que el proyecto busca dinamizar la actividad económica de Rosario y de la provincia de Santa Fe.

Con la incorporación de Santa Clara, Elementa ampliará su presencia industrial en Argentina. La empresa afirmó que esta adquisición le permitirá cuadriplicar su capacidad industrial.

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