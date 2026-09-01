Gabriela Renaudo asumió como nueva presidenta de AmCham Argentina

Gabriela Renaudo

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Gabriela Renaudo asumió la presidencia de AmCham Argentina tras la renovación de autoridades del Directorio, informó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país.

La ejecutiva, Group Country Manager de Cono Sur de Visa, sucede a Mariana Schoua.

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Según la entidad, la nueva conformación del Directorio y del Comité Ejecutivo ratifica una agenda centrada en competitividad, inversión, desarrollo sostenible y generación de oportunidades en todo el país, con un perfil de representación “amplia y federal” del sector privado. AmCham señaló que cuenta con más de 100 años de trayectoria en Argentina y una comunidad integrada por más de 700 empresas.

Al asumir, Renaudo afirmó: “Es un honor asumir la presidencia de AmCham Argentina y representar a la comunidad de negocios más importante del país, que tiene un compromiso profundo con el desarrollo federal. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que el crecimiento sostenible requiere instituciones sólidas, diálogo y una mirada de largo plazo. Desde la Cámara seguiremos trabajando para fortalecer la competitividad, promover la inversión y contribuir a una Argentina con mayores oportunidades, integrando las distintas realidades y potencialidades de nuestro país”.

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Schoua, que encabezó la institución desde junio de 2025 y fue la primera mujer en ocupar la presidencia desde la fundación de AmCham, sostuvo al cerrar su mandato: “Cierro esta etapa profundamente agradecida y orgullosa. Vi crecer a esta institución, ampliar su influencia y consolidarse como uno de los espacios más relevantes de diálogo entre el sector privado, el sector público y la sociedad argentina”.

También agregó: “Las instituciones fuertes son aquellas que trascienden a las personas que circunstancialmente tenemos la responsabilidad de liderarlas”.

Así, el nuevo Comité Ejecutivo de AmCham quedó integrado por:

Gabriela Renaudo , Visa - Presidenta

Martín Genesio , AES Argentina - Vicepresidente I

Luis Enrique Guastini , ManpowerGroup Argentina - Vicepresidente II

Facundo Gómez Minujín , JP Morgan - Secretario

Juan Farinati , Bayer - Tesorero

Sebastián Wodka , SC Johnson - Prosecretario

Lorena Zicker , Amazon Web Services - Protesorera

Milagros Argüello , Boston Scientific - Vocal

Fernando García Cozzi , Cargill - Vocal

María Eugenia Tibessio , DuPont - Vocal

Guillermo Malm Green, Bons & Salas - Vocal