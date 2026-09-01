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Gabriela Renaudo asumió como nueva presidenta de AmCham Argentina

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país informó la renovación del Directorio, tras la que la directiva de Visa reemplaza a Mariana Schoua

Día de la Mujer 2025 Gabriela Renaudo
Gabriela Renaudo
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Gabriela Renaudo asumió la presidencia de AmCham Argentina tras la renovación de autoridades del Directorio, informó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país.

La ejecutiva, Group Country Manager de Cono Sur de Visa, sucede a Mariana Schoua.

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Según la entidad, la nueva conformación del Directorio y del Comité Ejecutivo ratifica una agenda centrada en competitividad, inversión, desarrollo sostenible y generación de oportunidades en todo el país, con un perfil de representación “amplia y federal” del sector privado. AmCham señaló que cuenta con más de 100 años de trayectoria en Argentina y una comunidad integrada por más de 700 empresas.

Al asumir, Renaudo afirmó: “Es un honor asumir la presidencia de AmCham Argentina y representar a la comunidad de negocios más importante del país, que tiene un compromiso profundo con el desarrollo federal. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que el crecimiento sostenible requiere instituciones sólidas, diálogo y una mirada de largo plazo. Desde la Cámara seguiremos trabajando para fortalecer la competitividad, promover la inversión y contribuir a una Argentina con mayores oportunidades, integrando las distintas realidades y potencialidades de nuestro país”.

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Schoua, que encabezó la institución desde junio de 2025 y fue la primera mujer en ocupar la presidencia desde la fundación de AmCham, sostuvo al cerrar su mandato: “Cierro esta etapa profundamente agradecida y orgullosa. Vi crecer a esta institución, ampliar su influencia y consolidarse como uno de los espacios más relevantes de diálogo entre el sector privado, el sector público y la sociedad argentina”.

También agregó: “Las instituciones fuertes son aquellas que trascienden a las personas que circunstancialmente tenemos la responsabilidad de liderarlas”.

Así, el nuevo Comité Ejecutivo de AmCham quedó integrado por:

  • Gabriela Renaudo, Visa - Presidenta
  • Martín Genesio, AES Argentina - Vicepresidente I
  • Luis Enrique Guastini, ManpowerGroup Argentina - Vicepresidente II
  • Facundo Gómez Minujín, JP Morgan - Secretario
  • Juan Farinati, Bayer - Tesorero
  • Sebastián Wodka, SC Johnson - Prosecretario
  • Lorena Zicker, Amazon Web Services - Protesorera
  • Milagros Argüello, Boston Scientific - Vocal
  • Fernando García Cozzi, Cargill - Vocal
  • María Eugenia Tibessio, DuPont - Vocal
  • Guillermo Malm Green, Bons & Salas - Vocal

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