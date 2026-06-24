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Banco Macro recibió USD 200 millones del BID para impulsar el crédito productivo pyme

Nueva financiación internacional amplía la oferta de préstamos para pequeñas y medianas empresas argentinas y refuerza el acceso a capital en regiones con menos cobertura bancaria tradicional

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Tres hombres en traje sentados en una mesa blanca, dos de ellos firmando documentos. Detrás, un cartel de BID Invest y una pantalla con publicidad de Banco Macro
De izquierda a derecha: Jorge Scarinci, Gerente de Finanzas de Banco Macro, Santiago Portais, Gerente de Entidades Financieras, y Sergio Lew, CIO de BID Invest

El Banco Macro obtuvo una línea de financiamiento de hasta USD 200 millones por parte de BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID. El acuerdo se firmó en Buenos Aires y apunta a ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en todo el país.

La nueva línea de crédito fortalece la posición del banco como uno de los principales motores del desarrollo empresarial en Argentina. Un componente clave de la operación prioriza el financiamiento para empresas radicadas en el Norte Grande, una región que históricamente recibió menos acceso al crédito productivo. Según BID Invest, la elección de Banco Macro como socio estratégico responde al reconocimiento internacional de su solidez institucional y su compromiso con el desarrollo económico argentino.

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El respaldo de BID Invest, que gestiona una cartera de USD 22.000 millones en activos y opera en 25 países, se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina para el periodo 2025-2028. Esta estrategia prioriza la modernización productiva y la expansión del acceso al financiamiento como motores del crecimiento.

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, afirmó: “A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos USD 200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”.

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Banco Macro sostiene que las PyMEs constituyen la columna vertebral del tejido empresarial argentino y una parte sustancial del empleo formal. El banco reafirma su objetivo de acompañar el crecimiento de estas empresas con soluciones accesibles y de largo plazo. Esta operación refuerza su visión estratégica enfocada en crecer junto al país y contribuir al progreso de las comunidades en las que opera.

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