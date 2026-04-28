El Ministerio de Obras Públicas habilitará paso en Zona Rosa el próximo mes

Obras Públicas habilitará el paso en la Zona Rosa de San Salvador el próximo mes, tras concluir las obras de drenaje y mitigación de inundaciones./(Ministerio de Obras Públicas)

El Ministerio de Obras Públicas anunció que el próximo mes quedará totalmente habilitado el paso en la Zona Rosa, una de las áreas comerciales y turísticas más transitadas de San Salvador, tras la finalización de las obras de drenaje y mitigación de inundaciones ejecutadas por el Fondo de Conservación Vial (Fovial).

El titular de la cartera, Romeo Rodríguez, informó durante la verificación de trabajos en la calle que conduce al Parque Recreativo Apulo, en Ilopango, que el proyecto en la Zona Rosa presenta un avance del 93% y que se prevé abrir el paso antes del plazo contractual originalmente establecido.

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Rodríguez explicó que la obra en la Zona Rosa incluye la construcción de una caja cisterna, la colocación de tuberías y la conexión de pozos que buscan reducir el riesgo de inundaciones en el sector.

“El próximo mes ya estará el paso totalmente habilitado en el sector, incluso antes del tiempo que teníamos previsto, porque habíamos contemplado ciento veinte días para la ejecución de la obra, pero lo hemos reducido a unos sesenta días aproximadamente”, detalló.

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La intervención forma parte de un paquete de proyectos de mitigación impulsados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para preparar la infraestructura del país ante la llegada de la temporada invernal. De acuerdo con Rodríguez “la idea es prevenir ante el invierno que se nos avecina.

Estamos desarrollando varias obras: algunas ya concluyeron, otras están en ejecución y hay otras por iniciar”.

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El proyecto en la Zona Rosa avanza en un 93% y se prevé su apertura antes del plazo contractual./(Ministerio de Obras Públicas)

Entre las medidas preventivas mencionadas, se incluyen la limpieza de tragantes, cunetas y drenajes en más de siete mil kilómetros de vías bajo responsabilidad de Fovial, así como la coordinación con alcaldías para atender otras zonas del país.

Durante la actividad en el cantón Dolores Apulo, Rodríguez destacó la finalización de un talud que amenazaba la seguridad de viviendas y la autopista hacia el renovado centro recreativo de Apulo, transitada por más de dos mil conductores a diario.

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“Con esta obra estamos beneficiando a más de dos mil personas que circulan diariamente, además de las familias que residen en el sector”, afirmó el ministro.

El proyecto, con una inversión superior a seiscientos mil dólares, registra un 95% de avance y fue posible gracias a fondos aprobados por la Asamblea Legislativa.

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El funcionario remarcó la importancia de que la población colabore evitando arrojar basura en la vía pública, ya que esta práctica obstruye los sistemas de drenaje y propicia inundaciones.

El MOP, por medio del Fovial, también concluyó la rehabilitación de diecisiete kilómetros de la carretera Panamericana, incluyendo cinco intervenidos en fases previas y el resto entregado durante el último trimestre del año anterior.

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Estas obras, según el ministro, se han ejecutado a través de procesos de licitación que han permitido ahorros presupuestarios, los cuales se han reinvertido en nuevas intervenciones viales.

El MOP ejecuta obras de estabilización de taludes e intervenciones en cárcavas en diferentes zonas del país. / (Ministerio de Obras Públicas)

Además de los trabajos en Zona Rosa y Apulo, el MOP ejecuta obras de estabilización de taludes en los Planes de Renderos y otras autopistas, así como la intervención de cárcavas en sectores como San José Changayo, Ilopango y El Matasano. Rodríguez indicó que en los próximos días se lanzarán procesos de contratación para nuevas obras de drenaje, entre ellas en la Colonia Médica, con una inversión cercana a ocho millones de dólares para la instalación de un sistema de drenaje integral.

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El ministro precisó que estos proyectos cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorizado por la Asamblea Legislativa. El paquete total contempla una inversión de ciento cincuenta millones de dólares destinados a obras en Santa Ana, San Miguel y el área metropolitana de San Salvador, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad histórica del país frente a las inundaciones.

“Este gobierno está trabajando en soluciones para las familias salvadoreñas. Claro, hace falta trabajo por hacer, pero lo importante es que ya estamos ejecutando obras para brindar una solución en las zonas más afectadas”, declaró Romeo Rodríguez. El funcionario reiteró que el plan de mitigación continúa en desarrollo y que la colaboración entre instituciones estatales resulta clave para avanzar hacia un país menos expuesto a los riesgos climáticos.

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