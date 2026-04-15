Pan American Energy abrió las inscripciones para su Programa de Jóvenes Profesionales 2026

El programa está dirigido a graduados y estudiantes avanzados de carreras como Ingeniería, Ciencias de Datos, Finanzas, Economía, Física y Matemática

Pan American Energy lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales para incorporar talento joven a partir de julio de 2026 en sus principales sedes operativas en Argentina.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de mayo a través de la página www.jovenesprofesionalespae.com.ar.

Los seleccionados formarán parte de equipos responsables de proyectos estratégicos y atravesarán rotaciones por áreas, tutorías y mentorías con profesionales senior, como parte de una capacitación de un año orientada a prepararlos para futuras posiciones de responsabilidad.

Más de 235 participantes han formado parte de esta iniciativa

Desde 2018, más de 235 participantes han formado parte de esta iniciativa, dirigida a graduados y estudiantes avanzados de carreras como Ingeniería, Ciencias de Datos, Finanzas, Economía, Física y Matemática.

Victoria Traverso, gerente corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento, destacó que el objetivo del programa es formar profesionales integrales, con visión y liderazgo para anticipar y abordar los retos del sector energético. “En un contexto donde la industria energética evoluciona constantemente, en PAE buscamos jóvenes talentos que quieran impulsar esa transformación y ser protagonistas del futuro. Nuestro programa apuesta a formar profesionales integrales, con visión y liderazgo para anticiparse, desafiar lo establecido y dar forma a los desafíos que vienen”, destacó la ejecutiva.

El proceso contempla el desarrollo de habilidades a través de la participación activa en iniciativas clave para las operaciones y el crecimiento de la compañía.