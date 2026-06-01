El directorio de Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica ratificó a Edgardo Volosin como presidente

Edgardo Volosin

Edgardo Volosin fue reelecto presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) por cuarto año consecutivo, tras una votación unánime en la Asamblea General Ordinaria de la entidad. La continuidad al frente de la organización fue definida junto con la nueva conformación de la Comisión Directiva.

Adeera informó que la agenda de trabajo ratificada apunta al fortalecimiento del sistema de distribución eléctrica, el intercambio técnico entre compañías y el impulso de iniciativas ligadas a la innovación, la eficiencia y el desarrollo sostenible del sector.

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Durante el último ejercicio, la asociación trabajó con Adelat (Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas) en la difusión de documentos técnicos, entre ellos “Innovación y Estrategias para la gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y Caribe”. También participó en la organización de la Conferencia Adelatam en Buenos Aires.

En la nueva conducción, acompañarán a Volosin los vicepresidentes Horacio Nadra (Edet), Juan Carlos Blanco (Edesur), Claudio Puértolas (Epec), Lisandro Peresutti (Epe) y Fernando Pini (Edes). Las secretarías estarán a cargo de Ariel Palumbo (Edemsa) e Hilario José Bistoletti (Secheep), con Gustavo Piuma Justo (Edea) como prosecretario.

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El esquema se completa con Mario Moya (Epen) como tesorero y Alberto Velarde (Apeba) como protesorero, mientras que Jorge Alegre (Energía de Misiones) y Pablo Cuenca (Dpec) integrarán la Comisión Revisora de Cuentas.

Adeera está integrada por 50 distribuidoras públicas, privadas y cooperativas, que en conjunto prestan servicio a 14,5 millones de clientes en Argentina. La entidad precisó que las empresas asociadas operan 465.000 kilómetros de redes, emplean a 60.000 personas de manera directa y distribuyen más de 132.000 GWh al año, lo que representa el 98% de la energía eléctrica consumida en el país.

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