Networking

El directorio de Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica ratificó a Edgardo Volosin como presidente

La asamblea general de Adeera resolvió mantener la dirección actual por cuarto período consecutivo, luego de una elección unánime entre las distribuidoras que conforman la organización y definen las líneas estratégicas del sector energético argentino

Guardar
Google icon
Edgardo Volosin
Edgardo Volosin

Edgardo Volosin fue reelecto presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) por cuarto año consecutivo, tras una votación unánime en la Asamblea General Ordinaria de la entidad. La continuidad al frente de la organización fue definida junto con la nueva conformación de la Comisión Directiva.

Adeera informó que la agenda de trabajo ratificada apunta al fortalecimiento del sistema de distribución eléctrica, el intercambio técnico entre compañías y el impulso de iniciativas ligadas a la innovación, la eficiencia y el desarrollo sostenible del sector.

PUBLICIDAD

Durante el último ejercicio, la asociación trabajó con Adelat (Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas) en la difusión de documentos técnicos, entre ellos “Innovación y Estrategias para la gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y Caribe”. También participó en la organización de la Conferencia Adelatam en Buenos Aires.

En la nueva conducción, acompañarán a Volosin los vicepresidentes Horacio Nadra (Edet), Juan Carlos Blanco (Edesur), Claudio Puértolas (Epec), Lisandro Peresutti (Epe) y Fernando Pini (Edes). Las secretarías estarán a cargo de Ariel Palumbo (Edemsa) e Hilario José Bistoletti (Secheep), con Gustavo Piuma Justo (Edea) como prosecretario.

PUBLICIDAD

El esquema se completa con Mario Moya (Epen) como tesorero y Alberto Velarde (Apeba) como protesorero, mientras que Jorge Alegre (Energía de Misiones) y Pablo Cuenca (Dpec) integrarán la Comisión Revisora de Cuentas.

Adeera está integrada por 50 distribuidoras públicas, privadas y cooperativas, que en conjunto prestan servicio a 14,5 millones de clientes en Argentina. La entidad precisó que las empresas asociadas operan 465.000 kilómetros de redes, emplean a 60.000 personas de manera directa y distribuyen más de 132.000 GWh al año, lo que representa el 98% de la energía eléctrica consumida en el país.

Temas Relacionados

energía eléctricainnovaciónAdeeraDistribuidoras eléctricasEnergía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Observatorio PyME anunció a su nuevo director ejecutivo

Se trata de Pablo Dragún quien reemplazó a Federico Poli

La Fundación Observatorio PyME anunció a su nuevo director ejecutivo

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes designó a su nuevo presidente

Se trata de Federico Garat, de Bayer. “Se dará continuidad a la agenda estratégica de la Cámara orientada a promover una agricultura sostenible, innovadora y basada en la ciencia”, destacó la entidad

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes designó a su nuevo presidente

Una nueva ruta aérea une Mendoza y Punta Cana con tres vuelos semanales

La apertura del trayecto directo operado por una empresa dominicana amplía las alternativas de viaje y fortalece el intercambio turístico y comercial entre la provincia y mercados estratégicos de América a través del aeropuerto de El Plumerillo

Una nueva ruta aérea une Mendoza y Punta Cana con tres vuelos semanales

El CEO del Grupo De Narváez recibió el Premio Retailer 2026

La distinción fue entregada a Guillermo Calcagno en la celebración anual del Retail Day, donde se resaltó la extensa trayectoria del principal directivo del grupo y su rol en el fortalecimiento del sector comercial en el país

El CEO del Grupo De Narváez recibió el Premio Retailer 2026

Jan De Nul obtuvo la adjudicación para realizar obras de dragado en el Puerto Buenos Aires

La empresa superó a sus competidores en el proceso público, al presentar la propuesta más conveniente según la evaluación técnica y económica de la Administración General de Puertos

Jan De Nul obtuvo la adjudicación para realizar obras de dragado en el Puerto Buenos Aires

DEPORTES

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Impacto en la Fórmula 1 por la posible suspensión de otras dos carreras durante la temporada: “Plan de emergencia”

Alarma en Francia por la lesión que sufre una figura de la selección: “Es duda para el Mundial”

La “fortaleza virtual” de Inglaterra para blindar a sus jugadores durante el Mundial: antiespionaje, drones y máxima seguridad

Quién fue Roland Garros: la increíble historia del aviador que le dio nombre al Grand Slam parisino

TELESHOW

Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

El romántico fin de semana de Pampita y Martín Pepa en el sur de Inglaterra: fiesta exclusiva, polo y paseos al sol

Natalie Pérez habló del momento en que lloró por las críticas a su participación en Es Mi Sueño: “Me dio cringe”

El conmovedor minuto de silencio que pidió Fabiana Cantilo por Agostina Vega en su show en San Juan

Juanse mostró el mensaje inédito que atesora de Charly García: “Mi hermano de sangre”

INFOBAE AMÉRICA

Sube el petróleo y cae Wall Street ante la nueva escalada de la guerra en Medio Oriente

Sube el petróleo y cae Wall Street ante la nueva escalada de la guerra en Medio Oriente

La Procuraduría de Guatemala reporta reunificación familiar de 300 menores en 2026

El Salvador oficialmente salió de la lista corta de la OIT y abre nuevas oportunidades para el comercio internacional

Industria textil y de confección de El Salvador capta interés de inversionistas internacionales y espera nuevas oportunidades comerciales

El sistema 911 recibe una llamada por violencia doméstica cada 10 minutos en República Dominicana