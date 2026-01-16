El programa Jóvenes Profesionales de YPF batió récord de inscripciones en su lanzamiento

La convocatoria tuvo más de 7.000 inscripciones en su primera semana

La nueva edición del Programa Jóvenes Profesionales de YPF superó las expectativas tras recibir más de 7.000 inscripciones en su primera semana, una cifra histórica que evidencia el interés de jóvenes profesionales por ingresar a la principal empresa del país.

Según YPF, este resultado no solo reafirma la consolidación del programa como uno de los más buscados entre los talentos emergentes, sino que también refleja el compromiso institucional con la formación y el desarrollo de futuros especialistas que tendrán un rol relevante en los proyectos estratégicos de la energía nacional.

Florencia Tiscornia, VP de Personas y Cultura de YPF, sostuvo: “Con el Programa Jóvenes Profesionales tenemos un doble propósito: por un lado, consolidar nuestro semillero con el mejor talento joven del país, que se potencia y se nutre con nuestros profesionales y técnicos de extenso recorrido en la industria. Y, por otro lado, formar líderes capaces de gestionar, a mediano plazo, los proyectos más estratégicos para el futuro de la industria y de Argentina”.

Quienes sean seleccionados accederán a una experiencia de inmersión completa en el negocio durante nueve meses, donde no solo recibirán entrenamiento y aprendizaje intensivo, sino que también participarán activamente en proyectos innovadores y multidisciplinarios destinados a impactar de forma tangible en la cadena de valor de la compañía.

El programa promueve la interacción entre jóvenes talentos y referentes técnicos de distintas áreas de YPF, permitiéndoles adquirir una visión integral del sector energético y sumarse a desafíos que definirán el desarrollo energético argentino. La compañía destaca que, gracias a la diversidad generacional y de trayectorias de su plantel, la iniciativa habilita un espacio de intercambio formativo entre profesionales experimentados y nuevas generaciones, lo que potencia el aporte de valor a la empresa.

Condiciones para aplicar al programa

Ser profesionales recientemente graduados en Ingenierías (Petróleo, Química, Industrial, Mecánica, Electromecánica, Civil, Electrónica), Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización y Tecnología.

Tener entre 22 y 28 años

Sin experiencia previa o con hasta 2 años de experiencia.

Nivel de inglés intermedio o avanzado.

Buen promedio académico.

Disponibilidad para relocalizarse en distintas zonas del país, como Neuquén, Buenos Aires, y Mendoza.

Tener “ADN de joven profesional de YPF”: habilidades relacionadas con mejora continua y optimización, innovación, iniciativa, adaptación al cambio, agilidad para el aprendizaje y potencial de liderazgo.

El proceso de selección es riguroso y comprende varias etapas sucesivas: los aspirantes deben realizar una inscripción online, superar pruebas de inglés y razonamiento, participar en una dinámica grupal virtual y en un assessment de competencias, ya sea presencial o a distancia, que evalúa el perfil integral de los candidatos.

Posteriormente, se realizan entrevistas con líderes de YPF y, tras estos pasos, se exige aprobar exámenes preocupacionales antes del ingreso formal y la participación en el proceso de adaptación a la compañía.