La Fundación Empujar lanzó becas para jóvenes que buscan su primer trabajo formal

El objetivo del programa es facilitar la integración al mercado profesional en contextos vulnerables

Ante la persistencia de dificultades para acceder al primer empleo formal, la Fundación Empujar lanzó la inscripción al programa “Tu empleo” y anunció la entrega de 500 becas gratuitas orientadas a jóvenes de entre 18 y 24 años. Esta iniciativa busca aliviar una de las mayores barreras de inclusión laboral en contextos vulnerables, ofreciendo una vía directa hacia el desarrollo profesional y personal.

La capacitación se extiende a lo largo de cinco meses y concluye con la opción de ingresar al portal de empleos exclusivo de la Fundación, donde los recién egresados encuentran vacantes de empresas de la red y mantienen el acompañamiento del área de Empleos durante el año siguiente, según informó la Fundación Empujar.

“Cada joven que logra ingresar a un empleo formal no solo transforma su calidad de vida, sino también la de su familia y su comunidad. Nuestro objetivo es ser un puente hacia esas oportunidades”, expresó Germán Lojk, director ejecutivo de Empujar.

Las inscripciones están habilitadas en el sitio oficial de la Fundación. La cursada arranca el 27 de febrero de 2026 y plantea tres clases semanales

Al relatar su experiencia, Tomás, egresado de 22 años de la sede de Escobar, remarcó: “A través de Tu empleo adquirí herramientas que impulsaron mi desarrollo profesional y fortalecieron mi confianza. El acompañamiento fue clave para animarme a dar el primer paso”.

Las inscripciones están habilitadas en el sitio oficial de la Fundación. La cursada arranca el 27 de febrero de 2026 y plantea tres clases semanales, con una carga horaria sostenida durante los cinco meses. Los aspirantes deben cumplir con tres condiciones: residir cerca de alguna de las sedes, tener entre 18 y 24 años y completar todas las etapas del proceso de selección.

El proceso formativo abarca habilidades blandas fundamentales para el ámbito laboral. Los participantes reciben orientación en el armado de currículum y practican entrevistas individuales y grupales. Además, completan módulos de autoconocimiento y realizan visitas a empresas para familiarizarse con entornos laborales reales, enfocando el desarrollo de la empleabilidad.

La Fundación Empujar opera desde hace más de diez años con el propósito de conectar jóvenes, empresas y comunidades para ampliar el acceso al empleo registrado. Según datos de la entidad, en 2025 capacitaron a 2.030 jóvenes en articulación con más de 600 empresas y el respaldo de 1.500 voluntarios. En ese mismo año, facilitaron más de 550 empleos formales, verificando el impacto de sus programas aún en entornos económicos complejos.