Cocos lanzó su programa de beneficios que incentiva el ahorro y la inversión

La nueva iniciativa de la fintech permite a los usuarios acumular puntos por operaciones financieras habituales, que luego pueden canjearse por beneficios relacionados con viajes y experiencias, en alianza con una empresa del sector turístico

La fintech Cocos lanzó su nuevo programa de beneficios “diseñado para incentivar el ahorro y la inversión, convirtiendo el uso cotidiano de su plataforma en oportunidades concretas de valor para viajes, estadías y experiencias”.

“A diferencia de los programas tradicionales, que premian el consumo, la propuesta de Cocos busca reconocer decisiones financieras que hacen rendir el dinero”, detalló la empresa.

Con más de 1,5 millones de usuarios en Argentina, la compañía presentó un nuevo programa de beneficios que, según su presidente y cofundador Nicolás Mindlin, busca “lograr que el dinero trabaje incluso cuando se usa, dejando atrás la lógica que premia únicamente el consumo. Este programa reconoce buenas decisiones, afianzando aún más nuestro compromiso con la educación financiera”.

“La clave está en lograr que el dinero trabaje incluso cuando se usa, dejando atrás la lógica que premia únicamente el consumo" (Mindlin)

La propuesta de Cocos se diferencia de los esquemas tradicionales al permitir que los usuarios acumulen puntos por operaciones habituales dentro de la plataforma, como inversiones, suscripción a fondos comunes de inversión y uso de la tarjeta de débito. Estos puntos pueden canjearse gracias a una alianza con una empresa líder en viajes de América Latina, lo que convierte el uso cotidiano de la plataforma en oportunidades concretas de valor para viajes, estadías y experiencias.

El contexto de crecimiento del turismo regional y el auge de los pagos internacionales, especialmente hacia Brasil, ha sido determinante en la estrategia de la fintech. En este escenario, el sistema de pagos Pix se consolidó como uno de los más utilizados por los argentinos por su rapidez, seguridad y un tipo de cambio más conveniente. Desde su integración, Cocos procesó más de 5 millones de pagos a través de Pix, por un volumen superior a USD 166 millones, posicionándose como uno de los principales actores en pagos internacionales desde Argentina. Ahora, cada operación realizada mediante Pix también suma puntos canjeables por beneficios vinculados a viajes y experiencias.

“Nuestros usuarios pueden pagar en Brasil con pesos o dólares que permanecen invertidos en nuestros fondos y, al mismo tiempo, acumular puntos” (Sbdar)

La fortaleza de Cocos no se limita a los pagos internacionales. Sus fondos comunes de inversión, lanzados hace menos de dos años, ya superaron los 1.000 millones de dólares bajo administración, ofreciendo alternativas tanto en pesos como en dólares y una experiencia sencilla para el usuario. “Hoy nuestros usuarios pueden pagar en Brasil con pesos o dólares que permanecen invertidos en nuestros fondos —que superan los USD 1.000 millones bajo administración— y, al mismo tiempo, acumular puntos. Es una propuesta que integra inversión, pagos y beneficios en una sola experiencia”, explicó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos.

