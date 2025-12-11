Networking

Arcor digitalizó más de 250.000 puntos de venta con su plataforma tecnológica Tokin

La alimenticia implementó una solución basada en IA y analítica de datos que le permite a kioscos, almacenes y autoservicios optimizar la gestión y proyectar la demanda de manera más eficiente

Guardar
Tokin apunta a la digitalización
Tokin apunta a la digitalización de los puntos de venta

Arcor impulsa la transformación digital de más de 250.000 puntos de venta en Argentina mediante Tokin, una plataforma propia B2B que integra inteligencia artificial y analítica de datos para optimizar la gestión de kioscos, almacenes y autoservicios.

El sistema utiliza un modelo analítico avanzado que procesa más de 600 variables por comercio, como el tamaño del local, el pronóstico climático, el gasto promedio de los clientes y la cantidad de cajas de cobro, para segmentar los negocios y recomendar productos y volúmenes ajustados a sus necesidades. Esta tecnología permite a los comercios proyectar la demanda con mayor precisión y mejorar el uso de su capital de trabajo.

Además de conectar a los comercios con las marcas de Arcor y más de 80 empresas de consumo masivo, Tokin amplía la oferta de productos al incluir categorías como infusiones, bebidas, limpieza y cuidado personal. La red de distribuidores oficiales de la compañía asegura la llegada de estos productos a todo el país, combinando infraestructura física y digital para garantizar entregas ágiles y atención personalizada.

Tokin conecta a comercios con
Tokin conecta a comercios con las marcas de Arcor y más de 80 empresas de consumo masivo

Leandro Farah, gerente de Negocios Digitales e Inteligencia Comercial, destacó: “En Arcor creemos que la tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta para fortalecer vínculos, generar desarrollo y acercar oportunidades reales a cada comercio. Tokin refleja esa visión: una solución concreta que impulsa la evolución del canal tradicional y demuestra cómo la innovación puede estar al servicio de las personas, ayudando a que cada negocio crezca y compita en un entorno cada vez más digital”.

“Esta solución refleja el espíritu emprendedor y la vocación innovadora que caracterizan a Grupo Arcor, y reafirma que la transformación digital puede ser accesible, útil y cercana, adaptada a la realidad de miles de comercios de todo el país", destacó la empresa.

Temas Relacionados

Transformación digital Arcor TOKIN Inteligencia artificial Consumo masivo Distribuidores Kioscos

Últimas Noticias

El estudio Marval O’Farrell Mairal nombró a su nuevo presidente del Consejo de Administración

Se trata de Gustavo Giay, quien fue miembro de su Comité Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración

El estudio Marval O’Farrell Mairal

Carrefour y Mercado Libre sellaron una alianza estratégica para ampliar la oferta de productos de supermercado

La integración de la tienda oficial de la cadena en la plataforma de comercio electrónico ofrece cerca de 10.000 productos, entre los que destacan carnes, frutas, verduras y congelados

Carrefour y Mercado Libre sellaron

Con el sorteo del Mundial 2026, se cumplieron los pronósticos de Betsson para Argentina

El análisis previo de la casa de apuestas reflejó una alta probabilidad de que la Selección evitara a rivales europeos fuertes y a equipos debutantes en la fase de grupos

Con el sorteo del Mundial

“Home of Sports”: Adidas invirtió USD 600.000 en un nuevo formato de locales en Argentina

El store Performance ya se inauguró en Alcorta Shopping y llega con un esquema mejorado que reúne innovación, estilo y experiencias personalizadas, con un sector dedicado a Originals y una zona de customización

“Home of Sports”: Adidas invirtió

PPI suma a Cristian López como Socio y Director Comercial

La firma designó a un nuevo responsable en su equipo estratégico para profundizar la gestión y ampliar segmentos de negocio

PPI suma a Cristian López
DEPORTES
“Hoy rendí mi primera materia”:

“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

Egresó la primera camada de Directores Deportivos Pro de la AFA: los jugadores consagrados que recibieron su diploma

TELESHOW
El regalo de Donato de

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas