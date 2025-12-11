Arcor digitalizó más de 250.000 puntos de venta con su plataforma tecnológica Tokin

Tokin apunta a la digitalización de los puntos de venta

Arcor impulsa la transformación digital de más de 250.000 puntos de venta en Argentina mediante Tokin, una plataforma propia B2B que integra inteligencia artificial y analítica de datos para optimizar la gestión de kioscos, almacenes y autoservicios.

El sistema utiliza un modelo analítico avanzado que procesa más de 600 variables por comercio, como el tamaño del local, el pronóstico climático, el gasto promedio de los clientes y la cantidad de cajas de cobro, para segmentar los negocios y recomendar productos y volúmenes ajustados a sus necesidades. Esta tecnología permite a los comercios proyectar la demanda con mayor precisión y mejorar el uso de su capital de trabajo.

Además de conectar a los comercios con las marcas de Arcor y más de 80 empresas de consumo masivo, Tokin amplía la oferta de productos al incluir categorías como infusiones, bebidas, limpieza y cuidado personal. La red de distribuidores oficiales de la compañía asegura la llegada de estos productos a todo el país, combinando infraestructura física y digital para garantizar entregas ágiles y atención personalizada.

Leandro Farah, gerente de Negocios Digitales e Inteligencia Comercial, destacó: “En Arcor creemos que la tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta para fortalecer vínculos, generar desarrollo y acercar oportunidades reales a cada comercio. Tokin refleja esa visión: una solución concreta que impulsa la evolución del canal tradicional y demuestra cómo la innovación puede estar al servicio de las personas, ayudando a que cada negocio crezca y compita en un entorno cada vez más digital”.

“Esta solución refleja el espíritu emprendedor y la vocación innovadora que caracterizan a Grupo Arcor, y reafirma que la transformación digital puede ser accesible, útil y cercana, adaptada a la realidad de miles de comercios de todo el país", destacó la empresa.