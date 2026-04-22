Carrefour lanzó una plataforma digital de seguros en alianza con Meridional Seguros

La cadena de supermercados se asoció con Meridional Seguros

Carrefour Argentina anunció el lanzamiento de su plataforma digital de seguros, desarrollada en alianza con Meridional Seguros y gestionada por Carrefour Banco. Desde ahora, clientes de todo el país pueden elegir y contratar productos como Mi Hogar Seguro, Mi Bolso Protegido, Mi Bici Segura, Mi Tecnología Protegida, Mi Compra Segura, Mi Electro Usado y la cobertura innovadora Mi Billetera Segura, operando en línea de forma inmediata.

Pablo Cancellieri, director comercial de Carrefour Banco, destacó en el comunicado: “Buscamos propuestas que acompañen los hábitos y preocupaciones actuales. Esta alianza con Meridional Seguros nos permite ofrecer confianza y cobertura nacional bajo una empresa de prestigio”.

La expansión del servicio responde al incremento de riesgos cibernéticos en Argentina: en 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) reportó un récord de más de 34.000 casos de estafas informáticas, lo que implicó un alza interanual del 21,1%, según los últimos datos citados por la compañía. Dentro de esta tendencia, el producto Mi Billetera Segura ofrece protección frente a pérdidas económicas causadas por fraude digital, incluyendo incidentes relacionados con billeteras virtuales y robo de datos personales.

El comprador puede examinar los detalles de cada seguro, acceder a preguntas frecuentes, revisar sumas aseguradas, exclusiones y riesgos cubiertos directamente desde el sitio web. Durante una transacción 100% digital, la póliza se envía al correo electrónico del cliente luego del pago inicial con tarjeta de crédito, configurando la cobertura de manera inmediata.