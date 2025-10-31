Cyber Monday en Coto: 3 días con descuentos online en más de 10.000 productos

Durante el Cyber Monday, el evento de comercio electrónico más importante del año en Argentina, Coto Digital ofrecerá descuentos, ofertas y cuotas sin interés en más de 10.000 productos seleccionados.
La cadena de supermercados se prepara para vivir del 3 al 5 de noviembre una nueva edición de las jornadas de descuentos para compras virtuales en su plataforma de e-commerce.
“Durante estos tres días, los usuarios podrán aprovechar descuentos exclusivos, ofertas especiales y cuotas sin interés en una amplia selección de más de 10.000 productos de distintas categorías, tales como electro, tecnología, hogar, bazar, deco e indumentaria, entre otras”, detallaron desde la compañía que encabeza Alfredo Coto.
Además, quienes formen parte de Comunidad Coto —el programa de fidelización de la compañía argentina que ya cuenta con más de 6 millones de miembros— podrán acceder a descuentos y promociones destacadas, potenciando aún más las oportunidades de ahorro durante el evento.
“De esta manera, Coto Digital continúa consolidando su liderazgo como el e-commerce preferido por miles de usuarios que valoran no sólo su experiencia de compra ágil, segura y personalizada sino también la flexibilidad de entrega y la amplia variedad de productos en múltiples categorías, con la garantía y confianza que caracterizan a Coto”, cerró la empresa.