Cyber Monday en Coto: 3 días con descuentos online en más de 10.000 productos

Los usuarios podrán aprovechar descuentos exclusivos, ofertas especiales y cuotas sin interés

Durante el Cyber Monday, el evento de comercio electrónico más importante del año en Argentina, Coto Digital ofrecerá descuentos, ofertas y cuotas sin interés en más de 10.000 productos seleccionados.

La cadena de supermercados se prepara para vivir del 3 al 5 de noviembre una nueva edición de las jornadas de descuentos para compras virtuales en su plataforma de e-commerce.

“Durante estos tres días, los usuarios podrán aprovechar descuentos exclusivos, ofertas especiales y cuotas sin interés en una amplia selección de más de 10.000 productos de distintas categorías, tales como electro, tecnología, hogar, bazar, deco e indumentaria, entre otras”, detallaron desde la compañía que encabeza Alfredo Coto.

Los descuentos tendrán lugar entre 3 y 5 de noviembre

Además, quienes formen parte de Comunidad Coto —el programa de fidelización de la compañía argentina que ya cuenta con más de 6 millones de miembros— podrán acceder a descuentos y promociones destacadas, potenciando aún más las oportunidades de ahorro durante el evento.

“De esta manera, Coto Digital continúa consolidando su liderazgo como el e-commerce preferido por miles de usuarios que valoran no sólo su experiencia de compra ágil, segura y personalizada sino también la flexibilidad de entrega y la amplia variedad de productos en múltiples categorías, con la garantía y confianza que caracterizan a Coto”, cerró la empresa.