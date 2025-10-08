Galicia Seguros nombró a su nueva manager de Propuesta de Valor y Experiencia

Con el fin de fortalecer y mejorar el área de Propuesta de Valor y Experiencia, Galicia Seguros designó a Florencia Giannini como nueva manager del sector.

“El área tiene como objetivo central evolucionar de manera continua la relación con los clientes, desde el diseño de los productos hasta el momento de postventa. Las tareas que se llevan a cabo son muy diversas: investigación de mercado, diseño de experiencias, creación de métricas de satisfacción y acompañamiento en la implementación de soluciones”, destacó la compañía.

Giannini es actuaria y product manager, con más de 12 años de trayectoria en la compañía. Comenzó trabajando en el equipo Actuarial, dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas, participando del desarrollo de productos, pricing y reservas técnicas.

Desde hace 5 años se incorporó a la Gerencia de Producto y, posteriormente, a la Gerencia Técnica, donde asumió la responsabilidad de liderar el equipo de Portfolio Bancaseguros. En este rol, gestionó el desarrollo y pricing de productos, y sumó la coordinación de los equipos de Emisión, Suscripción y Configuración de Producto, ampliando así el alcance y la eficiencia del área. En sus funciones, reportará a Romina López Frontini, Gerenta de Marketing y Experiencia.

“En este nuevo rol tendré la tarea de diseñar, coordinar y mejorar de forma continua la propuesta de valor de la compañía para los distintos segmentos y canales comerciales. Trabajaremos en conjunto con diversas áreas para garantizar que los productos, servicios y experiencias estén alineados con las expectativas del cliente y que, además, representen una ventaja competitiva en el mercado”, sostuvo.

“Esta área aporta una visión integradora que permite alinear productos, procesos y canales con las expectativas reales del cliente. Contribuye directamente al posicionamiento de la marca, al aumento de la lealtad y retención de clientes y a la diferenciación competitiva. Además, actúa como un motor de innovación, incorporando tendencias y feedback real del mercado”, agregó Giannini.